Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: Το τσίκνισαν με σουβλάκια και καγκέλια

Στους ρυθμούς της Αποκριάς και της Τσικνοπέμπτης μπήκε η εκπομπή Breakfast@Star.

Ο Ετεοκλής Παύλου κέρασε σουβλάκια τους συνεργάτες του

Με κέφι και ήχους από τα «Καγκέλια» της Γωγώς Τσαμπά, οι παρουσιαστές της πρωινής εκπομπής του Star καλημέρισαν τους τηλεθεατές έξω από το στούντιο, όπου δέσποζαν οι ψησταριές.

Πρώτος ο Ετεοκλής Παύλου μοίρασε σουβλάκια στους συνεργάτες του, οι οποίοι δέχτηκαν το κέρασμα με μεγάλη χαρά.

Ο Γιώργος Ρήγας, σε ρόλο ψήστη, έβαλε τα πρώτα κρέατα στη φωτιά, γεμίζοντας τον χώρο με μυρωδιές.

Πήρα φωτιά οι ψησταριές στο Breakfast@Star

«Καλημερούδια, καλημερούδια! Εδώ είμαστε! Καλή Τσικνοπέμπτη! Είναι μια ωραία μέρα σήμερα, να πω. Είναι μέρα χαράς, γιορτής, μια αφορμή να περάσουμε όμορφα με την παρέα μας, με τους φίλους μας, να φάμε τα σουβλάκια μας», είπε η Ελένη Χατζίδου.

Ο Ετεοκλής Παύλου, με τη σειρά του, έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσει το τσίκνισμα, το οποίο θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι το βράδυ.

«Η αλήθεια είναι ότι έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, με ωραίες μυρωδιές, να τσικνίσουμε εδώ, να κάνουμε παρέα. Έτσι θα ξεκινήσει η σημερινή μέρα και, βασικά, έτσι θα εξελιχθεί όλη η μέρα, γιατί το τσίκνισμα ξεκινά από το πρωί και συνεχίζεται μέχρι το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

