Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: Το τσίκνισαν με σουβλάκια και καγκέλια

STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Breakfast@Star γιορτάζει την Τσικνοπέμπτη με σουβλάκια και μουσική.
  • Ο Ετεοκλής Παύλου μοίρασε σουβλάκια στους συνεργάτες του, δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα.
  • Ο Γιώργος Ρήγας ψήνει κρέατα, γεμίζοντας τον χώρο με μυρωδιές.
  • Η Ελένη Χατζίδου καλωσόρισε τους τηλεθεατές και τόνισε τη σημασία της ημέρας για γιορτή και παρέα.
  • Το τσίκνισμα θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι το βράδυ, σύμφωνα με τους παρουσιαστές.

Στους ρυθμούς της Αποκριάς και της Τσικνοπέμπτης μπήκε η εκπομπή Breakfast@Star.

Καρναβάλι Μοσχάτου: Χατζίδου & Παύλου παρουσιάζουν την καρναβαλική παρέλαση

Ο Ετεοκλής Παύλου κέρασε σουβλάκια τους συνεργάτες του

Ο Ετεοκλής Παύλου κέρασε σουβλάκια τους συνεργάτες του

Ατύχημα για την Ελένη Χατζίδου μέσα στο Σαββατοκύριακο

Με κέφι και ήχους από τα «Καγκέλια» της Γωγώς Τσαμπά, οι παρουσιαστές της πρωινής εκπομπής του Star καλημέρισαν τους τηλεθεατές έξω από το στούντιο, όπου δέσποζαν οι ψησταριές.

Πρώτος ο Ετεοκλής Παύλου μοίρασε σουβλάκια στους συνεργάτες του, οι οποίοι δέχτηκαν το κέρασμα με μεγάλη χαρά.

Ο Γιώργος Ρήγας, σε ρόλο ψήστη, έβαλε τα πρώτα κρέατα στη φωτιά, γεμίζοντας τον χώρο με μυρωδιές.

Πήρα φωτιά οι ψησταριές στο Breakfast@Star

Πήρα φωτιά οι ψησταριές στο Breakfast@Star

«Καλημερούδια, καλημερούδια! Εδώ είμαστε! Καλή Τσικνοπέμπτη! Είναι μια ωραία μέρα σήμερα, να πω. Είναι μέρα χαράς, γιορτής, μια αφορμή να περάσουμε όμορφα με την παρέα μας, με τους φίλους μας, να φάμε τα σουβλάκια μας», είπε η Ελένη Χατζίδου.

Ο Ετεοκλής Παύλου, με τη σειρά του, έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσει το τσίκνισμα, το οποίο θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι το βράδυ.

«Η αλήθεια είναι ότι έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, με ωραίες μυρωδιές, να τσικνίσουμε εδώ, να κάνουμε παρέα. Έτσι θα ξεκινήσει η σημερινή μέρα και, βασικά, έτσι θα εξελιχθεί όλη η μέρα, γιατί το τσίκνισμα ξεκινά από το πρωί και συνεχίζεται μέχρι το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

