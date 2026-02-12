Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας, Αγίου Πλωτίνου του μάρτυρος και Οσίου Μελετίου του εν Υψενή. Σήμερα, επίσης γιορτάζεται και η Τσικνοπέμπτη.

O Μελέτιος γεννήθηκε περίπου το 310 στη Μελιτινή της Μικρής Αρμενίας. Έκανε λαμπρές σπουδές και εθεωρείτο πολύ μορφωμένος, ευσεβής και ενάρετος χριστιανός. Το 357 χειροτονήθηκε επίσκοπος Σεβαστείας και τρία χρόνια αργότερα αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας. Η θεοσέβεια, το ήθος του χαρακτήρα και οι πλούσιες πνευματικές του αρετές, τον έκαναν γρήγορα ιδιαίτερα αγαπητό στην εκκλησιαστική κοινότητα. Για το λόγο αυτό, όταν έφθασε στην Αντιόχεια όλοι οι πιστοί βγήκαν στους δρόμους για να τον υποδεχθούν και να λάβουν την ευλογία του.

Ο Άγιος Μελέτιος

Στη νέα του, όμως, έδρα ο Μελέτιος παρέμεινε μόνον τριάντα ημέρες, διότι οι ραδιουργίες των κακόδοξων Αρειανών, έπεισαν τον αυτοκράτορα Κωνστάντιο να τον εξορίσει στην Αρμενία. Όταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Μέγας συνεκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη το 381 την Β’ Οικουμενική Σύνοδο, ο Μελέτιος εκλήθη να λάβει μέρος στη Σύνοδο και μάλιστα ως πρόεδρος αυτής. Δυστυχώς, ο Μελέτιος εκοιμήθη προτού ολοκληρωθούν οι εργασίες της Συνόδου και η κηδεία του έγινε με τη συμμετοχή όλων των πατέρων της Συνόδου και χιλιάδες πιστών λαού, ένδειξη τιμής και αναγνώρισης στο πρόσωπό του. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος Νύσσης τον τίμησαν με εγκώμια.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Μελέτιος, Μελέτης*

Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα *

Πλωτίνος, Πλωτός

Πλωτίνη, Πλωτή, Πλωτίνα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:18 και θα δύσει στις 18:00. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 42 λεπτά.

Σελήνη 24.7 ημερών