Πέτρος Λαγούτης: «Μεγάλο παιδί είμαι πια, έχω ξαναχωρίσει»

Όσα είπε μετά τον χωρισμό του με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ

Ο Πέτρος Λαγούτης και η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ χώρισαν μετά από τρία χρόνια σχέσης.

Ο ηθοποιός δεν είναι πια ζευγάρι με τη σύντροφό του και επίσης ηθοποιό τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Πέτρος Λαγούτης που φέτος πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ας περιμένουν οι γυναίκες», η οποία έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας, μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και αναφέρθηκε στις σχέσεις, την αυτογνωσία και δε δίστασει να πει ότι είναι έτοιμος να ερωτευτεί ξανά.

«Μεγάλο παιδί είμαι πια, έχω ξαναχωρίσει. Το θέμα είναι να χωρίζεις σαν άνθρωπος. Το θέμα είναι να χωρίζεις σαν άνθρωπος και να διατηρούν οι άνθρωποι ωραίες σχέσεις και μετά. Αυτό που έχουμε καταφέρει και με τη Μυρτώ. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Είναι σχετικές οι κουβέντες για το αν απολαμβάνω την ελευθερία μου, τα εν οίκω μη εν δήμω», είπε χαρακτηριστικά.

Πέτρος Λαγούτης: Επιβεβαίωσε τον χωρισμό από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ

Ο ηθοποιός απέφυγε να σχολιάσει αν απολαμβάνει την ελευθερία του, υπογραμμίζοντας ότι προέχει η προσωπική ισορροπία και η εσωτερική πληρότητα πριν από κάθε σχέση.

Ο Πέτρος Λαγούτης εξήγησε ακόμα πόσο σημαντικό είναι να είσαι καλά με τον εαυτό σου πριν μοιραστείς τη ζωή σου με κάποιον άλλον:

«Το θέμα είναι να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Όλα τα άλλα έρχονται και λειτουργούν συμπληρωματικά. Αν δεν είσαι καλά από μόνος σου, όποιος και να έρθει δίπλα σου δεν θα είσαι καλά. Δεν είμαι πιο αυστηρός με τις επιλογές και τον εαυτό μου. Δεν νομίζω ότι με τον έρωτα μπορούμε να είμαστε αυστηροί γιατί μας προλαβαίνει. Γιατί να μην είμαι ανοιχτός σε έναν νέο έρωτα; Γέρασα;».

Μάλιστα, ο ίδιος πρόσφατα είχε δώσει συνέντευξη και στην Κατερίνα Καινούργιου και την εκπομπή «Super Κατερίνα», στην οποία είχε παραδεχτεί για πρώτη φορά ότι έχει χωρίσει με τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ!

«Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε», είχε πει χαρακτηριστικά.

Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ - Πέτρος Λαγούτης 

Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ - Πέτρος Λαγούτης  /Φωτογραφία NDP
 
