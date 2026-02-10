Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Συνέντευξη του "Πούτιν" με τεχνητή νοημοσύνη

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος παράνομης διακίνησης τσιγάρων έφερε στη δημοσιότητα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, μέσα από ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Παναγιώτη Μπούσιου.

Ανάμεσα στα στοιχεία ξεχωρίζουν είναι το βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η εμπλοκή εν ενεργεία αστυνομικού της Άμεσης Δράσης και οι απολογίες των πρώτων συλληφθέντων, που ξεκίνησαν σήμερα.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται ο αποκαλούμενος «Πούτιν», το φερόμενο αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, γνωστός στον κύκλο του και με το προσωνύμιο «μπαλαρίνα».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άτομα του κυκλώματος χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν βίντεο στο οποίο ο «Πούτιν» εμφανίζεται να κάθεται σε καρέκλα και να κατηγορεί ανώτατους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα βίντεο είχαν στόχο τον αποπροσανατολισμό, αλλά και την άσκηση πίεσης, σε μια προσπάθεια δημιουργίας σύγχυσης γύρω από την έρευνα.

Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή ο «Πούτιν», μαζί με τον αδελφό του, γνωστό ως «Πρόεδρος», προκειμένου να απολογηθούν για τη φερόμενη ηγετική τους θέση στο κύκλωμα.

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Συνέντευξη του "Πούτιν" με τεχνητή νοημοσύνη

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, «τα δύο αρχηγικά μέλη λειτουργούσαν ως αφανείς κεντρικοί καθοδηγητές, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αποφεύγοντας οποιαδήποτε άμεση επιχειρησιακή έκθεση».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εμπλοκή αστυνομικού της Άμεσης Δράσης, ο οποίος υπηρετεί στη Δυτική Αττική και φέρεται να είχε ρόλο «ματιού» της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ενημέρωνε τον «Πούτιν» για το εάν και πότε υπήρχε κίνδυνος παρακολούθησης από τις Αρχές, προσφέροντας κρίσιμες πληροφορίες για τις κινήσεις της Αστυνομίας.

Κατά τις εφόδους σε τρία παράνομα εργοστάσια, οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με εικόνες όπου η υγιεινή απουσίαζε! Οι μπάλες καπνού ήταν γεμάτες ακαθαρσίες, γεγονός που καταδεικνύει όχι μόνο το παράνομο αλλά και το επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία της δραστηριότητας του κυκλώματος.

Σήμερα πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή οι πρώτοι 13 συλληφθέντες. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και ένας 35χρονος, γνωστός με το προσωνύμιο «κλητήρας», ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο να πληρώνει ενοίκια της οργάνωσης σε μετρητά.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το 2018 έως σήμερα είχε καταβάλει περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ για ενοίκια, ενώ μέσα σε πέντε χρόνια πραγματοποίησε 36 ολιγοήμερα ταξίδια στην Κύπρο, στοιχείο που ερευνάται ως πιθανή ένδειξη διασυνοριακής δράσης.

Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ
