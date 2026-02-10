Αντύπας: Κι όμως η νύφη του θα διαγωνιστεί στον ημιτελικό της Eurovision!

Η Ελένη Ντίνα είναι μέλος του συγκροτήματος Dinamiss

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

H νύφη του Αντύπα, Ελένη Ντίνα, που παντρεύτηκε πρόσφατα με τον γιο του, Πρόδρομο Μαζλουμίδη, είναι μέλος του συγκροτήματος Dinamiss που και φέτος διεκδικεί το εισιτήριο για την Eurovision.

Αντύπας: Κι όμως η νύφη του θα διαγωνιστεί στον ημιτελικό της Eurovision!

Μιλώντας, λοιπόν, για τη συμμετοχή της νύφης του στην Eurovision ο λαϊκός τραγουδιστής τόνισε: «Η νύφη μου είναι μια από τις Dinamiss, τα κορίτσια δούλεψαν πάρα πολύ κι ελπίζω να πάνε καλά. Τέτοια μουσική δεν ακούω, αλλά το ξεχώρισα το τραγούδι μέσα από πολλά».

Αντύπας: Πώς αντέδρασε όταν του είπε ο γιος του ότι θα γίνει τραγουδιστής;

Ο γιος του, που επίσης ασχολείται με το  τραγούδι κι η Ελένη Ντίνα ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας το απόγευμα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Φιλοθέης στο Ψυχικό, επισφραγίζοντας έναν μεγάλο έρωτα που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια.

Αντύπας: Κι όμως η νύφη του θα διαγωνιστεί στον ημιτελικό της Eurovision!

Ποιες είναι οι Dinamiss - Το τραγούδι τους για τη Eurovision 

Οι Dinamiss είναι ένα urban rnb pop duo. H Μαρία κι η Ελένη Ντίνα έγιναν γνωστές από τη συμμετοχή τους στο ελληνικό X-Factor το 2009.

Αντύπας: Κι όμως η νύφη του θα διαγωνιστεί στον ημιτελικό της Eurovision!

Έχουν στο ενεργητικό τους πολλές εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ έχουν κυκλοφορήσει αρκετά τραγούδια μέσα στα χρόνια. Στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες, όπως ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Πάνος Κιάμος κ.ά.

Πέρσι, με την συμμετοχή τους Odyssey, κατάφεραν να βρεθούν στην τρίτη θέση στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού και στην 4η θέση της συνολικής κατάταξης, του εθνικού τελικού για την Eurovision 2025.

Οι Dinamiss φέτος τραγουδούν το Chaos
