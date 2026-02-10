Αντύπας: Κι όμως η νύφη του θα διαγωνιστεί στον ημιτελικό της Eurovision!

H νύφη του Αντύπα, Ελένη Ντίνα, που παντρεύτηκε πρόσφατα με τον γιο του, Πρόδρομο Μαζλουμίδη, είναι μέλος του συγκροτήματος Dinamiss που και φέτος διεκδικεί το εισιτήριο για την Eurovision.

Μιλώντας, λοιπόν, για τη συμμετοχή της νύφης του στην Eurovision ο λαϊκός τραγουδιστής τόνισε: «Η νύφη μου είναι μια από τις Dinamiss, τα κορίτσια δούλεψαν πάρα πολύ κι ελπίζω να πάνε καλά. Τέτοια μουσική δεν ακούω, αλλά το ξεχώρισα το τραγούδι μέσα από πολλά».

Ο γιος του, που επίσης ασχολείται με το τραγούδι κι η Ελένη Ντίνα ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας το απόγευμα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Φιλοθέης στο Ψυχικό, επισφραγίζοντας έναν μεγάλο έρωτα που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια.

Ποιες είναι οι Dinamiss - Το τραγούδι τους για τη Eurovision

Οι Dinamiss είναι ένα urban rnb pop duo. H Μαρία κι η Ελένη Ντίνα έγιναν γνωστές από τη συμμετοχή τους στο ελληνικό X-Factor το 2009.

Έχουν στο ενεργητικό τους πολλές εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ έχουν κυκλοφορήσει αρκετά τραγούδια μέσα στα χρόνια. Στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες, όπως ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Πάνος Κιάμος κ.ά.

Πέρσι, με την συμμετοχή τους Odyssey, κατάφεραν να βρεθούν στην τρίτη θέση στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού και στην 4η θέση της συνολικής κατάταξης, του εθνικού τελικού για την Eurovision 2025.

Οι Dinamiss φέτος τραγουδούν το Chaos