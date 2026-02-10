Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους

Τι είχε πει ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Όμηρος Τσάπαλος για την ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων / Βίντεο αρχείου Σκάι

Σε λίγες ημέρες αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα myAADE θα είναι διαθέσιμη από Δευτέρα 16 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου 2026. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εισέρχονται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του Taxisnet.

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, εργοδότες και τράπεζες θα πρέπει να έχουν αποστείλει στην ΑΑΔΕ όλα τα στοιχεία για μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, άλλες αμοιβές και δαπάνες των φορολογουμένων.

Φορολογικές δηλώσεις: Προσυμπληρωμένες δηλώσεις και από άλλα επαγγέλματα

Φέτος, είναι πιθανό να ενταχθούν στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις και άλλες κατηγορίες πολιτών, πέρα από τους μισθωτούς με μία κύρια πηγή εισοδήματος, όπως:

Μισθωτοί με εισοδήματα από ενοίκια

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Μισθωτοί με μπλοκάκι ή παράλληλη απασχόληση

Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για διόρθωση λαθών ή συμπλήρωση στοιχείων, είτε η αρχική τους δήλωση είναι προσυμπληρωμένη είτε όχι.

Πέρυσι η προθεσμία για τροποποιητικές ήταν 15 Ιουλίου και αναμένεται να παραμείνει ίδια φέτος, αφού δεν προβλέπεται παράταση προθεσμίας.

Φορολογικές δηλώσεις: Πόση είναι η έκπτωση για πληρωμή του φόρου εισοδήματος

Οι φορολογούμενοι μπορούν να κερδίσουν έκπτωση 2%-4% στον φόρο εισοδήματος αν τον πληρώσουν εφάπαξ, ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης:

4% για δηλώσεις έως 30 Απριλίου

3% για δηλώσεις από 1 Μαΐου έως 15 Ιουνίου

2% για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου

Η έκπτωση ισχύει μόνο αν η πληρωμή γίνει μέχρι 31 Ιουλίου 2026.