Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους

Τι ισχύει για προσυμπληρωμένες δηλώσεις και έκπτωση πληρωμής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.02.26 , 15:22 Χόρνετς - Πίστονς: Ένταση και μπουνιές μεταξύ των παικτών του NBA
10.02.26 , 15:06 Πέρσες του Αισχύλου - Είδαμε την παράσταση με τον Φαίδωνα Καστρή
10.02.26 , 15:00 Κολωνάκι: Θύμα Επίθεσης Και Ληστείας Ηλικιωμένη Γυναίκα
10.02.26 , 14:58 Καρπενήσι: Τι Λέει Ο Αδερφός Του Άνδρα Που Βρέθηκε Σε Γκρεμό
10.02.26 , 14:58 MasterChef: «Είμαι πολύ νευριασμένη αυτή τη στιγμή!»
10.02.26 , 14:43 ΕΦΕΤ: Ανακαλεί γνωστά ζελεδάκια - Βρέθηκε ψυχοδραστική ουσία από μανιτάρι
10.02.26 , 14:40 Αυστραλία: Σοβαρά επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά της επίσκεψης Χέρτζογκ
10.02.26 , 14:22 Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα - Η «οικονόμος» στο «Κωνσταντίνου και Ελένης»
10.02.26 , 14:20 Πέτρος Φιλιππίδης: «Είσαι καλά παιδί μου;» - Η ενόχλησή του στην κάμερα
10.02.26 , 14:09 Προφυλακίστηκε η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία στον Βόλο
10.02.26 , 14:03 «Μικρό σπίτι στο λιβάδι»: Η αληθινή ιστορία πίσω από την τηλεοπτική εκδοχή
10.02.26 , 13:58 Μπόμπα: «Το πρώτο δίμηνο μετά τη γέννα δεν επικοινωνούσα με το περιβάλλον»
10.02.26 , 13:50 Ελευσίνα: «Χτύπησε σε εξόγκωμα του δέντρου και πέθανε από αιμορραγία σε 3'»
10.02.26 , 13:49 Πιερία: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έρευνα για την απανθρακωμένη σορό σε ΙΧ
10.02.26 , 13:44 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
Αργυρός - Νίκα: To φύλο του μωρού & όσα είπαν οι παππούδες!
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
ΕΦΕΤ: Ανακαλεί γνωστά ζελεδάκια - Βρέθηκε ψυχοδραστική ουσία από μανιτάρι
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
Ελευσίνα: «Χτύπησε σε εξόγκωμα του δέντρου και πέθανε από αιμορραγία σε 3'»
MasterChef: Η ανατροπή με την τριπλή ισοψηφία στην ψηφοφορία
Γιάννης Τσορτέκης - Έλενα Μαυρίδου: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού
Αννίτα Πάνια – Νίκος Σαμοΐλης: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Τι είχε πει ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Όμηρος Τσάπαλος για την ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων / Βίντεο αρχείου Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε λίγες ημέρες αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025.  

Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις: Τα λάθη που «φουσκώνουν» τον φόρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα myAADE θα είναι διαθέσιμη από Δευτέρα 16 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου 2026. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εισέρχονται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του Taxisnet. 

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Tο κλιμακωτό μπόνους έκπτωσης

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, εργοδότες και τράπεζες θα πρέπει να έχουν αποστείλει στην ΑΑΔΕ όλα τα στοιχεία για μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, άλλες αμοιβές και δαπάνες των φορολογουμένων.  

Φορολογικές δηλώσεις: Προσυμπληρωμένες δηλώσεις και από άλλα επαγγέλματα 

Φέτος, είναι πιθανό να ενταχθούν στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις και άλλες κατηγορίες πολιτών, πέρα από τους μισθωτούς με μία κύρια πηγή εισοδήματος, όπως:

  • Μισθωτοί με εισοδήματα από ενοίκια 
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες 
  • Μισθωτοί με μπλοκάκι ή παράλληλη απασχόληση 

Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για διόρθωση λαθών ή συμπλήρωση στοιχείων, είτε η αρχική τους δήλωση είναι προσυμπληρωμένη είτε όχι.

Πέρυσι η προθεσμία για τροποποιητικές ήταν 15 Ιουλίου και αναμένεται να παραμείνει ίδια φέτος, αφού δεν προβλέπεται παράταση προθεσμίας. 

Φορολογικές δηλώσεις: Πόση είναι η έκπτωση για πληρωμή του φόρου εισοδήματος 

Οι φορολογούμενοι μπορούν να κερδίσουν έκπτωση 2%-4% στον φόρο εισοδήματος αν τον πληρώσουν εφάπαξ, ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης: 

  • 4% για δηλώσεις έως 30 Απριλίου 
  • 3% για δηλώσεις από 1 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 
  • 2% για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 

Η έκπτωση ισχύει μόνο αν η πληρωμή γίνει μέχρι 31 Ιουλίου 2026. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
 |
ΑΑΔΕ
 |
MYAADE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top