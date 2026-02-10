Κυανός, Στικούδη, Δανέζη & Νάζης: Στα backstage των προβών τους στο Bodega

Παρουσιάζουν ένα φρέσκο, ανεβαστικό λαϊκό πρόγραμμα στο Περιστέρι

Κυανός, Στικούδη, Δανέζη & Νάζης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πανέτοιμοι για την πρεμιέρα τους, είναι ο Κυριάκος Κυανός, η Κατερίνα Στικούδη, η Σοφία Δανέζη και ο Κωνσταντίνος Νάζης, που από την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, και κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο, έρχονται με φόρα στο Bodega στο Περιστέρι, για να παρουσιάσουν on stage, ένα φρέσκο, ανεβαστικό λαϊκό πρόγραμμα.

Ένα καλλιτεχνικό «πάντρεμα», που θα καλύψει όλα τα γούστα, και που σίγουρα,  θα αποτελέσει το hot spot της διασκέδασης.

Κυανός, Στικούδη, Δανέζη & Νάζης: Στα backstage των προβών τους στο Bodega

Ο Κυριάκος Κυανός, αποτελεί αναμφισβήτητα, έναν από τους πιο αυθεντικούς και σταθερούς εκπροσώπους του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, με μεγάλες επιτυχίες και έντονη σκηνική παρουσία, που ξεσηκώνει το κοινό από το πρώτο τραγούδι.

Εκρηκτική, πολυδιάστατη και απόλυτα σύγχρονη, η Κατερίνα Στικούδη, φέρνει στο πρόγραμμα ένταση, ρυθμό και μοναδικό performance, συνδυάζοντας δυναμικά το λαϊκό στοιχείο, με μοντέρνες επιρροές, παρασύροντας τον κόσμο, στον δυναμικό παλμό και χορό της!

Η Σοφία Δανέζη, με ξεχωριστή χροιά και έντονη συναισθηματική ερμηνεία, υμνώντας το καλό λαϊκό τραγούδι, κερδίζει το κοινό με τη σκηνική της αυθεντικότητα.

Με χαρακτηριστική φωνή και συνεχή ανοδική πορεία, ο Κωνσταντίνος Νάζης εκπροσωπεί τη νέα γενιά του λαϊκού τραγουδιού, προσφέροντας ενέργεια, συναίσθημα και τραγούδια που αγαπιούνται δυνατά live.

Κυανός, Στικούδη, Δανέζη & Νάζης: Στα backstage των προβών τους στο Bodega

Μαζί τους, ένα επιτελείο ταλαντούχων νέων καλλιτεχνών, η Σία Βοσκανίδου, Γιώτα Ρεγγίνα και Γιάννης Στεφανίδης, αποδεικνύοντας ότι το λαϊκό τραγούδι, έχει παρόν και μέλλον.

Όπως αποτυπώνεται και στις πρόβες των καλλιτεχνών πριν την πρεμιέρα, η χημεία έχει δέσει στο έπακρον, προμηνύοντας, από την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, και κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο,  βραδιές γεμάτες ένταση, συναίσθημα και αυθεντικό λαϊκό παλμό.

Γιατί στο Bodega, η διασκέδαση δεν είναι απλώς έξοδος - είναι live experience.

