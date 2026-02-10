Σκάνδαλο Έπσταϊν: Θύμα μόλις 9 ετών στο κύκλωμα

Παγκόσμιος αποτροπιασμός μετά τις αποκαλύψεις

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (10/2/2026) / Ρεπορτάζ της Δέσποινας Μανδελενάκη για το σκάνδαλο Έπσταϊν
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το «φάντασμα» του Τζέφρι Έπσταϊν απειλεί να γκρεμίσει κυβερνήσεις και θρόνους. Στη Μεγάλη Βρετανία, ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και το Παλάτι είναι... στρυμωγμένο μετά τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις για τον αδερφό του βασιλιά. Πιο σοκαριστική από όλα είναι η αποκάλυψη για ένα θύμα μόλις 9 ετών. 

Η πιο ανατριχιαστική πτυχή της υπόθεσης. Οι αναφορές για ένα θύμα μόλις 9 ετών, που φέρεται να συνδέεται με υψηλόβαθμο αξιωματούχο εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλούν παγκόσμιο αποτροπιασμό.

Το BBC έχει δει ηλεκτρονικά μηνύματα που υποδηλώνουν ότι στο πλαίσιο του ρόλου του ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Άντριου Μαουντμπάντεν Γουίνδσορ μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Το Μπάκιγχαμ βρίσκεται εκτεθειμένο.  Η σιωπή των ανακτόρων σπάει οριστικά. Ο βασιλιάς Κάρολος είναι ανήσυχος για τις πράξεις του αδερφού του.

«Αν μας προσεγγίσει η αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση είμαστε έτοιμοι να τους υποστηρίξουμε όπως θα περιμένατε», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Μπάκιγχαμ. 

Προτού ο πρίγκιπας Ουίλιαμ προσγειωθεί στο Ριάντ, στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, ο ίδιος και η σύζυγός του, Κέιτ δημοσίευσαν μια σπάνια κοινή προσωπική ανακοίνωση. Μέχρι τώρα είχαν παραμείνει δημόσια σιωπηλοί για το θέμα. 

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα έχουν εκφράσει τη βαθιά τους ανησυχία για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις. Οι σκέψεις τους παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα.

Ο Έπσταϊν δεν ήταν μόνος: Το δίκτυο εξουσίας που τον κράτησε όρθιο

Και ενώ το Λονδίνο φλέγεται, η Γκισλέιν Μάξγουελ παίζει το τελευταίο της χαρτί από τη φυλακή. Κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών στο Κογκρέσο, επικαλούμενη το δικαίωμα της σιωπής. Ο δικηγόρος της ήταν σαφής: «Θα μιλήσει αν λάβει χάρη από τον Τραμπ». 

