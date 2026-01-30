Λίστες Έπσταϊν: «Σεισμός» από τα 3 εκατ. έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν

Καταγγελίες για τα πάρτι με Μπ. Κλίντον, Ντ.Τραμπ και email Μασκ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.01.26 , 22:55 Ζωγράφου: Kύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη
30.01.26 , 22:37 Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
30.01.26 , 22:18 Υποχρεωτική η αποστολή στοιχείων δανείων από τους servicers στην ΑΑΔΕ
30.01.26 , 22:07 Λίστες Έπσταϊν: «Σεισμός» από τα 3 εκατ. έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν
30.01.26 , 22:05 MasterChef: Το πρώτο Mystery Box της χρονιάς και το άλυτο μυστήριο
30.01.26 , 22:05 Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι
30.01.26 , 21:22 Μητσοτάκης στο TikTok: Το είπαμε, το κάναμε - μείωση φόρων, αύξηση μισθών
30.01.26 , 21:21 Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει δύο εκρήξεις τη μοιραία νύχτα
30.01.26 , 21:15 BYD SEALION 5 DM-i: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
30.01.26 , 20:54 Κάθριν Ο’Χάρα: Πέθανε η μητέρα του Κέβιν από το «Μόνος στο Σπίτι»
30.01.26 , 20:42 Αυτή είναι η νέα Mercedes-Benz S-Class: Καλύτερη από ποτέ
30.01.26 , 20:30 Βίντεο ντοκουμέντο: H στιγμή που η Λόρα αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία
30.01.26 , 20:25 «Έπεσε» η γραμμή του 100 λόγω τεχνικού προβλήματος!
30.01.26 , 20:15 Citroen ë-C3 “Urban”: Η τιμή της νέας ηλεκτρικής έκδοσης τα...«σπάει»
30.01.26 , 20:05 Χαλκιάς: Ο νέος αντιπρόσωπος της Renault - Dacia
Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι
Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
«Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες από το ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: AP Images, Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα τη δημοσιοποίηση σχεδόν τριών εκατομμυρίων εγγράφων που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν, στην τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να συμμορφωθεί με τον νόμο που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο και απαιτούσε να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία της υπόθεσης μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2025. 

Φάκελος της λίστας και το κελί του Έπστιν

Φάκελος της λίστας και το κελί του Έπσταϊν (AP Images)  

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς διευκρίνισε ότι σε αυτήν την τελευταία «παρτίδα» περιλαμβάνονται περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 φωτογραφίες, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θεωρείται «πορνογραφικό υλικό». Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε είπε ότι έχουν καλυφθεί τα πρόσωπα των γυναικών που εικονίζονται στα βίντεο και τις φωτογραφίες, εκτός από εκείνο της συνεργού του Έπσταϊν, της Γκισλέν Μάξγουελ, που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση. 


Υπόθεση Έπσταϊν: «Έτσι με "πούλησαν" στον πρίγκιπα Άντριου»

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ήδη δώσει στη δημοσιότητα, από τα τέλη Δεκεμβρίου, δεκάδες χιλιάδες έγγραφα. Τότε, το υπουργείο σημείωνε ότι απαιτούνταν «πολλές εβδομάδες» για να μελετηθούν τα υπόλοιπα αρχεία, ανακοινώνοντας ότι επρόκειτο για «περισσότερες από πέντε εκατομμύρια σελίδες», που ενδεχομένως σχετίζονταν με την υπόθεση και είχαν συλλεχθεί από έναν εισαγγελέα της Νέας Υόρκης και την ομοσπονδιακή αστυνομία. 

Ο νόμος επέτρεπε κάποιες διαγραφές στα αρχεία, μεταξύ άλλων και για την προστασία των θυμάτων. Όμως τα έγγραφα που δόθηκαν προηγουμένως στη δημοσιότητα ήταν σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένα, σε κάποιες περιπτώσεις διαγραμμένα εξ ολοκλήρου. 

Ντόναλντ Τραμπ: Πρώην μοντέλο τον κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση

Πάντως, τα προηγούμενα αρχεία έριξαν κάποιο φως στο δίκτυο που είχε αναπτύξει ο πάμπλουτος Νεοϋορκέζος χρηματιστής, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019, πριν ξεκινήσει η δίκη του με την κατηγορία της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων κοριτσιών. Ωστόσο, προκάλεσαν περισσότερα ερωτηματικά αντί να δώσουν απαντήσεις, για παράδειγμα για την ύπαρξη πιθανών συνεργών του Έπσταϊν πέραν της Μάξγουελ, η οποία εκτίει ήδη ποινή κάθειρξης 20 ετών. 

Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους πιέζοντας για τη δημοσιοποίηση αυτού του τεράστιου αρχείου που περιλαμβάνει φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δικαστικά έγγραφα και άλλα, παρά τις αντιρρήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Αυτές οι επιφυλάξεις του προέδρου εξόργισαν ορισμένους από τους υποστηρικτές του, που εξακολουθούν να βλέπουν στην υπόθεση Έπστιν την επιβεβαίωση των «θεωριών συνωμοσίας» που έχουν υιοθετήσει. 

Μεταξύ των εγγράφων που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα υπάρχουν και ορισμένα που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην πρώτη υπόθεση Έπσταϊν. Τότε, σχεδόν πριν από 20 χρόνια, εισαγγελείς στη Φλόριντα του άσκησαν δίωξη για εξώθηση ανηλίκων σε πορνεία. Το 2008, κατόπιν μυστικής συμφωνίας με έναν εισαγγελέα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13 μηνών, χωρίς να γίνει δίκη.

Τον Δεκέμβριο δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες του Έπσταϊν με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον ενώ επιβεβαιώθηκε και η στενή σχέση που διατηρούσε παλαιότερα με τον Τραμπ, ο οποίος δεν κατηγορήθηκε ποτέ για κάποιο αδίκημα σχετικό με εκείνα του πρώην φίλου του. Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχεται ότι τον συναναστρεφόταν τη δεκαετία του 1990 αλλά διέκοψε κάθε σχέση μαζί του πριν εμπλακεί ο Έπσταϊν με τη δικαιοσύνη. Πέρσι τον Ιανουάριο διαβεβαίωνε ότι δεν ταξίδεψε ποτέ με το ιδιωτικό αεροπλάνο του επιχειρηματία, ωστόσο το όνομά του εμφανίζεται οκτώ φορές στη λίστα επιβατών, μεταξύ 1993-96.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που δημοσίευσαν  ΜΜΕ υπάρχουν αναφορές σε «μεγάλα πάρτι με όργια», με νεαρά κορίτσια και μεγαλύτερα μοντέλα της Victoria's Secret, στα οποία πάρτι είχαν παραστεί ο Μπιλ Κλίντον και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανταλλαγή email Μασκ – Έπσταϊν 

Σύμφωνα επίσης με email που δημοσιοποίησε το CNN o  Ίλον Μασκ αντάλλαξε ηλεκτρονικά μηνύματα με τον Τζέφρι Έπσταϊν  στα τέλη του 2013, προκειμένου να συντονίσουν ένα ταξίδι στο νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική, σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης την Παρασκευή.

Δείπνο Τραμπ με Ρονάλντο και Μασκ - Όλοι κοιτούσαν το φόρεμα της Μελάνια

Ο Μασκ είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι απέρριψε προσπάθειες του Έπσταϊν να τον πείσει να επισκεφθεί ένα από τα δύο νησιά που ανήκαν στον ίδιο – το Great St. James και το Little St. James – στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, κοντά στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Το Little St. James υπήρξε επίκεντρο της πολυετούς κακοποίησης κοριτσιών και νεαρών γυναικών από τον Έπσταϊν.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΜΠΙΛ ΚΛΙΝΤΟΝ
 |
ΙΛΟΝ ΜΑΣΚ
 |
ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top