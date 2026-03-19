Σοκαριστικοί διάλογοι για τον Κλεομένη: «Τον έσφαξαν, μακάρι να πεθάνει»

Ομαδική συνομιλία στην οποία οι συμμετέχοντες μιλούσαν για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά, προκαλούν σοκ και ντροπή. Την ώρα που ένα νέο παιδί ξεψυχούσε στη μέση του δρόμου από ακατάσχετη αιμορραγία, κάποιοι δε δίστασαν να ευχηθούν να πεθάνει.
Την ομαδική συνομιλία έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega και τα μηνύματα είναι σοκαριστικά.
- Έσφαξαν Τούρκο
- Ναι τον γ…αν μάγκες!
- Μια χαρά άρα. Μακάρι να πεθάνει
- Μπράβο το αλάνι. Σοβαρά είναι;
- Πείτε του να πετάξει το κινητό του
- Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν
- Μάγκες μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;
- Θα μαζευτούμε
- Μάγκες έχει γίνει μ…κία! Τέζα ήταν ο Τούρκος. Έφυγε με ασθενοφόρο.
- Βγείτε όλοι από την ομαδική
- Βγείτε όλοι!
Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 23χρονος
Χθες ο 23χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 20χρονο, απολογήθηκε ενώπιων ανακριτή κι εισαγγελέα και κρίθηκε προφυλακιστέος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επέμεινε ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση κάτω από το σπίτι του.
Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, την ώρα που δεχόταν χτυπήματα έβγαλε ένα μαχαίρι και άρχισε να χτυπά τα άτομα που τους επιτίθονταν. Έτσι μαχαίρωσε τον 20χρονο στην καρδιά, που ήταν και το θανατηφόρο πλήγμα και ένα ακόμα κάτω από τη μασχάλη.
Ο 20χρονος Κλεομένης έχασε πάνω από δύο λίτρα αίματος και κατέρρευσε μες στη μέση του δρόμου, αφήνοντας την τελευταία του πνοή.
Η δολοφονία του έχει στοιχεία οπαδικής βίας, ωστόσο ακόμα και τώρα δεν έχουν διαλευκανθεί τα κίνητρα.