Σοκαριστικοί διάλογοι για τον Κλεομένη: «Τον έσφαξαν, μακάρι να πεθάνει»

Τα μηνήματα μετά τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοκαριστικοί διάλογοι σε ομαδική συνομιλία σχετικά με τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά, με συμμετέχοντες να εύχονται τον θάνατό του.
  • Ο 23χρονος δράστης ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον Κλεομένη, ισχυριζόμενος ότι ήταν σε άμυνα.
  • Η δολοφονία φέρει στοιχεία οπαδικής βίας, αλλά τα κίνητρα παραμένουν αδιευκρίνιστα.
  • Ο Κλεομένης έχασε πάνω από δύο λίτρα αίματος και κατέρρευσε στον δρόμο.
  • Ο δράστης κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του.

Ομαδική συνομιλία στην οποία οι συμμετέχοντες μιλούσαν για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά, προκαλούν σοκ και ντροπή. Την ώρα που ένα νέο παιδί ξεψυχούσε στη μέση του δρόμου από ακατάσχετη αιμορραγία, κάποιοι δε δίστασαν να ευχηθούν να πεθάνει. 

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 23χρονος για τη δολοφονία του Κλεομένη

Ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη - Eurokinissi

Την ομαδική συνομιλία έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega και τα μηνύματα είναι σοκαριστικά. 

- Έσφαξαν Τούρκο
- Ναι τον γ…αν μάγκες!
- Μια χαρά άρα. Μακάρι να πεθάνει
- Μπράβο το αλάνι. Σοβαρά είναι;
- Πείτε του να πετάξει το κινητό του
- Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν
- Μάγκες μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;
- Θα μαζευτούμε
- Μάγκες έχει γίνει μ…κία! Τέζα ήταν ο Τούρκος. Έφυγε με ασθενοφόρο.
- Βγείτε όλοι από την ομαδική
- Βγείτε όλοι!

Θεσσαλονίκη: Από μαχαίρι στην καρδιά ο θάνατος του 20χρονου

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 23χρονος

Χθες ο 23χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 20χρονο, απολογήθηκε ενώπιων ανακριτή κι εισαγγελέα και κρίθηκε προφυλακιστέος. 

Ο 23χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του Κλεομένη κρίθηκε προφυλακιστέος - Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επέμεινε ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση κάτω από το σπίτι του. 

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία του 20χρονου

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, την ώρα που δεχόταν χτυπήματα έβγαλε ένα μαχαίρι και άρχισε να χτυπά τα άτομα που τους επιτίθονταν. Έτσι μαχαίρωσε τον 20χρονο στην καρδιά, που ήταν και το θανατηφόρο πλήγμα και ένα ακόμα κάτω από τη μασχάλη. 

Ο 20χρονος Κλεομένης έχασε πάνω από δύο λίτρα αίματος και κατέρρευσε μες στη μέση του δρόμου, αφήνοντας την τελευταία του πνοή. 

Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο ύποπτος για τον φόνο 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ

Η δολοφονία του έχει στοιχεία οπαδικής βίας, ωστόσο ακόμα και τώρα δεν έχουν διαλευκανθεί τα κίνητρα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΜΑΧΑΙΡΩΜΑ
 |
ΜΑΧΑΙΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top