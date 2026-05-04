Nέες φρικιαστικές λεπτομέρειες για την άγρια δολοφονία της πρώην φιναλίστ των καλλιστείων Μις Ελβετία, Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς από τον σύζυγό της έρχονται στο φως και προκαλούν αποτροπιασμό.

Η δίκη για το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελβετία ξεκινά. Στο εδώλιο κάθεται ο σύζυγος του 38χρονου μοντέλου, ο οποίος κατηγορείται ότι τη σκότωσε και τη διαμέλισε όταν εκείνη του ζήτησε διαζύγιο.

Ο 41χρονος Μαρκ Ρίμπεν, σύμφωνα με την αστυνομία, τον Φεβρουάριο του 2022, όχι μόνο δολοφονήθηκε την Κριστίνα, μητέρα δύο παιδιών, αλλά της αφαίρεσε τη μήτρα, τη διαμέλισε και πολτοποίησε τα άκρα της σε μπλέντερ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στις 13 Φεβρυαρίου 2022, το ζευγάρι είχε έναν έντονο διαπληκτισμό για το επικείμενο διαζύγιο, την επιμέλεια των δύο κορών τους και οικονομικά ζητήματα. Λίγες ώρες αργότερα, το άψυχο σώμα του 38χρονου μοντέλου εντοπίστηκε κοντά στην πόλη της Βασιλείας.

Ο Ρίμπερν φέρεται να άρπαξε την Κριστίνα από τον λαιμό και να την πέταξε στον τοίχο κατά τη διάρκεια του καβγά. Στη συνέχεια τη στραγγάλισε μέχρι θανάτου. Έκοψε το σώμα της με ένα μαχαίρι και κλαδευτήρια, ενώ αφαίρεσε προσεκτικά τη μήτρα της, το μοναδικό όργανο που απέσπασε από το σώμα της, πράξη που οι ιατροδικαστές χαρακτήρισαν «σκόπιμο ακρωτηριασμό ή τελετουργική υποβάθμιση του σώματος».

Αρκετά μέρη του σώματός της κόπηκαν σε μπλέντερ και στη συνέχεια πολτοποιήθηκαν και διαλύθηκαν σε χημικό διάλυμα.

Ο Ρίμπεν, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, παρακολουθούσε βίντεο στο YouTube από το κινητό του τηλέφωνό, ενώ διαμέλιζε και πολτοποιούσε τη σύζυγό του!

Ο πατέρας της Κριστίνα ήταν εκείνος που βρήκε το σώμα της σε μια μαύρη σακούλα στο πλυσταριό του σπιτιού της.

«Ο Ρίμπεν επέμενε ότι δεν ήξερε πού ήταν η Κριστίνα και ισχυριζόταν ότι μερικές φορές έφευγε», δήλωσε στενός οικογενειακός φίλος του ζευγαριού στη Daily Mail. «Όταν ο πατέρας της άνοιξε τη μαύρη σακούλα σκουπιδιών, είδε το κομμένο κεφάλι της με τα μαλλιά ακόμα κολλημένα», πρόσθεσε.

Οι ανακριτές βρήκαν ένα βιομηχανικό μπλέντερ και υπολείμματα από τη σορό του θύματος, όπως κομμάτια δέρματος, μύες και θραύσματα οστών.

Ο Ρίμπεν φέρεται να έβγαλε τις αρθρώσεις του ισχίου της από τις υποδοχές τους και στη συνέχεια αφαίρεσε τον αριστερό άνω βραχίονα, τους πήχεις και το δεξί κάτω πόδι της ως μέρος του διαμελισμού, σύμφωνα με τη φρικιαστική έκθεση αυτοψίας. Στη συνέχεια έκοψε τη σπονδυλική της στήλη για να κόψει το κεφάλι της.

Ο Ρίμπεν, στον οποίον έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για φόνο, επέμεινε ότι τη σκότωσε ενώ... ήταν σε αυτοάμυνα.

Άνθρωπος από το περιβάλλον του θύματος υποστήριξε ότι ο δράστης ήταν επικριτικός και δε φερόταν καλά στην 38χρονη: «Φαινόταν πολύ εσωστρεφής, πολύ επικριτικός και μερικές φορές αρκετά αλαζονικός. Ήταν πραγματικά υποτιμητικός μαζί της, με χειρονομίες, λόγια, ακόμα και με τον τόνο της φωνής του. … Ήθελε η Κριστίνα να εξαφανιστεί», δήλωσε.

Η Γιοκσίμοβιτς είχε στεφθεί στέφθηκε Μις Βορειοδυτική Ελβετία και το 2007 ήταν φιναλίστ για τη Μις Ελβετία. Αργότερα διηύθυνε τη δική της επιχείρηση ως προπονήτρια πασαρέλας και καθοδήγησε τη μοντέλο Dominique Rinderknecht για τα καλλιστεία Μις Υφήλιος το 2013.