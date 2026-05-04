Eurovision 2026: «Εκτόξευση» Akyla στα προγνωστικά πριν τη δεύτερη πρόβα

Η ελληνική αποστολή επισκέφθηκε το κάστρο Μπελβεντέρε και τους κήπους του

04.05.26 , 15:23 Eurovision 2026: «Εκτόξευση» Akyla στα προγνωστικά πριν τη δεύτερη πρόβα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ακύλας θεωρείται φαβορί για τη νίκη στη Eurovision 2026 με το τραγούδι Ferto.
  • Η σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού δημιουργεί ατμόσφαιρα video game, με τον Ακύλα να εμφανίζεται ως ήρωας.
  • Η Ελλάδα είναι 2η στα στοιχήματα για τη νίκη, με πιθανότητες 20% και ο Ακύλας στην κορυφή του Betting Split με 40%.
  • Μετά την πρώτη πρόβα, ο Ακύλας επισκέφθηκε το κάστρο Μπελβεντέρε για να χαλαρώσει πριν από το απαιτητικό πρόγραμμα.
  • Η δεύτερη πρόβα είναι προγραμματισμένη για 6 Μαΐου και ο Ακύλας θα αγωνιστεί στον Β' Ημιτελικό στις 14 Μαΐου.

Τα νέα για τον Ακύλα και τη συμμετοχή του στη Eurovision 2026 στη Βιέννη είναι εξαιρετικά αισιόδοξα, καθώς, όπως κι από τις πρώτες ημέρες που ακούστηκαν οι συμμετοχές, θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη.

Eurovision 2026: Οι πρώτες εικόνες από την εντυπωσιακή πρόβα του Akyla

Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του Stadthalle το Σάββατο και η εμφάνισή του με το τραγούδι Ferto προκάλεσε αίσθηση. Η σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού μεταφέρει το κοινό μέσα σε ένα video game. Ο Akylas εμφανίζεται ως «ήρωας» παιχνιδιού με μια εντυπωσιακή πορτοκαλί-μαύρη αμφίεση (tiger look) και γούνινες μπότες.  

Στο αποκορύφωμα του τραγουδιού, ο καλλιτέχνης βγάζει τα γυαλιά του, σταματά τη «χορογραφία του avatar» και απευθύνεται στην μητέρα του με έναν πολύ άμεσο και συγκινητικό τρόπο, κάτι που σχολιάστηκε πολύ θετικά από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους.

Θυμίζουμε ότι το Star.gr θα βρίσκεται στη Βιέννη, για να μεταφέρει όλα τα νέα της ελληνικής αποστολής στον μουσικό διαγωνισμό κι όχι μόνο! Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα της Eurovision.

Άνοδος στα στοιχήματα

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης πρόβας, η Ελλάδα έκανε ένα εντυπωσιακό «άλμα» στις αποδόσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 2η θέση των στοιχημάτων για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, με τις πιθανότητες νίκης να αγγίζουν το 20%. 

Akylas: Αναχώρησε για τη Βιέννη: «Σας παίρνω όλους μαζί σε αυτό το ταξίδι»

Στο «Betting Split» (δηλαδή πού ποντάρουν οι παίκτες το τελευταίο 24ωρο), ο Ακύλας βρίσκεται στην κορυφή με 40%, δείχνοντας τεράστιο momentum.  

Μετά την πρώτη πρόβα ο Akylas μαζί με μέλη της δισκογραφικής εταιρίας και τους χορευτές του πραγματοποίησαν επίσκεψη στο κάστρο Μπελβεντέρε και στους κήπους του που βρίσκονται περίπου 2 χιλιόμετρα από το κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας. Η ομάδα είχε την ευκαιρία να χαλαρώσει πριν από το απαιτητικό πρόγραμμα των επόμενων ημερών και να εξοικειωθεί με την πόλη όπου θα παραμείνει για δύο εβδομάδες.

@akylas__ Only one wish! Can u guess what it is? 🐯👾🐯👾🇦🇹🇬🇷🇦🇹🇬🇷 #FERTO #akylas #eurovision2026 #eurovision #Vienna ♬ original sound - Akylas

Τι ακολουθεί;

Η δεύτερη πρόβα είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, όπου θα οριστικοποιηθούν οι γωνίες λήψης και τα τηλεοπτικά εφέ.  

Ο Akylas θα αγωνιστεί στον Β' Ημιτελικό την Πέμπτη 14 Μαΐου, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.

Ο ίδιος ο  Akylas, που έγινε γνωστός μέσα από το TikTok, φαίνεται να απολαμβάνει τη διαδρομή, δηλώνοντας πως το Ferto είναι ένας ύμνος στη φιλοδοξία και στην επιθυμία του να προσφέρει μια καλύτερη ζωή στην οικογένειά του.

