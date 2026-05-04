Η Σταματίνα Τσιμτσιλή κι ο Θέμης Σοφός πέρασαν το τριήμερο της Πρωτομαγιάς στο Παρίσι μαζί με τα τρία παιδιά τους, επιλέγοντας μια σύντομη απόδραση χαλάρωσης στη γαλλική πρωτεύουσα. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου φωτογραφίες από το ταξίδι μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στις εικόνες που δημοσίευσε βλέπουμε τις οικογενειακές τους βόλτες σε γνωστά σημεία του Παρισιού. Η παρουσιάστρια σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησης: «"Καλό μήνα. ❤️ Οι πιο όμορφες στιγμές είναι αυτές που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους που αγαπάμε».

Ξεχωριστό κομμάτι του ταξιδιού αποτέλεσε ο εορτασμός των 13ων γενεθλίων της μεγαλύτερης κόρης της οικογένειας, της Νάγιας. Οι γονείς της είχαν ετοιμάσει έκπληξη με τούρτα, την οποία έσβησαν όλοι μαζί σε μια ζεστή οικογενειακή στιγμή που ξεχώρισε στο φωτογραφικό άλμπουμ.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή Breakfast@Star, η οικοδέσποινα του Happy Day αναφέρθηκε στις κοινές δημόσιες εμφανίσεις με τον σύζυγό της. Όπως είπε¨«Πάντα βγαίνουμε μαζί αλλά δεν βγαίνουμε σε διάφορες εκδηλώσεις που μπορεί να έχει κάμερες και τέτοιου τύπου δημοσιότητα γιατί δεν αρέσει στον σύζυγό μου η δημοσιότητα. Τον χρόνο με τους φίλους μας τον περνάμε μαζί, θα πάμε μαζί για ένα φαγητό, για σινεμά είναι χαρά μας να περνάμε το χρόνο μαζί και με τα παιδάκια μας».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή κι ο Θέμης Σοφός είναι παντρεμένοι από τις 25 Ιουνίου 2011 κι έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Η Νάγια γεννήθηκε την 1η Μαΐου 2013, η Μαίρη στις 11 Ιουνίου 2014 κι ο γιος τους Γιάννης στις 27 Απριλίου 2018. Η οικογένειά της, είναι όλη της η ζωή για την παρουσιάστρια.