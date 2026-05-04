Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Πελαγίας μάρτυρος, Ιλάριου του θαυματουργού και Μελδά μάρτυρος.

Mάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 4 Μαΐου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Πελάγιος και Πελαγία.

Η Πελαγία γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας κι έζησε επί βασιλείας Διοκλητιανού. Μεγάλωσε σε ειδωλολατρικό περιβάλλον, όμως σε νεαρή ηλικία είδε σε όραμα τον αρχιεπίσκοπο Ρώμης, ο οποίος την προέτρεπε να βαπτισθεί χριστιανή. Όταν ξύπνησε και συνήλθε ζήτησε άδεια από τη μητέρα της και με το πρόσχημα ότι θα μεταβεί στην τροφό της, που ζούσε σε άλλη πόλη, πήγε στον αρχιεπίσκοπο, ο οποίος τη βάπτισε χριστιανή.

Αφού παρέδωσε τα πολυτελή της ενδύματα στην Εκκλησία για να πωληθούν και να διατεθούν τα χρήματα στους φτωχούς και αδύνατους, πήγε στην τροφό της, η οποία έγινε έξαλλη από θυμό και την έδιωξε. Αποφάσισε τότε να επιστρέψει στη μητέρα της, ελπίζοντας στη μητρική κατανόηση και στοργή. Μόλις όμως και η μητέρα της αντίκρυσε αυτή την ενδυμασία αναστατώθηκε και πέφτοντας στο πόδια της, την ικέτευσε να επανέλθει στην αρχική της πίστη. Η Πελαγία στεναχωρήθηκε, αλλά της δήλωσε ότι η απόφασή της ήταν οριστική και αμετάκλητη.

Όταν, όμως, ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε το γεγονός ότι ο γιος του, ο οποίος ήταν αρραβωνιαστικός της Πελαγίας, από τη θλίψη του αυτοκτόνησε, κάλεσε οργισμένος την Πελαγία και τη διέταξε να θυσιάσει στο είδωλα. Η Πελαγία με παρρησία αρνήθηκε, λέγοντάς του ότι γνώρισε τον αληθινό Θεό. Έξαλλος ο Διοκλητιανός, διέταξε να πυρώσουν ένα χάλκινο βόδι και να την τοποθετήσουν εντός του, όπου και μαρτύρησε.

Πελαγής, Πελάγιος *

Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιώ*

Ιλάριος *

Μελής, Μέλος, Μέλιος, Μέλας

Μέλια, Μελίτσα

