Αγία Βαρβάρα: «Έπνιγε» οδηγούς ταξί με τη ζώνη ασφαλείας και τους λήστευε

Τέλος στη δράση του 25χρονου ληστή έβαλε η ομάδα ΔΙΑΣ

Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (3/5/2026)
Ο φόβος και ο τρόμος είχε γίνει 25χρονος για τους οδηγούς ταξί, τους οποίους λήστευε, αφού παρίστανε αρχικά τον πελάτη και επιβιβαζόταν μαζί με συνεργό του στα πίσω καθίσματα. Η Ομάδα ΔΙΑΣ κατάφερε να τον εντοπίσει και να τον συλλάβει λίγο πριν «χτυπήσει» ξανά. Το ρεπορτάζ είναι του Αλέξανδρου Γύγου.

Έπιαναν το τιμόνι και πήγαιναν για το μεροκάματο, χωρίς να γνωρίζουν τον εφιάλτη που θα αντιμετώπιζαν. Αδίστακτος ληστής έκανε τον πελάτη και, μόλις έβρισκε την ευκαιρία, έσφιγγε στον λαιμό των οδηγών ταξί τη ζώνη ασφαλείας, προκαλώντας τους ασφυξία, για να τους πάρει τις εισπράξεις. Κάποιες φορές είχε και συνεργούς. 

Τρόμος στην Αγία Βαρβάρα: «Έπνιγε» οδηγούς ταξί με τη ζώνη και τους λήστευε

Για έναν μήνα, οι οδηγοί ταξί που κινούνταν στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας καρδιοχτυπούσαν κάθε φορά που επιβίβαζαν πελάτη από τον δρόμο.

Οι δράστες κατηύθυναν τα θύματά τους σε απομονωμένες περιοχές με ελάχιστη κίνηση.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις ληστειών σε βάρος οδηγών ταξί στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες υποθέσεις.

Τέλος στη δράση του 25χρονου ληστή έβαλε η ομάδα ΔΙΑΣ

Άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ σταμάτησαν ένα ταξί για έλεγχο. Πίσω από τον οδηγό βρισκόταν ο 25χρονος. Φαίνεται να είχε επιλέξει ήδη το επόμενο θύμα του. Η συμπεριφορά του, όμως, τον πρόδωσε. Μόλις αντιλήφθηκε τον έλεγχο, πέταξε μέσα στο όχημα μία συσκευασία με μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας. Προσήχθη στο τμήμα, όπου και αναγνωρίστηκε για τις επιθέσεις με τη χρήση της ζώνης ασφαλείας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κατοχή εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ αναζητούνται και οι συνεργοί του.

