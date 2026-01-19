«Με γλίτωσαν τα κιλά μου», λέει ο οδηγός ταξί που μαχαίρωσαν στο Αιγάλεω

Ανείπωτο τρόμο βίωσε ένας οδηγός ταξί στο Αιγάλεω. Δύο άτομα, παριστάνοντας τους πελάτες, τον μαχαίρωσαν, τον λήστεψαν και στο τέλος του άρπαξαν και το ταξί.

Το θύμα της άγριας επίθεσης περιγράφει αποκλειστικά στην κάμερα του Star και τον Βαγγέλη Γκούμα τις στιγμές τρόμου που έζησε.

«Με μαχαίρωσαν στην κοιλιά, με γλίτωσαν τα κιλά μου»

Τα παραπανίσια κιλά γλίτωσαν τον κ. Γιώργο, ο οποίος έζησε το μεροκάματο του τρόμου στο Αιγάλεω όταν πήρε με το ταξί του δύο άτομα.

«Ο ιατροδικαστής είπε ότι το κοιλιακό λίπος με γλίτωσε γιατί αλλιώς θα ήμουν μακαρίτης. Λέγανε περίεργα πράγματα στη διαδρομή, δεν ήταν άνθρωποι καλλιεργημένοι και είχαν άγρια χαρακτηριστικά», είπε αρχικά ο οδηγός.

Και συνέχισε: «Μου λένε “σταμάτα εδώ” και ο ένας μου κάνει λαβή στον λαιμό και με απειλεί με το μαχαίρι στον λαιμό. Ο άλλος βάζει το μαχαίρι στην κοιλιά. Του έδωσα κάπου 80 ευρώ, του λέω “θα μου αφήσεις 5 ευρώ για φυσικό αέριο;” και εκεί τρελάθηκαν μου είπαν όχι και τότε ένιωσα πόνο μέσα (στην κοιλιά). Πήρα τα κλειδιά, πήγα να ανοίξω την πόρτα, ήρθε ένας κύριος και ούρλιαζε, βοήθεια φώναζα εγώ, και ήρθαν κάποιοι νεαροί».

Οι κακοποιοί αφού τον λήστεψαν, του έκλεψαν και το ταξί.

«Του έδωσα του ενός 2-3 μπουνιές, ο άλλος πήρε τα κλειδιά, μπήκαν στο αμάξι και έφυγαν ιλιγγιωδώς», περιέγραψε.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία αναζητά τους δράστες και το κλεμμένο ταξί.