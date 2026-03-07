Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Μαρτίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

07.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Μαρτίου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 7 Μαρτίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 7 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ευγενίου του Ιερομάρτυρος.

Ο Άγιος Ευγένιος ήταν ένας από τους Αγίους Πέντε Μάρτυρες που μαρτύρησαν στην Καππαδοκία το 296 μ.Χ. Ήταν αξιωματικός του στρατού και κατά τον διωγμό των χριστιανών επί Διοκλητιανού αρνήθηκε να γίνει ειδωλολάτρης.

Ο Άγιος Ευγένιος

Ο Άγιος Ευγένιος

Ακολούθησε φυλάκιση και μαρτύρια. Ο Ευγένιος θανατώθηκε αφού του έκοψαν τη γλώσσα και τα χέρια και του έσπασαν τα πόδια. 

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ευγένιος, Ευγένης *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:48 και θα δύσει στις 18:24. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 36 λεπτά.

  Σελήνη 18.6 ημερών

