Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια

Σαν σήμερα στις 21 Σεπτεμβρίου του 1934 γεννήθηκε ο Leonard Cohen

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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: facebook.com

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Ο Leonard Cohen, Καναδός συγγραφέας, συνθέτης και τραγουδιστής, γεννήθηκε στο Μόντρεαλ στις 21 Σεπττεμβρίου του 1934. Μεγάλωσε σε οικογένεια  ευπόρων και μορφωμένων Εβραίων.

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Το περιστατικό που σημάδεψε την παιδική του ηλικία

Σε ηλικία έξι ετών, ο Cohen έχασε τον πατέρα του και αυτό τον σημάδεψε για όλη του τη ζωή. Έφηβος έμαθε κιθάρα και έγινε μέλος του μουσικού γκρουπ Buckskin Boys, το οποίο έπαιζε μουσική κάντρυ. Αργότερα, τον καιρό που ήταν σπουδαστής στο Πανεπιστήμιο McGill εξέδωσε τα πρώτα του ποιήματα που τον έκαναν γνωστό στους καναδικούς λογοτεχνικούς κύκλους.

Η αγάπη του Cohen για την Ύδρα

Το 1960 αγοράζει ένα σπίτι στην Ύδρα, στην οποία θα διαμείνει για αρκετά χρόνια, όπου συνέχισε να γράφει. Με το μυθιστόρημα Beautiful Losers (Θαυμάσιοι αποτυχημένοι, 1966), γνώρισε την παγκόσμια επιτυχία ως συγγραφέας. Ωστόσο, το 1967 αποφάσισε να εγκατασταθεί στις ΗΠΑ για να αφοσιωθεί στην μουσική.

Το 1967, ο Cohen μπόρεσε να κυκλοφορήσει τον πρώτο του δίσκο με τίτλο Songs of Leonard Cohen. Ακολούθησαν πολλοί άλλοι δίσκοι, μεταξύ των οποίων και ο δίσκος Songs of Love and Hate που περιέχει το τραγούδι - ύμνο στην αγάπη και τη μοναξιά Famous Blue Raincoat (1971) με τη φωνή της Jennifer Warne).

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Έχει πει: «Κάποτε έλεγαν ότι μαζί με τους δίσκους μου θα έπρεπε να δίνουν και ξυραφάκια. Και πάντα κομψότητα στο ντύσιμο και στη συμπεριφορά. Γεννήθηκα φορώντας κοστούμι, χιούμορ και ένας διαρκής αγώνας για προσωπική ελευθερία, βουδισμός και απομόνωση στο Κέντρο Ζεν στο όρος Μπάλντι στην Καλιφόρνια. Ο τρόπος ζωής μου δεν έχει αλλάξει και τόσο πολύ. Πρώτα απ’ όλα, χρειάζομαι ένα δωμάτιο, ένα γραφείο και μια καρέκλα και δεν μου αρέσει να έχω πολύ περισσότερα απ’ αυτά. Ζω στο ίδιο πάνω κάτω μέρος πάντοτε, όπου κι αν έχω βρεθεί».

Ο Cohen αποφασίζει να γίνει βουδιστής

Το 1992 κυκλοφόρησε τον πιο πολιτικοποιημένο δίσκο του με τίτλο The Future, και δύο χρόνια κατόπιν αποφάσισε να γίνει βουδιστής, μέχρι που χειροτονήθηκε μοναχός. Αλλά το 1999 εγκατέλειψε τον μοναστικό βίο, για να εκδώσει δύο ακόμα δίσκους. Το 2005, το όνομα του Κόεν βρέθηκε ξανά στις στήλες των εφημερίδων, επειδή ο επί χρόνια μάνατζέρ του τον εξαπάτησε κλέβοντας το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του καλλιτέχνη.

Ο Cohen δεν παντρεύτηκε ποτέ, αλλά είναι πατέρας δύο παιδιών. Το 2010 τιμήθηκε με Τιμητικό Grammy για το σύνολο της προσφοράς του.
Πέθανε στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στις 7 Νοεμβρίου του 2016.

Η ιστορία του τραγουδιού Famous Blue Raincoat

Το τραγούδι «Διάσημο Μπλε Αδιάβροχο» του Leonard Cohenν κυκλοφόρησε το 1971 στον δίσκο «Songs Of Love And Hate». Το “Famous Blue Raincoat” είναι ένα ασυνήθιστο τραγούδι, καθώς οι στίχοι είναι γραμμένοι σε μορφή επιστολής και αφηγούνται την ιστορία ενός ερωτικού τριγώνου ανάμεσα στον αφηγητή, στην Τζέιν, και τον αρσενικό παραλήπτη, ο οποίος αναφέρεται ως «ο αδελφός μου, ο φονιάς μου».

Το 1994 ο  Leonard  είπε στο BBC: «Το πρόβλημα με το "Διάσημο Μπλε Αδιάβροχο" είναι ότι έχω ξεχάσει το πραγματικό τρίγωνο που κρύβεται πίσω από αυτό». Στην ερώτηση αν επρόκειτο για δικό του τρίγωνο απάντησε: «Πάντοτε αισθανόμουν πως υπήρχε ένα αόρατο αρσενικό που παραπλανεί τη γυναίκα με την οποία είμαι. Τώρα, αν αυτό είναι ένα είδος μετενσάρκωσης ή απλή φαντασίωση, δεν μπορώ να θυμηθώ. Είχα πάντα την αίσθηση πως είτε υπήρξα εκείνη η φιγούρα σε σχέση με ένα άλλο ζευγάρι ή ότι υπήρχε μια τέτοια φιγούρα σε σχέση με τη δική μου σχέση. Δεν θυμάμαι καλά, αλλά όντως είχα αυτή την αίσθηση, ότι πάντοτε υπήρχε ένα τρίτο μέλος, μερικές φορές εγώ, μερικές φορές ένας άλλος άνδρας, μερικές φορές μια άλλη γυναίκα».

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