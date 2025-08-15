Στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών πασίγνωστη influencer

Γνωστή influencer βρέθηκε στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη προώθηση τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Παναγιώτη Μπούσιου στο Star, όλα ξεκίνησαν ύστερα από καταγγελία που πήγε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την εκρηκτική χορεύτρια. Συμφωνα με την έρευνα των αρχών, μέσω ιστοτόπων που δεν είχαν άδεια από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, βρέθηκε ότι η 37χρονη, ως διαχειρίστρια προφίλ, ανήρτησε παράνομες διαφημιστικές δημοσιεύσεις υπό την μορφή «ιστοριών», με στόχο την προώθηση του ιστότοπου τυχερών παιγνίων.
Λόγω της δημοφιλίας της υπήρχε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα στους λογαριασμούς της.
Σημειώνεται ότι, ο συγκεκριμένος ιστότοπος εντάχθηκε στον κατάλογο Μη Αδειοδοτημένων Παρόχων Τυχερών Παιγνίων «Blacklist», που τηρεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, εκτός από την εντυπωσιακή χορεύτρια αφορά και μια εταιρεία στο εξωτερικό, και θα υποβληθεί στον εισαγγελέα.
