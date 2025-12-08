Ελληνικό ρύζι: Χαμηλές τιμές στους παραγωγούς, ακριβό στα σούπερ μάρκετ

Ελληνικό ρύζι με τιμές... Ταϋλάνδης για τους παραγωγούς

Στον δυτικό κάμπο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου παράγεται σχεδόν το 70% του ελληνικού ρυζιού, οι αποθήκες έχουν γεμίσει ασφυκτικά. Τόνοι προϊόντος στοιβάζονται στα σιλό, την ώρα που οι καταναλωτές το πληρώνουν μέχρι και 10φορές ακριβότερα στα ράφια.

Σουβλάκι πολυτελείας: Στα ύψη η τιμή του - Φτάνει και τα 6,5€ στην Κρήτη

Οι παραγωγοί βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς αναγκάζονται να πουλούν κάτω από το κόστος, την ώρα που η χώρα κατακλύζεται από αδασμολόγητες εισαγωγές αμφίβολης ποιότητας.

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι από «χρυσάφι»: Οι τιμές στο αρνί & το κατσίκι

Στα Κύμινα, τη Χαλάστρα και τα Μάλγαρα, το 90% της φετινής παραγωγής παραμένει αδιάθετο. Όπως λένε οι αγρότες, οι έμποροι τους προσφέρουν εξευτελιστικές τιμές, πολύ κάτω από το κόστος παραγωγής.

«Μας στοιχίζει 38 λεπτά το κιλό και το πουλάμε 30. Εσείς το αγοράζετε 3 ευρώ», ανέφερε στο Star ο ριζοπαραγωγός Κώστας Ανεστίδης.

Στα σούπερ μάρκετ, οι τιμές για το ρύζι γλασσέ και το νυχάκι φτάνουν τα 3 ευρώ το κιλό, ενώ το καρολίνα και τα είδη για πιλάφι «αγγίζουν» και τα 5 ευρώ.

Οι καταναλωτές, όπως λένε οι ίδιοι, στρέφονται πλέον σε φθηνότερες και χαμηλότερης ποιότητας επιλογές.

Ανταγωνισμός με τιμές… Ταϊλάνδης

Οι παραγωγοί καταγγέλλουν ότι η εγχώρια αγορά έχει πλημμυρίσει με αδασμολόγητο ρύζι από τρίτες χώρες, το οποίο πιέζει δραματικά τις τιμές.

«Αν το πουλήσω τώρα, θα το δώσω σε τιμές Ταϊλάνδης – 28 λεπτά. Πριν από τρία χρόνια πουλούσαμε 55», τόνισε ο ριζοπαραγωγός Γιώργος Μπότας.

Την ίδια ώρα, στην τελική τιμή για τον καταναλωτή αποτυπώνεται τεράστια διαφορά: από 3 έως 5 ευρώ το κιλό.

Οι εισαγωγές «στραγγαλίζουν» τον κάμπο

Περισσότερες από 2.000 οικογένειες στηρίζουν το εισόδημά τους στην καλλιέργεια ρυζιού. Οι επενδύσεις των συνεταιρισμών και των αγροτών είναι πολυετείς και υψηλού κόστους, όμως τώρα βρίσκονται στον αέρα.

Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Ριζοπαραγωγών Χαλάστρας, Χρήστος Κατζάρας, εξήγησε ότι οι εισαγωγές από Βιετνάμ, Καμπότζη και Μιανμάρ έχουν κατακλύσει την ευρωπαϊκή αγορά.

Αγρότες επισημαίνουν ότι με απόφαση της Ε.Ε. αυξήθηκε πρόσφατα το αδασμολόγητο όριο εισαγωγών από 400.000 σε 750.000 τόνους, πιέζοντας ακόμη περισσότερο τους Έλληνες παραγωγούς.

«Πολλοί έχουν πάρει δάνεια για μηχανήματα και εξοπλισμό που αποπληρώνονται σε ορίζοντα δεκαετίας», είπε ο Κωνσταντίνος Σεφής, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μαλγάρων.

Χωρίς άμεση παρέμβαση, παραγωγοί και συνεταιρισμοί προειδοποιούν ότι ο δυτικός κάμπος κινδυνεύει να χάσει όχι μόνο τη φετινή παραγωγή, αλλά και τις οικογένειες που στηρίζουν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής ρυζοκαλλιέργειας.

Το ρύζι παραμένει φθηνό στο χωράφι και πανάκριβο στο ράφι — και η ψαλίδα αυτή απειλεί να διαλύσει την εγχώρια παραγωγή.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

 

