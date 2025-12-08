Μάρα Ζαχαρέα: Το εντυπωσιακό δέντρο που στόλισε στο σαλόνι της

Μετρώντας αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, η Μάρα Ζαχαρέα έχει βάλει τις τελευταίες πινελιές στον γιορτινό στολισμό του σπιτιού της.

Το σαλόνι της έχει ντυθεί με λαμπερά φώτα και ζεστά χρώματα, έτοιμο να φιλοξενήσει οικογενειακές στιγμές και ήσυχες βραδιές δίπλα στους αγαπημένους της ανθρώπους.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Μάρας Ζαχαρέα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό! /Φωτογραφία Instagram

Η Διευθύντρια Ειδήσεων & Κεντρική Παρουσιάστρια Δελτίου Ειδήσεων του Star, μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της φίλους στο Instagram φωτογραφίες από το εντυπωσιακό της δέντρο, το οποίο διακόσμησε με στολίδια σε διάφορα σχέδια, κλασικές χριστουγεννιάτικες μπάλες κι αγαπημένα ξύλινα παιχνιδάκια.

Μην μπορώντας να κρύψει τη χαρά που της δίνει ο στολισμός του σπιτιού, πόσταρε κι ένα βιντεάκι με διάφορα δώρα που βρίσκονται κάτω από το δέντρο της. «Όταν μιλάμε για Χριστούγεννα», σχολίασε στο όμορφο βίντεο της ανάρτησή της.

Πριν από λίγο καιρό, η Μάρα Ζαχαρέα ταξίδεψε στην Ολλανδία, «ανεβάζοντας» ενσταντανε από το χριστουγεννιάτικο Ρότερνταμ. Όπως είδαμε περπάτησε στα στολισμένα μαγαζιά, επισκέφθηκε την πρώτη πλωτή φάρμα παγκοσμίως και φυσικά δοκίμασε γεύσεις από μερικά από τα πιο ιδιαίτερα spots της πόλης.