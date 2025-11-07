Μάρα Ζαχαρέα: Τα τρία τηλεοπτικά απωθημένα και η συνάντηση με την Γκίλφοϊλ

Η Μάρα Ζαχαρέα μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 για τη γνωριμία της με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τα επαγγελματικά της σχέδια, το ντοκιμαντέρ στο Ρότερνταμ και τα τηλεοπτικά της «απωθημένα».

Λίγο πριν αναχωρήσει για το Ρότερνταμ, συνάντησε τον Γρηγόρη Μπάκα στο αεροδρόμιο.

Η διευθύντρια ειδήσεων και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star είπε χαρακτηριστικά: «Πάω στο Ρότερνταμ για να κάνω ένα ντοκιμαντέρ, γιατί είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Μου αρέσει να κάνω πού και πού κάτι διαφορετικό. Μετά το μετανιώνω γιατί κουράζομαι και λέω “γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου;”, αλλά το συνεχίζω!».

Η Μάρα Ζαχαρέα, που μετρά δεκαετίες στον χώρο της ενημέρωσης, μίλησε επίσης για τη γνωριμία της με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία έχει απασχολήσει έντονα τα ελληνικά και διεθνή μέσα.

«Την γνώρισα στο πλαίσιο ενός συνεδρίου για την ενέργεια, όπου συντόνιζα ένα πάνελ. Από κοντά είναι πολύ πιο όμορφη απ’ ό,τι στην τηλεόραση — ψηλή, αδύνατη, με γόβα στιλέτο που εγώ δεν θα μπορούσα να φορέσω δέκα ώρες στη δουλειά! Είναι πολύ επικοινωνιακή, ζεστή και συμπαθής», αποκάλυψε.

Σε ερώτηση του Γρηγόρη Μπάκα για το αν η νέα πρέσβης ήρθε «για ζωάρα» στην Ελλάδα, η Μάρα Ζαχαρέα απάντησε: «Δεν μπορώ να το πω αυτό, είναι πολύ νωρίς. Σημασία έχουν οι διπλωματικές κινήσεις που θα κάνει στη γεωπολιτική σκακιέρα. Έχει πάντως μια εξωστρέφεια που συχνά φέρνει αποτελέσματα».

Όσο για τα τηλεοπτικά της σχέδια, απάντησε: «Και του χρόνου θα είμαι στο Star. Όπως με ξέρεις, έτσι είμαι — δεν έχω ιδιαίτερο σασπένς στη ζωή μου! Έχω συνηθίσει τα δελτία ειδήσεων, δεν σκέφτομαι αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Αν όμως έρθει μια ενδιαφέρουσα πρόταση, ποτέ μη λες ποτέ».

Η ίδια αποκάλυψε ακόμη ότι παρακολουθεί τηλεόραση εκτός ενημέρωσης, επιλέγοντας εκπομπές με ρεπορτάζ και κοινωνικό περιεχόμενο:

«Το πρωί βλέπω εκπομπές όταν ετοιμάζομαι, και σας βλέπω γιατί έχετε ρεπορτάζ. Μου αρέσει όταν κάτι έχει ψάξιμο. Δεν βλέπω άλλο δελτίο, γιατί όλη μέρα κάνω ενημέρωση και μπουχτίζω!» είπε με χιούμορ.

Στη συνέχεια ο Γρηγόρης Μπάκας τη ρώτησε αν έχει κάποιο απωθημένο ως πρόσωπο για συνέντευξη: «Αν μπορούσα να πάρω συνέντευξη από δύο ανθρώπους, θα ήταν ο Μπιλ Γκέιτς και ο Τζορτζ Κλούνεϊ — για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Θα ήθελα επίσης να πάρω από τη Τζόρτζια Μελόνι».

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει και την πολιτική. Η Μάρα Ζαχαρέα σχολίασε: «Κόμματα θα κάνουν όλοι! Πιστεύω πως και ο Αλέξης Τσίπρας θα ιδρύσει κόμμα με ορίζοντα τον Μάρτιο, ενώ το ίδιο πιθανό είναι και για τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι δικαίωμά τους να κατέβουν στην πολιτική. Εγώ δεν κρίνω τις επιλογές των ανθρώπων».