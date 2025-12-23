Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης

Τι είχε πει στη Νίκη Λυμπεράκη η Σμαράγδα Καρύδη για τον Θοδωρή Αθερίδη

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης αποφάσισαν να χωρίσουν μετά 23 χρόνια σχέσης.

Tο ζευγάρι για πάρα πολλά χρόνια επέλεξε να κρατήσει την προσωπική του ζωή ιδιωτική και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Θοδωρής Αθερίδης αποκάλυψε τη σχέση τους, άθελά του, όπως είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξής του στο περιοδικό Down Town.

«Μιλούσα με τον Πάνο Ζόγκα και μου λέει “που μένεις; Γλυφάδα;” και του λέω “όχι” και ήταν off the record όλο αυτό. Και με παίρνει μια εβδομάδα μετά και μου λέει “μην πεις ότι είσαι ζευγάρι με τη Σμαράγδα πουθενά”. Με ρώτησε πριν πατήσει το μαγνητοφωνάκι, “μου λέει έχεις φύγει από τη Γλυφάδα;” και του λέω “ναι, και μένουμε στην Ακρόπολη”. Είδε ότι η συνέντευξη δε λέει κάτι που να πουλάει, γιατί με αυτό το τηλέφωνο που με παίρνει, καλύπτεται και ο ίδιος», είχε πει αργότερα ο ίδιος.

Το ζευγάρι συνήθιζε να κάνει βόλτες στην Αεροπαγίτου με το σκύλο τους, Γιάννη / Φωτογραφία: NDP

«Εγώ για λόγους αισθητικούς δεν μπορώ να το κάνω. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα άλλο. Είναι αισθητικό. Δεν μου αρέσει να ξέρουν οι άλλοι για μένα γιατί είναι λίγο βλάχικο πράγμα. Είμαι άνθρωπος που γράφω, σκηνοθετώ παίζω, και θα τραβήξω τα φώτα από άλλο;», είχε αναφέρει σχετικά με το πώς έγινε η αποκάλυψη.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν γνωριστεί μέσω της κοινής τους φίλης, Βίκυς Βολιώτη, ενώ έγιναν ζευγάρι το 2003, όταν συνεργάστηκαν για πρώτη φορά στη θεατρική παράσταση, «Από έρωτα» και έκτοτε ήταν αχώριστοι.



Ο Θοδωρής Αθερίδης ήταν παντρεμένος με την Ελένη Γκασούκα, με την οποία έχει αποκτήσει μια κόρη, τη Φωτεινή Αθερίδου.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης είχε μιλήσει αρκετές φορές για τον έρωτά του για τη Σμαράγδα, ακόμη και μετά από 23 χρόνια σχέσης. Σε δηλώσεις του, υπογράμμισε ότι ήταν ακόμη ερωτευμένος μαζί της και ότι είναι σημαντικό μέσα σε μια μακροχρόνια σχέση να υπάρχει σεβασμός και θαυμασμός, στοιχεία που κρατούν τη σχέση ζωντανή και με πάθος, ακόμα και όταν αλλάζει μορφή με τα χρόνια.

Όπως είχε πει ο ίδιος, «με τα χρόνια περνάει το πάθος της συνεύρεσης, αλλά αν σέβεσαι και θαυμάζεις τον άλλον, το συναίσθημα δεν φεύγει ποτέ -απλώς γίνεται πιο τρυφερό».

Σε πρόσφατη συνέντευξή της η Σμαράγδα Καρύδη είχε δηλώσει ότι:

«Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου. Δεν μπορώ να το δω το ζήτημα λυμένο. Κανένας δεν είναι δεδομένος σε αυτή τη ζωή. Συνεχώς διεκδικείς. Ο μόνος τρόπος να μείνεις καιρό με έναν άνθρωπο, σύμφωνα με τον δικό μου χαρακτήρα, είναι να μην πω ότι είναι παντοτινή δέσμευση. Κοιτάς την κάθε μέρα ξεχωριστά».

«Ο Θοδωρής είναι πάρα πολύ ανοιχτός. Δε φοβάται τίποτα. Υποτίθεται ότι είναι ένας φοβιτσιάρης που φοβάται τις αρρώστιες, φοβάται μην πεθάνει, φοβάται μην του τύχει κάτι, αλλά εγώ επί της ουσίας βλέπω έναν άνθρωπο που δεν φοβάται τίποτα. Γιατί δεν φοβάται να εκθέσει καθόλου τον εαυτό του. Είναι απολύτως ανοιχτός. Είναι εντυπωσιακά ανοιχτός. Εμένα μου έχει κάνει καλό αυτό. Γιατί είμαι ακριβώς το αντίθετο από τη φύση μου», είχε πει η Σμαράγδα Καρύδη σε συνέντευξη που είχε δώσει στη Νίκη Λυμπεράκη.

Το πρώην ζευγάρι έμενε μαζί σε ένα σπίτι στην Ακρόπολη και συχνά περνούσε χρόνο ,ε τους φίλους του. Πολλές φορές η ηθοποιός είχε μοιραστεί φωτογραφίες από το σπίτι τους.

Μάλιστα, είχαν αγοράσει και οι δυο σπίτια στην Αίγινα το ένα δίπλα στο άλλο και εκεί περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού.