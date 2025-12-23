Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης

Ένα δυνατό love story που κράτησε 23 χρόνια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.12.25 , 16:57 Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκανε πρόταση γάμου στη Τζίτζι Χαντίντ!
23.12.25 , 16:45 Προσφορές σε online casino - Τι πρέπει να γνωρίζεις
23.12.25 , 16:24 Κουαρτέτο Μποροντίν: Το ιστορικό Κουαρτέτο επιστρέφει στο Μέγαρο
23.12.25 , 15:53 Πρόστιμα για κάπνισμα: Τα ποσά που θα πληρώσουν θαμώνες και επιχειρήσεις
23.12.25 , 15:43 Εξελίξεις στην Κρήτη: «Χάθηκε στα χωράφια» - Νέες μαρτυρίες για τον γιατρό
23.12.25 , 15:38 Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
23.12.25 , 15:28 Τάσος Χαλκιάς: «Δεν μπαίνουν εύκολα "φορετοί" στο θέατρο»
23.12.25 , 15:22 Επίσκεψη Στο Σπίτι Του Ηθοποιού - Το Σπουδαίο Έργο Της Άννας Φόνσου
23.12.25 , 15:17 Στα Παιδικά Χωριά SOS ο Π. Δήμας - Η Δάδα Του Πουλήθηκε Για Καλό Σκοπό
23.12.25 , 15:11 Ford Kuga 2.5L FHEV με τιμή 31.494 ευρώ
23.12.25 , 15:09 Θλίψη Για Τον Θάνατο Του Μουσικού Σ. Κοτόπουλου Σε Ηλικία 45 Ετών
23.12.25 , 14:52 Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
23.12.25 , 14:28 Δημοσιογράφος είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από παρουσιαστή
23.12.25 , 14:24 Τι έλεγε ο Μαζωνάκης για τη σεξουαλική παρενόχληση στη νύχτα
23.12.25 , 14:21 Χάρτης με τα μπλόκα στην Ελλάδα: Ποια άνοιξαν και ποια παραμένουν ενεργά
Σπυροπούλου: Μας δείχνει τι κάνει όταν δεν είναι άρρωστα τα παιδιά της
Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης: Χώρισαν μετά από 23 χρόνια σχέσης
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία
Παπαθωμά - Τσαρούχας: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον 19χρονο γιο τους
Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος
Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Κουτσόπουλος: «Από τη συναναστροφή με παιδιά, εμείς είμαστε οι κερδισμένοι»
Βίκυ Καγιά: Με τη 10χρονη κόρη της σε χριστουγεννιάτικo event
Καινούργιου: Η συγκινητική εξομολόγηση & τα ονόματα που θα πάρει η κόρη της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τι είχε πει στη Νίκη Λυμπεράκη η Σμαράγδα Καρύδη για τον Θοδωρή Αθερίδη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης αποφάσισαν να χωρίσουν μετά 23 χρόνια σχέσης. 

Tο ζευγάρι για πάρα πολλά χρόνια επέλεξε να κρατήσει την προσωπική του ζωή ιδιωτική και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης: Χώρισαν μετά από 23 χρόνια σχέσης

Ο Θοδωρής Αθερίδης αποκάλυψε τη σχέση τους, άθελά του, όπως είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξής του στο περιοδικό Down Town.

«Μιλούσα με τον Πάνο Ζόγκα και μου λέει “που μένεις; Γλυφάδα;” και του λέω “όχι” και ήταν off the record όλο αυτό. Και με παίρνει μια εβδομάδα μετά και μου λέει “μην πεις ότι είσαι ζευγάρι με τη Σμαράγδα πουθενά”. Με ρώτησε πριν πατήσει το μαγνητοφωνάκι, “μου λέει έχεις φύγει από τη Γλυφάδα;” και του λέω “ναι, και μένουμε στην Ακρόπολη”. Είδε ότι η συνέντευξη δε λέει κάτι που να πουλάει, γιατί με αυτό το τηλέφωνο που με παίρνει, καλύπτεται και ο ίδιος», είχε πει αργότερα ο ίδιος.

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης αποφάσισαν να χωρίσουν μετά 23 χρόνια σχέσης. 

Το ζευγάρι συνήθιζε να κάνει βόλτες στην Αεροπαγίτου με το σκύλο τους, Γιάννη / Φωτογραφία: NDP

«Εγώ για λόγους αισθητικούς δεν μπορώ να το κάνω. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα άλλο. Είναι αισθητικό. Δεν μου αρέσει να ξέρουν οι άλλοι για μένα γιατί είναι λίγο βλάχικο πράγμα. Είμαι άνθρωπος που γράφω, σκηνοθετώ παίζω, και θα τραβήξω τα φώτα από άλλο;», είχε αναφέρει σχετικά με το πώς έγινε η αποκάλυψη.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν γνωριστεί μέσω της κοινής τους φίλης, Βίκυς Βολιώτη, ενώ έγιναν ζευγάρι το 2003, όταν συνεργάστηκαν για πρώτη φορά στη θεατρική παράσταση, «Από έρωτα» και έκτοτε ήταν αχώριστοι.
Σμαράγδα Καρύδη Θοδωρής Αθερίδης

Ο Θοδωρής Αθερίδης ήταν παντρεμένος με την Ελένη Γκασούκα, με την οποία έχει αποκτήσει μια κόρη, τη Φωτεινή Αθερίδου.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης είχε μιλήσει αρκετές φορές για τον έρωτά του για τη Σμαράγδα, ακόμη και μετά από 23 χρόνια σχέσης. Σε δηλώσεις του, υπογράμμισε ότι ήταν ακόμη ερωτευμένος μαζί της και ότι είναι σημαντικό μέσα σε μια μακροχρόνια σχέση να υπάρχει σεβασμός και θαυμασμός, στοιχεία που κρατούν τη σχέση ζωντανή και με πάθος, ακόμα και όταν αλλάζει μορφή με τα χρόνια.

Όπως είχε πει ο ίδιος, «με τα χρόνια περνάει το πάθος της συνεύρεσης, αλλά αν σέβεσαι και θαυμάζεις τον άλλον, το συναίσθημα δεν φεύγει ποτέ -απλώς γίνεται πιο τρυφερό».

Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης

Σε πρόσφατη συνέντευξή της η Σμαράγδα Καρύδη είχε δηλώσει ότι: 

«Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου. Δεν μπορώ να το δω το ζήτημα λυμένο. Κανένας δεν είναι δεδομένος σε αυτή τη ζωή. Συνεχώς διεκδικείς. Ο μόνος τρόπος να μείνεις καιρό με έναν άνθρωπο, σύμφωνα με τον δικό μου χαρακτήρα, είναι να μην πω ότι είναι παντοτινή δέσμευση. Κοιτάς την κάθε μέρα ξεχωριστά».

«Ο Θοδωρής είναι πάρα πολύ ανοιχτός. Δε φοβάται τίποτα. Υποτίθεται ότι είναι ένας φοβιτσιάρης που φοβάται τις αρρώστιες, φοβάται μην πεθάνει, φοβάται μην του τύχει κάτι, αλλά εγώ επί της ουσίας βλέπω έναν άνθρωπο που δεν φοβάται τίποτα. Γιατί δεν φοβάται να εκθέσει καθόλου τον εαυτό του. Είναι απολύτως ανοιχτός. Είναι εντυπωσιακά ανοιχτός. Εμένα μου έχει κάνει καλό αυτό. Γιατί είμαι ακριβώς το αντίθετο από τη φύση μου», είχε πει η Σμαράγδα Καρύδη σε συνέντευξη που είχε δώσει στη Νίκη Λυμπεράκη.

Το πρώην ζευγάρι έμενε μαζί σε ένα σπίτι στην Ακρόπολη και συχνά περνούσε χρόνο ,ε τους φίλους του. Πολλές φορές η ηθοποιός είχε μοιραστεί φωτογραφίες από το σπίτι τους.

Μάλιστα, είχαν αγοράσει και οι δυο σπίτια στην Αίγινα το ένα δίπλα στο άλλο και εκεί περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού.

Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top