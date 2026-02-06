Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φόρεσε το πιο stylish πουκάμισο της εποχής

Δείτε ένα μέρος από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη Ζήνα Κουτσελίνη

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ως γνήσιο fashion girl γνωρίζει καλά πώς να συνδυάσει μεταξύ τους τα πιο δημοφιλή κομμάτια μίας γυναικείας γκαρνταρόμπας.Και αυτή τη φορά, δεν μας απογοήτευσε καθώς είδαμε το μοντέλο και παρουσιάστρια να δημιουργεί ένα καθημερινό look με άκρως stylish τρόπο.

Συγκεκριμένα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φόρεσε ένα tailored, high waisted παντελόνι σε μπεζ χρώμα με ένα denim πουκάμισο σε ανοιχτή μπλε απόχρωση.

Hλιάνα Παπαγεωργίου/ φωτογραφία από NDPPHOTO.GR/ Ανδρέας Νικολαρέας

Για να ολοκληρώσει το σύνολό της, έριξε κι ένα κόκκινο πλεκτό στους ώμους της που «έδεσε» μοναδικά με την εμφάνισή της και έβαλε και τη μπεζ καμπαρντίνα της.

Δες το look της

Επιμέλεια: Δέσποινα Τσαταλπά

Πηγή: mylife.com.cy