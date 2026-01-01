Ηλιάνα: Το γράμμα που θα έγραφε στη Ηλιάνα του τότε για τα όσα θα πέρναγε

Tι είχε πει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον σύντροφό της Γιάννη σε συνέντευξή της στη Ζήνα Κουτσελίνη

Με έναν διαφορετικό τρόπο είπε να αποχαιρετήσει το 2025 που έφυγε και να καλωσορίσει το 2026 που ήρθε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η λαμπερή κριτής και παρουσιάστρια του GNTM με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιούργησε μία φωτογραφία που απεικονίζει την Ηλιάνα του σήμερα να αγκαλιάζει την Ηλιάνα του τότε: την Ηλιάνα παιδάκι ενώ παράλληλα της γράφει και ένα γράμμα για τα όσα θα συνέβαιναν αργότερα στη ζωή της.

«A letter to my younger self: Στη ζωή σου θα συμβούν πολλά. Το σημαντικό είναι να μένεις δυνατή και να κρατάς το χαμόγελό σου. Αυτό το φως θα σου δείχνει τον δρόμο ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Θα μεγαλώσεις. Όσα κουβαλάς μέσα σου θα γίνουν πολύτιμα μαθήματα. Τα δάκρυα θα σε διδάξουν να νιώθεις βαθύτερα, και οι φόβοι σιγά σιγά θα μετατραπούν σε θάρρος. Η ζωή θα σε πλάσει αθόρυβα, με τον δικό της ρυθμό, φέρνοντάς σου εμπειρίες που θα σε κάνουν πιο δυνατή” ανέφερε η λαμπερή παρουσιάστρια και πρόσθεσε:

Θα υπάρξουν στιγμές που θα κουραστείς, που το χαμόγελο θα μοιάζει βαρύ. Κι όμως, θα συνεχίσεις, όχι τέλεια, αλλά με γενναιότητα και ελπίδα. Κάποια μέρα θα συνειδητοποιήσεις πως δεν είσαι απλώς κάποια που προχώρησε παρά τις όποιες δυσκολίες. Έχεις γίνει μια γυναίκα που άντεξε, που έμαθε, που εξελίχθηκε. Και το χαμόγελό σου θα είναι ακόμα εκεί. Πιο ήρεμο, αλλά γεμάτο ζωντάνια.

Κι αυτό το χαμόγελο δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη, ελπίδα και η υπενθύμιση ότι κάθε μέρα σου ανήκει. Αντίο 2025! Σε ευχαριστώ για τη δύναμη και τα δώρα σου. Εύχομαι η νέα χρονιά να μας φέρει χαμόγελα και φως. Σας στέλνω την αγάπη μου και μια ζεστή αγκαλιά» ανέφερε η Ηλιάνα.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Τώρα πλέον η παρουσιάστρια περνάει μία πολύ όμορφη φάση στην προσωπική της ζωή καθώς φαίνεται να έχει βρει στο πρόσωπο του συντρόφου της Γιάννη Καραβασάνη όλα όσα έψαχνε.

To ζευγάρι στις καλοκαιρινές του διακοπές το 2025/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2010 και ερωτεύτηκε παράφορα. Η σχέση τους κράτησε 7 χρόνια και το 2015 οδηγήθηκε σε γάμο στο Λος Άντζελες. Δύο χρόνια μετά ωστόσο, το 2017, Ηλιάνα και Γιάννης αποφάσισαν να χωρίσουν. Μετά από 5 χρόνια συναντήθηκαν τυχαία στον δρόμο και η επανασύνδεση δεν άργησε να έρθει! Από το 2022 μέχρι και σήμερα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης είναι ξανά ζευγάρι



