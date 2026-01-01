Ηλιάνα: Το γράμμα που θα έγραφε στη Ηλιάνα του τότε για τα όσα θα πέρναγε

“Μερικές φορές το χαμόγελό σου θα είναι βαρύ” ανέφερε η παρουσιάστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.01.26 , 15:23 Φωτιά Ελβετία: «Έβαλαν πυροτεχνήματα σε μπουκάλια» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες
01.01.26 , 14:13 Ηλιάνα: Το γράμμα που θα έγραφε στη Ηλιάνα του τότε για τα όσα θα πέρναγε
01.01.26 , 13:35 Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη
01.01.26 , 13:22 Ναύπακτος: Ανατροπή στην υπόθεση των δύο νεκρών αδερφών από πυρκαγιά
01.01.26 , 12:27 Ελβετία: Πάνω από 40 νεκροί και 100 τραυματίες μετά από έκρηξη σε μπαρ
01.01.26 , 12:15 Παναθηναϊκός: Ποιο κορυφαίο όνομα ζήτησε να φύγει
01.01.26 , 12:04 Οι νέες τιμές των διοδίων που θα ισχύουν το 2026
01.01.26 , 11:34 Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
01.01.26 , 11:30 Πέντε γεγονότα που περιμένουμε το 2026
01.01.26 , 10:53 smart #5: Αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 στη Νορβηγία
01.01.26 , 10:50 Ιανουάριος 2026: Ποιες θα είναι οι ευνοϊκές και ποιες οι δύσκολες μέρες
01.01.26 , 10:35 To ρόφημα με τις λίγες θερμίδες που ενισχύει το ανοσοποιητικό
01.01.26 , 10:05 Τραγωδία σε θέρετρο της Ελβετίας - Tουλάχιστον 10 νεκροί από έκρηξη σε μπαρ
01.01.26 , 09:47 Με γλέντι, drones & πυροτεχνήματα η αλλαγή του χρόνου σε Αθήνα -Θεσσαλονίκη
01.01.26 , 09:35 Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Γιώργος Τσούλης: Πατέρας για δεύτερη φορά λίγο πριν το τέλος του 2025
Βαλαβάνη: Όταν αποκάλυψε σε οικογένεια & φίλους ότι περιμένει παιδί
Μαλέσκου: Το ταξίδι με την 2,5 ετών κόρη της και οι ευχές για το νέο ετός
Βάσω Λασκαράκη: Χειμερινή απόδραση με την κόρη της, Εύα, στη Βόρεια Ελλάδα
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Tι είχε πει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον σύντροφό της Γιάννη σε συνέντευξή της στη Ζήνα Κουτσελίνη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με έναν διαφορετικό τρόπο είπε να αποχαιρετήσει το 2025 που έφυγε και να καλωσορίσει το 2026 που ήρθε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στόλισε το δέντρο μαζί με τον αρραβωνιαστικό της

Η λαμπερή κριτής και παρουσιάστρια του GNTM με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιούργησε μία φωτογραφία που απεικονίζει την Ηλιάνα του σήμερα να αγκαλιάζει την Ηλιάνα του τότε: την Ηλιάνα παιδάκι ενώ παράλληλα της γράφει και ένα γράμμα για τα όσα θα συνέβαιναν αργότερα στη ζωή της.

 

 

 

«A letter to my younger self: Στη ζωή σου θα συμβούν πολλά. Το σημαντικό είναι να μένεις δυνατή και να κρατάς το χαμόγελό σου. Αυτό το φως θα σου δείχνει τον δρόμο ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Θα μεγαλώσεις. Όσα κουβαλάς μέσα σου θα γίνουν πολύτιμα μαθήματα. Τα δάκρυα θα σε διδάξουν να νιώθεις βαθύτερα, και οι φόβοι σιγά σιγά θα μετατραπούν σε θάρρος. Η ζωή θα σε πλάσει αθόρυβα, με τον δικό της ρυθμό, φέρνοντάς σου εμπειρίες που θα σε κάνουν πιο δυνατή” ανέφερε η λαμπερή παρουσιάστρια και πρόσθεσε:

Θα υπάρξουν στιγμές που θα κουραστείς, που το χαμόγελο θα μοιάζει βαρύ. Κι όμως, θα συνεχίσεις, όχι τέλεια, αλλά με γενναιότητα και ελπίδα. Κάποια μέρα θα συνειδητοποιήσεις πως δεν είσαι απλώς κάποια που προχώρησε παρά τις όποιες δυσκολίες. Έχεις γίνει μια γυναίκα που άντεξε, που έμαθε, που εξελίχθηκε. Και το χαμόγελό σου θα είναι ακόμα εκεί. Πιο ήρεμο, αλλά γεμάτο ζωντάνια.

Κι αυτό το χαμόγελο δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη, ελπίδα και η υπενθύμιση ότι κάθε μέρα σου ανήκει. Αντίο 2025! Σε ευχαριστώ για τη δύναμη και τα δώρα σου. Εύχομαι η νέα χρονιά να μας φέρει χαμόγελα και φως. Σας στέλνω την αγάπη μου και μια ζεστή αγκαλιά» ανέφερε η Ηλιάνα.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ο Θεός ή η μοίρα μας έφερε κοντά με τον Γιάννη»

Ηλιάνα: Το γράμμα που θα έγραφε στη Ηλιάνα του τότε για τα όσα θα πέρναγε

Ηλιάνα Παπαγεωργίου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Τώρα πλέον η παρουσιάστρια περνάει μία πολύ όμορφη φάση στην προσωπική της ζωή καθώς φαίνεται να έχει βρει στο πρόσωπο του συντρόφου της Γιάννη Καραβασάνη όλα όσα έψαχνε.

To ζευγάρι στις καλοκαιρινές του διακοπές το 2025/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

To ζευγάρι στις καλοκαιρινές του διακοπές το 2025/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το  2010 και ερωτεύτηκε παράφορα. Η σχέση τους κράτησε 7 χρόνια και το 2015 οδηγήθηκε σε γάμο στο Λος Άντζελες. Δύο χρόνια μετά ωστόσο, το 2017, Ηλιάνα και Γιάννης αποφάσισαν να χωρίσουν. Μετά από 5 χρόνια συναντήθηκαν τυχαία στον δρόμο και η επανασύνδεση δεν άργησε να έρθει! Από το 2022 μέχρι και σήμερα η  Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης είναι ξανά ζευγάρι


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top