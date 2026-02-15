Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 16/2/2026 - 22/2/2025

Καθοριστική εβδομάδα του έτους λόγω της πρώτη έκλειψη της χρονιάς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.02.26 , 19:20 Το τελευταίο «παράθυρο» για σύνταξη πριν τα 62 έτη ηλικίας
15.02.26 , 19:15 Πόρος: Οι ισχυροί νοτιάδες έβγαλαν τη θάλασσα στη στεριά!
15.02.26 , 19:05 Το MINI Countryman D στο όρος Φούτζι
15.02.26 , 18:26 Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
15.02.26 , 18:15 TractioN: Όσα είπε ο Αναστάσης Ροϊλός στον Κώστα και την Ινώ Στεφανή
15.02.26 , 17:57 «Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
15.02.26 , 17:48 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 16/2/2026 - 22/2/2025
15.02.26 , 17:42 Αττική Οδός: Σε ποιες εισόδους συνεχίζεται ο ολικός αποκλεισμός μέχρι 22/2
15.02.26 , 17:25 Sing for Greece 2026: Οι 14 υποψήφιοι, η σειρά εμφάνισης κι ο νικητής!
15.02.26 , 16:48 Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
15.02.26 , 16:44 Νεκρός βρέθηκε 24χρονος στο σπίτι του στη Λακωνία
15.02.26 , 15:25 Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την Αθήνα – Πώς να προστατευτείτε
15.02.26 , 14:11 Πέθανε η Άννα Μπενάκη Ψαρούδα - Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής
15.02.26 , 13:45 ΕΛΑΣ-Αλεξανδρούπολη: Την Τετάρτη δολοφόνησαν με 15 μαχαιριές τον ηλικιωμένο
15.02.26 , 12:46 Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
«Καμπάνα» στον Σορτς με απόφαση Αταμάν - Έρχονται αλλαγές με Χέιζ-Ντέιβις
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
«Άδεια» για να πάει να τραγουδήσει ζήτησε ο Μαζωνάκης παρά το χειρουργείο
Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγo και τα παιδιά του
Κυριάκος Κυανός: «Έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης μου. Ήταν επικίνδυνο»
Κατερίνα Καραβάτου: «Σκέφτομαι κι αν κάνω κακό στα παιδιά μου;»
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Γιάννης Βούρος: Το βίντεο στο σπίτι με τα παιδιά του που έγινε viral
Περισσότερα

VIDEOS

Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα
Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Δείτε όσα είπε η Άση Μπήλιου στο Stars System για τον Κρόνο στο ζώδιο του Κριού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η εβδομάδα αυτή συγκαταλέγεται στις πιο κρίσιμες και καθοριστικές του έτους για τα ερωτικά και τις σχέσεις, καθώς συνδυάζει δυναμικές όψεις, την πρώτη έκλειψη της χρονιάς και μια σπάνια, κομβική σύνοδο που αλλάζει κατεύθυνση στα συναισθηματικά ζητήματα. Τίποτα δεν προχωρά μηχανικά ή επιφανειακά. Κύκλοι κλείνουν, νέοι ανοίγουν και πολλά επαναπροσδιορίζονται σε βαθύτερο επίπεδο.

Η εβδομάδα ξεκινά εκρηκτικά με το τετράγωνο Ήλιου-Ουρανού στις 16/02/2026, που φέρνει ξαφνικές ερωτικές εξελίξεις, ένταση και ισχυρή ανάγκη για ελευθερία που μπορεί να φέρει ακόμα και αποστασιοποίηση. Πιθανές ανατροπές ή απρόβλεπτες αντιδράσεις μπορούν να αλλάξουν το κλίμα σε μια σχέση, ενώ δεν αποκλείονται κεραυνοβόλες γνωριμίες. Χρειάζεται όμως ψυχραιμία για να μη γίνουν βιαστικές κινήσεις. Την ίδια ημέρα, ωστόσο, το τρίγωνο Ερμή-Δία λειτουργεί εξισορροπητικά αφού βοηθά τις ειλικρινείς συζητήσεις, τις εξομολογήσεις και τα μηνύματα που ανοίγουν δρόμο επανασύνδεσης. Ο διάλογος γίνεται γέφυρα και αποκαθιστά παρεξηγήσεις.

Στις 17/02/2026, η πρώτη έκλειψη της χρονιάς (Ηλιακή έκλειψη και Νέα Σελήνη στον Υδροχόο) ανοίγει νέο κύκλο εξελίξεων στα ερωτικά με έντονα απρόβλεπτο χαρακτήρα. Το κλίμα δεν είναι συμβατικό, αλλά αφυπνιστικό αφού φέρνει ξαφνικές γνωριμίες, απότομα ξεκαθαρίσματα και αποφάσεις που σπάνε παλιά μοτίβα. Με τη συμμετοχή του Ουρανού, αυξάνονται οι ανατροπές, οι κεραυνοβόλες έλξεις κι οι κινήσεις που αλλάζουν γρήγορα τη δυναμική μιας σχέσης. Η ενέργεια του Υδροχόου στα ερωτικά ζητά ελευθερία, αυθεντικότητα κι ισότητα. Ευνοεί σχέσεις που ξεκινούν πρώτα σαν πνευματική ή φιλική σύνδεση και αφήνουν χώρο προσωπικής έκφρασης, ενώ πιέζει δεσμούς που βασίζονται σε έλεγχο ή συνήθεια. Τα Σταθερά ζώδια του 3ου δεκαημέρου (Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι) επηρεάζονται περισσότερο και χρειάζεται να αποδεχτούν την αλλαγή και να κινηθούν πιο ευέλικτα.

Στις 18/02/2026, η σύνοδος Αφροδίτης με τον Βόρειο Δεσμό φέρνει καρμικές γνωριμίες κι ερωτικές εξελίξεις με αίσθηση «μοιραίου». Ένα πρόσωπο μπορεί να εμφανιστεί και να νιώσετε άμεση οικειότητα και έντονη έλξη, σαν να υπάρχει κάποιος προορισμός στη σύνδεση σας. Οι σχέσεις που ξεκινούν τώρα έχουν λόγο ύπαρξης και προοπτική εξέλιξης. Την ίδια ημέρα, με τον Ήλιο να περνά στους Ιχθύς, τα ερωτικά αποκτούν πιο τρυφερή, συναισθηματική και ρομαντική χροιά για τον επόμενο μήνα. Η ανάγκη για ουσιαστική ένωση, κατανόηση και ψυχική εγγύτητα γίνεται πιο έντονη. Ευνοούνται οι εξομολογήσεις καθώς και το να δώσετε ή να ζητήσετε συγχώρεση.

Στις 20/02/2026, η σύνοδος Κρόνου-Ποσειδώνα στον Κριό, μία από τις πιο κομβικές όψεις της χρονιάς, αλλάζει βαθιά το τοπίο στα ερωτικά. Φέρνει τέλος στις αυταπάτες και ζητά να ξεχωρίσετε το όνειρο από την πραγματικότητα μέσα στις σχέσεις. Ο έρωτας περνά από το φίλτρο της ωριμότητας και της ευθύνης, χωρίς όμως να χάνει το συναίσθημα. Δεσμοί που έχουν ουσία μπορούν να θεμελιωθούν πιο γερά, ενώ φαντασιώσεις χωρίς βάση διαλύονται. Είναι σημείο καμπής για να χτίσετε αγάπη με αλήθεια και καθαρή πρόθεση. Επηρεάζονται περισσότερο τα παρορμητικά ζώδια (Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι) κυρίως των πρώτων ημερών, που καλούνται να πάρουν σοβαρές αποφάσεις.

Η εβδομάδα κλείνει με το γλυκό τρίγωνο Αφροδίτης-Δία στις 22/02/2026, την Κυριακή της Αποκριάς, εξομαλύνοντας την ένταση των προηγούμενων ημερών και φέρνοντας πιο ανάλαφρο, γιορτινό κλίμα στα ερωτικά. Η διάθεση γίνεται πιο παιχνιδιάρικη κι εξωστρεφής, ευνοώντας διασκέδαση, εξόδους, εκδρομές κι αυθόρμητα ραντεβού. Φέρνει ζεστασιά, αισιοδοξία κι όμορφες εξελίξεις σε σχέσεις και γνωριμίες, με μεγαλύτερη διάθεση για μοίρασμα και χαρά. Ευνοεί συμφιλιώσεις και γενναιόδωρες κινήσεις αγάπης, με το συναίσθημα να εκφράζεται πιο εύκολα, δημιουργώντας το ιδανικό φινάλε για την απαιτητική αυτή εβδομάδα.

Δείτε αναλυτικά τις εβδομαδιαίες ερωτικές προβλέψεις για το ζώδιό σας στο asibiliou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top