Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 16/2/2026 - 22/2/2025

Η εβδομάδα αυτή συγκαταλέγεται στις πιο κρίσιμες και καθοριστικές του έτους για τα ερωτικά και τις σχέσεις, καθώς συνδυάζει δυναμικές όψεις, την πρώτη έκλειψη της χρονιάς και μια σπάνια, κομβική σύνοδο που αλλάζει κατεύθυνση στα συναισθηματικά ζητήματα. Τίποτα δεν προχωρά μηχανικά ή επιφανειακά. Κύκλοι κλείνουν, νέοι ανοίγουν και πολλά επαναπροσδιορίζονται σε βαθύτερο επίπεδο.

Η εβδομάδα ξεκινά εκρηκτικά με το τετράγωνο Ήλιου-Ουρανού στις 16/02/2026, που φέρνει ξαφνικές ερωτικές εξελίξεις, ένταση και ισχυρή ανάγκη για ελευθερία που μπορεί να φέρει ακόμα και αποστασιοποίηση. Πιθανές ανατροπές ή απρόβλεπτες αντιδράσεις μπορούν να αλλάξουν το κλίμα σε μια σχέση, ενώ δεν αποκλείονται κεραυνοβόλες γνωριμίες. Χρειάζεται όμως ψυχραιμία για να μη γίνουν βιαστικές κινήσεις. Την ίδια ημέρα, ωστόσο, το τρίγωνο Ερμή-Δία λειτουργεί εξισορροπητικά αφού βοηθά τις ειλικρινείς συζητήσεις, τις εξομολογήσεις και τα μηνύματα που ανοίγουν δρόμο επανασύνδεσης. Ο διάλογος γίνεται γέφυρα και αποκαθιστά παρεξηγήσεις.

Στις 17/02/2026, η πρώτη έκλειψη της χρονιάς (Ηλιακή έκλειψη και Νέα Σελήνη στον Υδροχόο) ανοίγει νέο κύκλο εξελίξεων στα ερωτικά με έντονα απρόβλεπτο χαρακτήρα. Το κλίμα δεν είναι συμβατικό, αλλά αφυπνιστικό αφού φέρνει ξαφνικές γνωριμίες, απότομα ξεκαθαρίσματα και αποφάσεις που σπάνε παλιά μοτίβα. Με τη συμμετοχή του Ουρανού, αυξάνονται οι ανατροπές, οι κεραυνοβόλες έλξεις κι οι κινήσεις που αλλάζουν γρήγορα τη δυναμική μιας σχέσης. Η ενέργεια του Υδροχόου στα ερωτικά ζητά ελευθερία, αυθεντικότητα κι ισότητα. Ευνοεί σχέσεις που ξεκινούν πρώτα σαν πνευματική ή φιλική σύνδεση και αφήνουν χώρο προσωπικής έκφρασης, ενώ πιέζει δεσμούς που βασίζονται σε έλεγχο ή συνήθεια. Τα Σταθερά ζώδια του 3ου δεκαημέρου (Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι) επηρεάζονται περισσότερο και χρειάζεται να αποδεχτούν την αλλαγή και να κινηθούν πιο ευέλικτα.

Στις 18/02/2026, η σύνοδος Αφροδίτης με τον Βόρειο Δεσμό φέρνει καρμικές γνωριμίες κι ερωτικές εξελίξεις με αίσθηση «μοιραίου». Ένα πρόσωπο μπορεί να εμφανιστεί και να νιώσετε άμεση οικειότητα και έντονη έλξη, σαν να υπάρχει κάποιος προορισμός στη σύνδεση σας. Οι σχέσεις που ξεκινούν τώρα έχουν λόγο ύπαρξης και προοπτική εξέλιξης. Την ίδια ημέρα, με τον Ήλιο να περνά στους Ιχθύς, τα ερωτικά αποκτούν πιο τρυφερή, συναισθηματική και ρομαντική χροιά για τον επόμενο μήνα. Η ανάγκη για ουσιαστική ένωση, κατανόηση και ψυχική εγγύτητα γίνεται πιο έντονη. Ευνοούνται οι εξομολογήσεις καθώς και το να δώσετε ή να ζητήσετε συγχώρεση.

Στις 20/02/2026, η σύνοδος Κρόνου-Ποσειδώνα στον Κριό, μία από τις πιο κομβικές όψεις της χρονιάς, αλλάζει βαθιά το τοπίο στα ερωτικά. Φέρνει τέλος στις αυταπάτες και ζητά να ξεχωρίσετε το όνειρο από την πραγματικότητα μέσα στις σχέσεις. Ο έρωτας περνά από το φίλτρο της ωριμότητας και της ευθύνης, χωρίς όμως να χάνει το συναίσθημα. Δεσμοί που έχουν ουσία μπορούν να θεμελιωθούν πιο γερά, ενώ φαντασιώσεις χωρίς βάση διαλύονται. Είναι σημείο καμπής για να χτίσετε αγάπη με αλήθεια και καθαρή πρόθεση. Επηρεάζονται περισσότερο τα παρορμητικά ζώδια (Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι) κυρίως των πρώτων ημερών, που καλούνται να πάρουν σοβαρές αποφάσεις.

Η εβδομάδα κλείνει με το γλυκό τρίγωνο Αφροδίτης-Δία στις 22/02/2026, την Κυριακή της Αποκριάς, εξομαλύνοντας την ένταση των προηγούμενων ημερών και φέρνοντας πιο ανάλαφρο, γιορτινό κλίμα στα ερωτικά. Η διάθεση γίνεται πιο παιχνιδιάρικη κι εξωστρεφής, ευνοώντας διασκέδαση, εξόδους, εκδρομές κι αυθόρμητα ραντεβού. Φέρνει ζεστασιά, αισιοδοξία κι όμορφες εξελίξεις σε σχέσεις και γνωριμίες, με μεγαλύτερη διάθεση για μοίρασμα και χαρά. Ευνοεί συμφιλιώσεις και γενναιόδωρες κινήσεις αγάπης, με το συναίσθημα να εκφράζεται πιο εύκολα, δημιουργώντας το ιδανικό φινάλε για την απαιτητική αυτή εβδομάδα.

Δείτε αναλυτικά τις εβδομαδιαίες ερωτικές προβλέψεις για το ζώδιό σας στο asibiliou.gr