Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για Ζωή Λάσκαρη: «Ήταν μπροστά από την εποχή της»

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου μίλησε για τη μητέρα τη, την αείμνηστη Ζωή Λάσκαρη στην κάμερα της εκπομπής Καλύτερα Δε Γίνεται το μεσημέρι της Κυριακής.

Η κόρη της κινηματογραφικής σταρ, κλήθηκε να μιλήσει από καρδιάς για τον τρόπο που συνδύαζε εκείνη την προσωπική της ζωή με τη δημόσια εικόνα της.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου περιέγραψε αρχικά πως: «Η μητέρα μου ήταν και είναι ένας άνθρωπος κατ’ αρχάς με ψυχή και καθαρότητα. Έλεγε την αλήθεια της, ήταν πολύ τσαμπουκάς, ήταν ευγενική κι είχε τρόπους. Είχε παιδεία, διάβαζε φιλοσοφία και φιλολογία, λογοτεχνία».

«Ήταν πάρα πολύ μπροστά από την εποχή της. Πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα έχω γνωρίσει. Δεν ακολουθούσε κάτι που ήταν μόδα ή επειδή έτσι έπρεπε ή της το έθετε η κοινωνία. Και πάντα αυτό μου έλεγε: "Θα κάνεις πάντα αυτό που θες και νιώθεις χωρίς να ενοχλείς κάποιον. Δε θα κάνεις αυτό που θέλουν οι περισσότεροι". Γιατί συνήθως οι περισσότεροι δεν σκέφτονται, πάνε με ένα τσούρμο ο κόσμος».

«Ήταν ένα αέρινο πλάσμα, δεν προσποιούταν ούτε το έπαιζε κάτι άλλο από αυτό που ήταν. Και στο σπίτι ήταν περιποιημένη αλλά όχι στημένη. Σταρ γεννιέσαι, δε γίνεσαι και δεν είναι όλοι σταρ επειδή είναι καλλιτέχνες» πρόσθεσε ακόμα η Μαρία Ελένη Λουκουρέζου στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Θυμίζουμε ότι η Ζωή Λάσκαρη έφυγε από τη ζωή στις 18 Αυγούστου του 2017. Ήταν 73 ετών. Η απώλεια ήταν ξαφνική καθώς δεν είχε γίνει γνωστό αν αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας εκείνη την περίοδο.

Βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της, στο σπίτι στο Πόρτο Ράφτη όπου ζούσε το τελευταίο διάστημα της χωής της. Ο θάνατός της επήλθε στον ύπνο της από καρδιακή ανακοπή.