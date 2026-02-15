Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για Ζωή Λάσκαρη: «Ήταν μπροστά από την εποχή της»

Όσα είπε η κόρη της μεγάλης Ελληνίδας σταρ

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Αlpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου μίλησε για τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη, στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται.
  • Η Ζωή Λάσκαρη περιγράφηκε ως μπροστά από την εποχή της, με ψυχή, καθαρότητα και παιδεία.
  • Τόνισε τη σημασία της αυθεντικότητας και της προσωπικής επιλογής στη ζωή της μητέρας της.
  • Η Ζωή Λάσκαρη απεβίωσε ξαφνικά στις 18 Αυγούστου 2017 από καρδιακή ανακοπή, σε ηλικία 73 ετών.
  • Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη, χωρίς γνωστά προβλήματα υγείας.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου μίλησε για τη μητέρα τη, την αείμνηστη Ζωή Λάσκαρη στην κάμερα της εκπομπής Καλύτερα Δε Γίνεται το μεσημέρι της Κυριακής.

Η κόρη της κινηματογραφικής σταρ, κλήθηκε να μιλήσει από καρδιάς για τον τρόπο που συνδύαζε εκείνη την προσωπική της ζωή με τη δημόσια εικόνα της.

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Ήθελα να με λένε "Αίθρα", αλλά τελικά δε θέλω»

Συγκεκριμένα, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου περιέγραψε αρχικά πως: «Η μητέρα μου ήταν και είναι ένας άνθρωπος κατ’ αρχάς με ψυχή και καθαρότητα. Έλεγε την αλήθεια της, ήταν πολύ τσαμπουκάς, ήταν ευγενική κι είχε τρόπους. Είχε παιδεία, διάβαζε φιλοσοφία και φιλολογία, λογοτεχνία».

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για Ζωή Λάσκαρη: «Ήταν μπροστά από την εποχή της»

«Ήταν πάρα πολύ μπροστά από την εποχή της. Πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα έχω γνωρίσει. Δεν ακολουθούσε κάτι που ήταν μόδα ή επειδή έτσι έπρεπε ή της το έθετε η κοινωνία. Και πάντα αυτό μου έλεγε: "Θα κάνεις πάντα αυτό που θες και νιώθεις χωρίς να ενοχλείς κάποιον. Δε θα κάνεις αυτό που θέλουν οι περισσότεροι". Γιατί συνήθως οι περισσότεροι δεν σκέφτονται, πάνε με ένα τσούρμο ο κόσμος».

Αίθρα Λυκουρέζου: «Ο πόνος κάθε φορά, με πάει παραπέρα, με δυναμώνει»

«Ήταν ένα αέρινο πλάσμα, δεν προσποιούταν ούτε το έπαιζε κάτι άλλο από αυτό που ήταν. Και στο σπίτι ήταν περιποιημένη αλλά όχι στημένη. Σταρ γεννιέσαι, δε γίνεσαι και δεν είναι όλοι σταρ επειδή είναι καλλιτέχνες» πρόσθεσε ακόμα η Μαρία Ελένη Λουκουρέζου στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για Ζωή Λάσκαρη: «Ήταν μπροστά από την εποχή της»

Θυμίζουμε ότι η Ζωή Λάσκαρη έφυγε από τη ζωή στις 18 Αυγούστου του 2017. Ήταν 73 ετών. Η απώλεια ήταν ξαφνική καθώς δεν είχε γίνει γνωστό αν αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας εκείνη την περίοδο. 

Βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της, στο σπίτι στο Πόρτο Ράφτη όπου ζούσε το τελευταίο διάστημα της χωής της. Ο θάνατός της επήλθε στον ύπνο της από καρδιακή ανακοπή.

