Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Ήθελα να με λένε "Αίθρα", αλλά τελικά δε θέλω»

Καλεσμένη στην εκπομπή Καλημέρα είπαμε; της ΕΡΤ ήταν η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου. Η κόρη της αείμνηστης Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου, μίλησε για τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ζωής της. Μάλιστα, αναφέρθηκε στη μάχη της απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και στον θάνατο της μητέρας της, που άλλαξε την καθημερινότητά της.

Μίλησε και για την αλλαγή που έκανε στο όνομά της, όταν το 2024 είπε δημόσια ότι θέλει πλέον να την αποκαλούν «Αίθρα». Ωστόσο, σήμερα άλλαξε άποψη. «Έχω μια παρόρμηση ως Μαρία Ελένη, έλεγα ότι θέλω να με λένε Αίθρα αλλά τελικά δε θέλω. Μ’ αρέσει να με λένε κι Αίθρα, μου αρέσει να με λένε και Μαρία Ελένη», είπε.

Όταν η κουβέντα πήγε στα παιδικά χρόνια, θυμήθηκε πλούσιες εικόνες από θέατρα, γραφεία, δικαστήρια, καλλιτέχνες, δεξιώσεις και ένα σπίτι πάντα ανοιχτό. «Σίγουρα η παιδική μου ηλικία δεν ήταν η συνηθισμένη, ήταν έντονα χρόνια, αλλά τι θα πει συνηθισμένη ζωή. Ο καθένας στη δική του οικογένεια ζει τη δική του πραγματικότητα. Μικρή χαιρόμουν πολύ την έντονη ζωή, μου άρεσε. Βέβαια έμενα πολύ μόνη μου, αυτό έχει και τα κάτω του», δήλωσε η Μαρία Ελένη για να συμπληρώσει: «Η ζωή μου όλη ήταν μέσα σε ένα καμαρίνι, έχω μεγαλώσει μες στα καμαρίνια, δεν ξέρω πώς είναι να μην σε ξέρουν».

Δεν απέφυγε ούτε τα δύσκολα κεφάλαια της ζωής της, όπως τα δημοσιεύματα της εποχής. «Όταν ήμουν μικρότερη μπορεί να με ενοχλούσαν ορισμένα πράγματα που έλεγε ο Τύπος για τους γονείς μου, επειδή έκαναν έντονη ζωή. Εννοείται ότι σε επηρεάζει ως παιδί».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην απεξάρτησή της: «Έφτασα στον πάτο για να απεξαρτηθώ από τις ουσίες… Στα 25 μού γύρισε, είδα τι γίνεται και είπα “αλλάζω τώρα τη ζωή μου, ειδάλλως θα μείνω στάσιμη και αυτό θα καταλήξει”. Όλα αυτά προέρχονται από την οικογένεια, όλοι κάτι θα κάνουμε, σπάνια να μην κάνει κάποιος κάτι. Τα σταμάτησα από εσωτερική ανάγκη να με θεραπεύσω».

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου με τους γονείς της Ζωή Λάσκαρη & Αλέξανδρο Λυκουρέζο το 2016 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Κανένας δεν μπορεί να σε θεραπεύσει με το ζόρι. Πρέπει να πιάσεις πάτο». Δεν έκρυψε ότι οι γονείς της δεν γνώριζαν όλες τις λεπτομέρειες τότε. «Ο πατέρας μου δεν είχε ιδέα, του τα είπα όταν σταμάτησα», αποκάλυψε.

Κλείνοντας αναφέρθηκε στη μητέρα της Ζωή Λάσκαρη, που λάτρευε. «Όταν πέθανε η μητέρα μου, η ζωή μου άλλαξε 180 μοίρες… Μια ζωή θα υπάρχει αυτό το κενό». Με λόγια γεμάτα αγάπη και θαυμασμό μίλησε για τη γυναίκα που τη σημάδεψε όσο κανείς. «Μου λείπουν οι συζητήσεις μας, το γέλιο της, η αγκαλιά της, η μυρωδιά της, το χιούμορ και το δέσιμο που είχαμε. Καταλαβαινόμασταν με ένα βλέμμα».