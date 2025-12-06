Μήνυμα Μητσοτάκη προς αγρότες: «Μη διαταράσσεται την κοινωνική συνοχή»

Μήνυμα προς τους αγρότες, ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο εξέπεμψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μαρκόπουλο, που βρέθηκε σήμερα. 

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους αγρότες να έλθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένα αιτήματα και συγκεκριμένη εκπροσώπηση και τους ζήτησε να μη διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή. 

Μητσοτάκης για αγρότες: «Ζητώ να δείξουν κατανόηση» - Το σχόλιο για Τσίπρα

«Είμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε με νόημα πως οι διαμαρτυρίες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Κυριάκος Μητσοτάκης 1

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε επίσης ειδική μνεία στην ελληνική οικογένεια και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα μέτρα στήριξης προς αυτήν. 

Μητσοτάκης: Επιπλέον μισό δισ. ευρώ στους αγρότες σε σχέση με το 2024

«Εμείς στη Νέα Δημοκρατία θεωρούμε την οικογένεια το κύτταρο της κοινωνίας,  γι’ αυτό για πρώτη φορά μειώνουμε σημαντικά τους φόρους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας, στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικογένεια. Όχι στα λόγια, αλλά με πράξεις», είπε.

Κυριάκος Μητσοτάκης 2

Αναφέρθηκε ακόμα στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των νέων και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. 

Μητσοτάκης: Ιστορική η Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις

Χαρακτήρισε, ακόμη, ως πρωτοποριακό μέτρο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά συνολικά για την ΕΕ την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να καταργήσει τον φόρο εισοδήματος με τη νέα χρονιά για τους νέους κάτω των 25 ετών.

«Όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών από την 1/1/2026 δε θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μητσοτάκης: 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη εισοδήματος και μέτρα για στεγαστικό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε τέλος στους συνταξιούχους που τα χρόνια των μνημονίων υπέστησαν πολλές μειώσεις στις αποδοχές τους δηλώνοντας ότι «εντός των επόμενων δύο ετών τελειώνει η προσωπική διαφορά».

