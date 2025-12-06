Aυτά είναι ζώδια που θα ευνοηθούν από το τρίγωνο Ερμή-Δία

Ο Ερμής από το ζώδιο του Σκορπιού θα σχηματίσει ένα πολύ θετικό τρίγωνο με τον Δία από το ζώδιο του Καρκίνου στις 06/12/2025. Αυτή η όψη πραγματοποιείται στην 24η μοίρα αυτών των ζωδίων, επηρεάζοντας θετικά τα ζώδια του νερού, δηλαδή Καρκίνους, Σκορπιούς και Ιχθύες του 3ου δεκαημέρου και όσους έχουν ωροσκόπο από την 22η έως την 26η μοίρα αυτών των ζωδίων.

Διαβάστε στο www.asibiliou.gr ποια ζώδια θα ευνοηθούν από το Τρίγωνο Ερμή-Δία στις 06/12/2025