Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τον Γιώργο Λιάγκα»

Όσα είπε για τη συνάντησή τους σε ταβέρνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.12.25 , 19:04 Πηγή Δεβετζή: Τροχαίο στην Εγνατία οδό- Αναποδογύρισε το όχημά της
06.12.25 , 18:31 Θάσος: 50χρονη δέχτηκε επίθεση με σουγιά από τον πρώην σύζυγό της
06.12.25 , 18:08 Ford: Πως μπορείτε να το κάνετε ακόμη καλύτερο
06.12.25 , 17:57 «Ακούστηκε ότι o Άγγελος Λάτσιος ήταν άρρωστος, δεν ήταν άρρωστο το παιδί!»
06.12.25 , 17:28 Ετεοκλής Παύλου: «Με πείραξε που ο Λιάγκας είπε τη φράση "ζωντανός-νεκρός"»
06.12.25 , 17:08 Με Ταρέμι, Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός - Η 11άδα για ΟΦΗ
06.12.25 , 17:03 Kακοκαιρία: Yποχωρούν τα ισχυρά φαινόμενα - Πότε σταματούν οι βροχές
06.12.25 , 17:00 Ζάκυνθος: Νεκρό 2χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου της οικογένειας
06.12.25 , 16:46 Χάρης Ρώμας: Η μητέρα του τον χειροκρότησε στη θεατρική του πρεμιέρα
06.12.25 , 15:21 Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τον Γιώργο Λιάγκα»
06.12.25 , 14:48 Aυτά είναι ζώδια που θα ευνοηθούν από το τρίγωνο Ερμή-Δία
06.12.25 , 14:44 Μπελάδες για τον Στέφανο Τσιτσιπά: Δεν έπεισε ότι δεν οδηγούσε εκείνος
06.12.25 , 14:40 Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: «Ήθελα να με λένε "Αίθρα", αλλά τελικά δε θέλω»
06.12.25 , 14:03 Κακοκαιρία Byron: Συναγερμός στα Φάρσαλα - Πλημμύρισαν τα πρώτα σπίτια
06.12.25 , 14:01 Μήνυμα Μητσοτάκη προς αγρότες: «Μη διαταράσσεται την κοινωνική συνοχή»
Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει
Χάλστατ τον χειμώνα: Μια χιονισμένη καρτ ποστάλ στις άκρες των Άλπεων
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
Ζάκυνθος: Νεκρό 2χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου της οικογένειας
Μπελάδες για τον Στέφανο Τσιτσιπά: Δεν έπεισε ότι δεν οδηγούσε εκείνος
«Ακούστηκε ότι o Άγγελος Λάτσιος ήταν άρρωστος, δεν ήταν άρρωστο το παιδί!»
Ναταλία Λιονάκη: «Αγωνία για την αδελφή Φεβρωνία, αν υπάρχει θέμα υγείας»
Θοδωρής Μισόκαλος: Τι κάνει σήμερα ο αδερφός της Ελένης Μενεγάκη;
Ραγίζει καρδιές ο Νικήτας Τσακίρογλου: «Δεν είναι η Χρυσούλα που γνωρίζαμε»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην κάμερα της εκπομπής Πρωινό Σαββατοκύριακο, μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε πρώτη φορά on camera στη συνάντηση του με τον Γιώργο Λιάγκα την περασμένη Τετάρτη, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει κάτι προσωπικό μεταξύ τους.

Γιώργος Λιάγκας – Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έφαγαν μαζί μετά την παρεξήγηση

«Συναντηθήκαμε με τον Γιώργο, πήγαμε να βγούμε έτσι να φάμε όλοι μαζί. Ο Νίκος Χριστοφόρου, ο Γιώργος Λεβέντης κι ήρθαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι έαπό το κανάλι. Βγήκαμε, τα είπαμε. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τον Γιώργο. Είμαστε στο ίδιο κανάλι. Δεν υπάρχει κάτι επί προσωπικού. Οπότε, έτσι όπως είπαμε: "Πάμε για ένα φαγητό… " και πήγαμε, δεν πήγαμε; Και βγήκαμε, τα είπαμε, μια χαρά. Όλα καλά», απάντησε αρχικά. 

Ο Γιώργος Λιάγκας κι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι

Ο Γιώργος Λιάγκας κι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι /Φωτογραφία Instagram

«Ο Γιώργος ήταν ο πρώτος καλεσμένος του The 2Night Show κι εννοείται ότι είναι πάντα σε μια κατάσταση να έρθει καλεσμένος. Το ζήτημα είναι ότι κι εγώ και αυτός, για να βρεθούμε καλεσμένοι στις αντίστοιχες εκπομπές, πρέπει να είμαστε σε καλή φάση και ψυχολογική για να πούμε πολλά πράγματα. Γιατί στις δικές μας εκπομπές πρέπει να καθίσουμε να μιλήσουμε 45 ή 50 λεπτά όπως έχουν οι καλεσμένοι. Πιστεύω ότι θα έρθει η στιγμή που θα είναι έτοιμος. Έτσι κι αλλιώς, στα 10 χρόνια θα ήταν απίθανο να είναι ο πρώτος καλεσμένος… Θα έπρεπε να ανοίξει και τη χρονιά φέτος», πρόσθεσε.

Ναταλία Ανδρικοπούλου για Λιάγκα - Αρναούτογλου: «Θα τους δούμε μαζί»

Στη συνέχεια απάντησε και για τη δημόσια τοποθέτηση που είχε κάνει σχετικά με τις infotainment εκπομπές: «Ζήτησα συγνώμη γιατί ήταν πολύ άσχημη φράση που είπα, το "σιχαίνομαι". Δε σιχαίνομαι. Προς Θεού, δε μου δημιουργούν σιχάματα. Αλλά είναι μη κατανοητό για μένα. Η ιστορία να βλέπω μια δολοφονία και πάλι ξαναλέω infotainment έχει παράλληλες εξηγήσεις. Επειδή ξαναλέω, δεν είμαι ικανός, δεν είμαι δημοσιογράφος να τα αγγίξω όλα αυτά, οπότε δεν τα αγγίζω και καθόλου». 

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ζήτησε «συγγνώμη» για όσα είπε για τις infotainment εκπομπές 

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ζήτησε «συγγνώμη» για όσα είπε για τις infotainment εκπομπές 

«Όμως, μου αρέσουν οι εκπομπές που όταν κάνουν αυτό το ύφος, που είναι πιο σοβαρά τα θέματα που ασχολούνται. Όταν μπω στη διαδικασία να δω μια εκπομπή, γιατί θέλω να κάτσω να παρακολουθήσω όλη αυτή τη θεματολογία, θέλω να κάτσω εκεί να την παρακολουθήσω. Αλλά αυτό ξαναλέω είναι δική μου άποψη. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι τόσο πολύ σημαντική η δική μου άποψη», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΠΡΩΙΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top