Ζάκυνθος: Νεκρό 2χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου της οικογένειας

Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, γύρω στις 13:00 το μεσημέρι του Σαββάτου. Παιδάκι μόλις 2 ετών βρήκε τραγικό θάνατο μετά από επίθεση σκύλου στην αυλή του σπιτιού του, στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Λέοντα.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο σκύλος ράτσας pitbull είναι ιδιοκτησίας της οικογένειας του αγοριού, το οποίο είχε άλλα δύο μεγαλύτερα αδέλφια.

To παιδί έπαιζε στην αυλή του σπιτιού του, όταν πλησίασε το σκυλί κι εκείνο του επιτέθηκε. Το αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, με σοβαρά τραύματα στον λαιμό και στο υπόλοιπο σώμα. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς κατέληξε.

Το παιδάκι βρήκαν οι γονείς του κι ερευνάται με ποιον ήταν το παιδί εκείνη την ώρα. Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, το σημείο όπου διαδραματίστηκε η τραγωδία είναι σε ορεινό σημείο και στο οικόπεδο όπου βρίσκεται η οικία υπάρχουν κι άλλα ζώα.