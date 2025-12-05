Χάλστατ τον χειμώνα: Μια χιονισμένη καρτ ποστάλ στις άκρες των Άλπεων

Ταξίδι στην ονειρική πόλη της Αυστρίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.12.25 , 10:27 Σοφία Παυλίδου: «Είμαι ευτυχισμένη και ερωτευμένη»
05.12.25 , 10:25 Θα επιστρέψει το «Κωνσταντίνου και Ελένης;» - Η απάντηση του Χάρη Ρώμα
05.12.25 , 09:53 Γιατί τα φρεάτια έσκασαν και έγιναν «συντριβάνια»; H εξήγηση του Θ. Κολυδά
05.12.25 , 09:50 First Dates: Σηκώθηκε και έφυγε από το τραπέζι! - Δες το trailer
05.12.25 , 09:32 Κακοκαιρία Byron: Κίνδυνος υπερχείλισης του Σαρανταπόταμου - Μήνυμα του 112
05.12.25 , 09:25 Skoda: Νέες αποκλειστικές προσφορές
05.12.25 , 09:17 Χάλστατ τον χειμώνα: Μια χιονισμένη καρτ ποστάλ στις άκρες των Άλπεων
05.12.25 , 09:03 Άγιος Σάββας: Σήμερα γιορτάζει ο προστάτης των καρκινοπαθών
05.12.25 , 08:59 Αργυρός για Νίκα: «Όταν την πρωτοείδα, λέω "θα περάσω τη ζωή μου μαζί της"»
05.12.25 , 08:59 Oλυμπιακός: Μετά την αναβολή οι παίκτες προπονούνται στο ΣΕΦ
05.12.25 , 08:57 Φοινικούντα: Κινδύνευσαν τουρίστες από τις πλημμύρες-Παρασύρθηκε τροχόσπιτο
05.12.25 , 08:44 Κακοκαιρία Byron: Συνεχίζονται οι καταιγίδες - 14 περιοχές στο επίκεντρο
05.12.25 , 08:36 Μεγκ: «Εφόσον η Καινούργιου παντρεύεται, ξέρω ότι δε θα μείνω στο ράφι»
05.12.25 , 08:24 Κακοκαιρία Byron: Πώς θα λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες
05.12.25 , 07:55 Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος: Παράδοση στην κυκλοφορία
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Κακοκαιρία Byron: Κίνδυνος υπερχείλισης του Σαρανταπόταμου - Μήνυμα του 112
Αργυρός για Νίκα: «Όταν την πρωτοείδα, λέω "θα περάσω τη ζωή μου μαζί της"»
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Γιατί τα φρεάτια έσκασαν και έγιναν «συντριβάνια»; H εξήγηση του Θ. Κολυδά
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
First Dates: Σηκώθηκε και έφυγε από το τραπέζι! - Δες το trailer
Μεγκ: «Εφόσον η Καινούργιου παντρεύεται, ξέρω ότι δε θα μείνω στο ράφι»
First Dates: Η αντίδραση της Αλεξάνδρας όταν είδε τον Τόλη
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Μαγευτικές εικόνες: Το βόρειο σέλας εμφανίστηκε πάνω από τις Άλπεις / Βίντεο: ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρόκειται για έναν ονειρικό χειμερινό προορισμό στο εξωτερικό, που θυμίζει εικόνα από καρτ ποστάλ. Η παραμυθένια μικρή πόλη Χάλστατ περιτριγυρίζεται από έλατα, μία ρομαντική λίμνη και έχει μαγευτική θέα στις Άλπεις!

Σάλτσμπουργκ: Η πατρίδα του Μότσαρτ με την πιο αυθεντική χειμερινή αύρα

 

 

Αποτελεί δημοφιλή προορισμό της Αυστρίας και βρίσκεται ανάμεσα στο Σάλτσμπουργκ και το Γκρατς. Είναι χτισμένη αμφιθεατρικά σε ύψος 508 μέτρων, ενώ η ομορφιά της ομώνυμης λίμνης (Hallstättersee), συμπληρώνει μαγικά το σκηνικό.

Πράγα: Ένα χειμωνιάτικο ταξίδι σε μια παραμυθένια πρωτεύουσα

 

 

Το Χάλστατ αποτελεί έναν από τους παλαιότερους οικισμούς της Γηραιάς Ηπείρου, γι’ αυτό αποτελεί και ένα από τα προστατευμένα μέρη της Ευρώπης από την UNESCO. Τι περιμένετε, λοιπόν; Ανακαλύψτε την!

Βιέννη: Η πιο αριστοκρατική χειμερινή εμπειρία της Ευρώπης

 

Tαξίδι στο Χάλστατ: Τι να δείτε, τι να κάνετε

Εάν αναζητάτε μία ρομαντική απόδραση σε μία παραμυθένια πολυφωτογραφημένη πόλη, με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και λίγους κατοίκους (αυτή τη στιγμή στο Χάλστατ ζουν περίπου 1.000 άνθρωποι), τότε αυτός είναι ο ιδανικός προορισμός για σας! 

 

 

Η περιοχή φημίζεται για τις ποικίλες εντυπωσιακές σπηλιές, για τα υπέροχα μέρη που προσφέρει για αξέχαστες αμφιθεατρικές φωτογραφίες, για τα προϊστορικά και τα αρχαιολογικά αξιοθέατα και για την εκλεκτή γαστρονομία. Έως τον 19ο αιώνα, το Χάλστατ ήταν προσβάσιμο μόνο μέσω πλοίου ή ορεινού μονοπατιού.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VALENTIN TEIMEL (@teimelv)

 

Επιπρόσθετα, για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ, το Χάλστατ αποτελεί hotspot. Εάν ταξιδέψετε σε αυτή την πόλη με την ιδιαίτερη ομορφιά, μην αμελήστε να: 

  • Γυρίσετε το Χάλστατ με τα πόδια. Περιηγηθείτε στους δρόμους της και ανακαλύψτε τα μυστικά της. Ο γύρος της πόλης διαρκεί περίπου τρία τέταρτα
  • Τοπικός «θησαυρός» της περιοχής είναι το αλάτι, το οποίο αποτελεί πηγή πλούτου για το Χάλστατ εδώ και αιώνες. Συγκεκριμένα, το αλάτι εξορύσσεται σ’ αυτή την περιοχή για περισσότερα από 7.000 χρόνια. Μην αμελήστε, λοιπόν, να επισκεφθείτε το παλαιότερο ορυχείο άλατος στον κόσμο, το οποίο είναι ακόμα ενεργό

 

 

  • Κάντε μία βόλτα στη λίμνη και απαθανατίστε αξέχαστες στιγμές στο παραμυθένιο τοπίο
  • Must see είναι η χαρακτηριστική παγοσπηλιά με την υπόγεια λίμνη
  • Κάντε ένα περίπατο στην παλιά πόλη και δείτε από κοντά την κεντρική Πλατεία Marktplatz
  • Επισκεφθείτε το Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και δείτε από κοντά παλιά αντικείμενα της περιοχής
  • Εάν ο καιρός το επιτρέπει, προγραμματίστε μία βαρκάδα στη λίμνη, θα εντυπωσιαστείτε.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kuldeep Singh (@nomadkullu)

 

Πότε να ταξιδέψετε στο Χάλστατ

Το Χάλστατ είναι πραγματικά πανέμορφο όλο το χρόνο. Εμείς σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περιοχή την περίοδο των Χριστουγέννων, όπου θα συναντήσετε πανέμορφα χιονισμένα τοπία, μαγική ατμόσφαιρα και αυξημένη τουριστική κίνηση.  Εάν πάλι προτιμάτε τον πιο ήπιο καιρό, τότε από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο θα απολαύσετε αποβλημάτιστα τις βόλτες σας στη λίμνη, ενώ το φθινόπωρο (Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο) θα συναντήσετε λιγότερο κόσμο και υπέροχα φθινοπωρινά χρώματα.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΑΛΣΤΑΤ
 |
ΑΥΣΤΡΙΑ
 |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
TOP ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΠΟΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top