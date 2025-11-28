Σάλτσμπουργκ: Η πατρίδα του Μότσαρτ με την πιο αυθεντική χειμερινή αύρα

Τι να δείτε και τι να κάνετε στην παραμυθένια πόλη της Αυστρίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.11.25 , 11:00 Hyundai INSTER: Πήρε το Χρυσό Τιμόνι στα «Οχήματα κάτω των 25.000 ευρώ»
28.11.25 , 10:38 Κατσαρίδης σε Καλύβα: Θα μπορούσα κι εγώ να πω ''δε βοήθησε την Τατιάνα''
28.11.25 , 10:27 Νίκος Πολυδερόπουλος: Απέφυγε να αποκαλύψει το φύλο & το όνομα του μωρού
28.11.25 , 10:12 Σαλαμίνα: Άγριες αποδοκιμασίες στην 46χρονη έξω από τα δικαστήρια
28.11.25 , 09:58 Μανταρίνι: Ένα «θαυματουργό» φρούτο με αμέτρητα οφέλη για την υγεία σας
28.11.25 , 09:53 Κακοκαιρία: Μετέφεραν κόσμο με... καρότσες στον σταθμό ΗΣΑΠ του Μοσχάτου
28.11.25 , 09:50 Χριστούγεννα στην Παραμυθοχώρα και στα ιαματικά λουτρά Πόζαρ
28.11.25 , 09:49 Τραγωδία στο Μενίδι: Άνδρας αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα στο σπίτι του
28.11.25 , 09:36 Κατερίνα Διδασκάλου: Ατύχημα στο θέατρο για την ηθοποιό
28.11.25 , 09:33 ΗΠΑ: Νεκρή η εθνοφρουρός που είχε πυροβοληθεί κοντά στον Λευκό Οίκο
28.11.25 , 09:17 Σάλτσμπουργκ: Η πατρίδα του Μότσαρτ με την πιο αυθεντική χειμερινή αύρα
28.11.25 , 09:07 Jeep Βελμάρ: Στηρίζει το Dirfys Trail Run 2025
28.11.25 , 09:05 Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε σε κλάματα έξω από το δικαστήριο
28.11.25 , 09:03 Γιώργος Φούντας: Ο γάμος με τη Ζώκα και το «όχι» σε ρόλο του Τζέιμς Μποντ
28.11.25 , 08:54 Ομπράντοβιτς: Οι λόγοι που θέλει να αποχωρήσει από την Παρτιζάν
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε για τη σχέση της με τον Βάγγο
Έκτακτο δελτίο καιρού για την Adel: Ποτάμια οι δρόμοι στην Αττική
Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε σε κλάματα έξω από το δικαστήριο
Ο Κρόνος γυρίζει σε ορθή πορεία: Τι σημαίνει για τα μεταβλητά ζώδια;
Τραγωδία στο Μενίδι: Άνδρας αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα στο σπίτι του
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα ΝΔ με ποσοστό 25,2%
Κακοκαιρία: Μετέφεραν κόσμο με... καρότσες στον σταθμό ΗΣΑΠ του Μοσχάτου
Κατερίνα Διδασκάλου: Ατύχημα στο θέατρο για την ηθοποιό
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Αυστρία, μία από τις πιο φιλικές χώρες του κόσμου / Βίντεο: ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς του εξωτερικού... Οι διακοπές στο Σάλτσμπουργκ θα σας αφήσουν με τις καλύτερες εντυπώσεις και το σίγουρο είναι ότι θα ζήσετε μία από τις πιο αξέχαστες εμπειρίες της ζωής σας. 

Κοπεγχάγη τον χειμώνα: Φώτα, ζεστή ατμόσφαιρα & βόλτες στα Tivoli GardensΣάλτσμπουργκ

 

 

Πρόκειται για μία παραμυθένια πόλη της Αυστρίας, πατρίδα του εμβληματικού συνθέτη Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, η οποία περιτριγυρίζεται από ορυχεία αλατιού (εξού και η ονομασία της, από το πάντρεμα των λέξεων «Salz», αλάτι και «Βurg» κάστρο). Το Σάλτσμπουργκ χαρακτηρίζεται από την παραδοσιακή, κουκλίστικη, παλιά του πόλη, η οποία είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και αποτελεί ένα από τα πλέον τουριστικά αξιοθέατα της χώρας.

Ταξίδια στο εξωτερικό για ζευγάρια: 2+1 προορισμοί για ερωτευμένους

Τι να δείτε και τι να κάνετε στο Σάλτσμπουργκ 

  • Περιηγηθήτε στην παλιά πόλη «κόσμημα», η οποία είναι γεμάτη ιστορικά κτίρια, μεγάλες πλατείες αξιοσημείωτης αισθητικής, καθώς και πλακόστρωτα δρομάκια με καταστήματα, εστιατόρια και καφέ. Η Altsadt συνδυάζει στοιχεία μεσαιωνικής και μπαρόκ αρχιτεκτονικής και αποτελεί μία τέλεια πρόταση για να κάνετε ατελείωτες βόλτες

 

 

  • Επισκεφθείτε την κατοικία όπου γεννήθηκε ο Μότσαρτ (Mozarts Gebursthaus), καθώς και το σπίτι όπου διέμενε για 7 χρόνια (Mozarts Wohnhaus)

Δολομίτες: Το απόλυτο αλπικό σκηνικό για χειμερινούς ταξιδιώτες

 

 

  • Μία βόλτα με τελεφερίκ στο 900 χρόνων φρούριο Hohensalzburg, θα σας αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Πρόκειται για ένα από τα πιο μεγάλα και πιο καλά συντηρημένα φρούρια της Ευρώπης του 11ου αιώνα
  • Εάν είστε φαν της «Μελωδίας της Ευτυχίας», τότε μία υπέροχη πρόταση για εσάς είναι να κάνετε ένα οργανωμένο τουρ σε όλες τις περιοχές όπου έγιναν τα γυρίσματα της οσκαρικής ταινίας

 

 

  • Δείτε το περίφημο εκκλησιαστικό όργανο, το οποίο βρίσκεται στον Καθεδρινό Ναό της πόλης, ο οποίος για πολλούς θεωρείται ως ένα από τα πιο όμορφα αναγεννησιακά κτίρια της βόρειας Ευρώπης και δοκιμάστε το melange (μίγμα αχνιστού καφέ με αφρόγαλα), σε ένα από τα πιο ιστορικά και παλαιότερα cafes της Αυστρίας (Café Tomaselli), μέρος όπου σύχναζε ο Μότσαρντ

 

 

  • Kάντε τα ψώνια σας σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της χώρας (Europark Salzburg) και προμηθευτείτε με τοπικά τυριά από το μικροσκοπικό μαγαζάκι Kaslochl, όπου θα βρείτε διαθέσιμες πάνω από 120 ποικιλίες τυριου
  • Κάντε μία βόλτα στους παραμυθένιους κήπους του παλατιού Mirabell, με τα πανέμορφα αγάλματα της ελληνικής μυθολογίας, το οποίο χτίστηκε από τον αρχιεπίσκοπο Wolf Dietrich von Raitenau (1606) ως δώρο για την ερωμένη του
  • Τέλος, μία υπέροχη πρόταση είναι να επισκεφθείτε το παλάτι του 17ου αιώνα, Hellbrunn, το οποίο βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης και να περιπλανηθείτε στους θαυμάσιους κήπους με τα συντριβάνια του.

 

 

Πότε να πάτε στο Σάλτσμπουργκ

Το Σάλτσμπουργκ είναι όμορφο όλο το χρόνο, αλλά η καλύτερη εποχή εξαρτάται από τις προτιμήσεις σας. Για μια μαγική, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, επισκεφθείτε το τον χειμώνα, ειδικά τον Δεκέμβριο. Αν προτιμάτε την άνοιξη με τα λουλούδια ή το φθινόπωρο με τα πολύχρωμα φύλλα, αυτές είναι επίσης εξαιρετικές επιλογές. Το καλοκαίρι είναι ιδανικό για όσους αγαπούν τη μουσική, καθώς φιλοξενεί το διάσημο Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
 |
ΑΥΣΤΡΙΑ
 |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 |
ΤΑΞΙΔΙ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
TOP ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΚΑΣΤΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top