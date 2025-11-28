Τραγωδία στο Μενίδι: Άνδρας αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα στο σπίτι του

Πριν αυτοκτονήσει, τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και δήλωσε την πρόθεσή του

28.11.25 , 09:49
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγωδία σημειώθηκε στο Μενίδι, έπειτα από τηλεφώνημα άνδρα στην ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος δήλωσε την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει. Λίγο αργότερα, έκανε την απειλή του πράξη κι έβαλε τέλος στη ζωή του. 

Τραγωδία στο Μενίδι: ΙΧ «καρφώθηκε» σε δέντρο - Νεκρός 60χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα μέσα στο διαμέρισμά του. Ειδικότερα, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, καθώς ειδοποιήθηκαν για πιθανή απόπειρα αυτοκτονίας. Με την άφιξή τους διαπίστωσαν ότι η πόρτα του διαμερίσματος στον πρώτο όροφο ήταν ανοιχτή - μέσα στο χώρο βρήκαν τον άνδρα αιμόφυρτο με τραύμα από καραμπίνα. 

Αμαλιάδα: Αυτοκτόνησε γνωστός επιχειρηματίας - Το σημείωμα που άφησε

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής για να εξετάσει τα ακριβή αίτια της πράξης. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

