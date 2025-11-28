Τραγωδία στο Μενίδι: Άνδρας αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα στο σπίτι του

Τραγωδία σημειώθηκε στο Μενίδι, έπειτα από τηλεφώνημα άνδρα στην ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος δήλωσε την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει. Λίγο αργότερα, έκανε την απειλή του πράξη κι έβαλε τέλος στη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα μέσα στο διαμέρισμά του. Ειδικότερα, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, καθώς ειδοποιήθηκαν για πιθανή απόπειρα αυτοκτονίας. Με την άφιξή τους διαπίστωσαν ότι η πόρτα του διαμερίσματος στον πρώτο όροφο ήταν ανοιχτή - μέσα στο χώρο βρήκαν τον άνδρα αιμόφυρτο με τραύμα από καραμπίνα.
Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής για να εξετάσει τα ακριβή αίτια της πράξης. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.