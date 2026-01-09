Αποχώρησαν οι αγρότες από τα μπλόκα σε Θήβα, Τέμπη, Σιάτιστα

Αποχώρησαν οι αγρότες από μπλόκα σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως από τις σήραγγες των Τεμπών, τη Θήβα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, τη Σιάτιστα στην Εγνατία και άλλα σημεία της χώρας, ενόψει του διαλόγου με την Κυβέρνηση και την συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη. Στον Πυργετό Λάρισας άνοιξε και η παλαιά εθνική οδός Αθηνών -Θεσσαλονίκης.

Μετά την αποχώρηση από τα Τέμπη, το βάρος των κινητοποιήσεων μεταφέρεται εκ νέου στο μπλόκο της Νίκαιας, το οποίο παραμένει ενεργό.

Την ίδια ώρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι προετοιμασίες για την 4η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στη Νίκαια, έπειτα από κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τη 1:00 μετά το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας και σε αυτήν αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από δεκάδες αγροτικά μπλόκα όλης της χώρας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας των κινητοποιήσεων, ο σχεδιασμός των επόμενων αγωνιστικών βημάτων, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, για την οποία αναμένεται να καθοριστεί και η σχετική επιτροπή εκπροσώπων

