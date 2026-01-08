«Ναι» αγροτών στην πρόσκληση Μαξίμου για συνάντηση - Επεισόδια στη Θήβα

Παραμένουν τα τρακτέρ στα μπλόκα

Ελλαδα
Δύο προϋποθέσεις και ένας αστερίσκος από την κυβέρνηση για τη συνάντηση με τους αγρότες / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από σχεδόν έναν μήνα κινητοποιήσεων, οι αγρότες εμφανίζονται έτοιμοι να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, αποδεχόμενοι την πρόσκληση του Μεγάρου Μαξίμου. Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα σημεία όπου έχουν στηθεί τα μπλόκα, χωρίς ωστόσο να διακοπεί η κυκλοφορία στους δρόμους.

Αγρότες: «Κόβουν» στα δύο την Ελλάδα- Κλειστή η Εθνική στο Κάστρο Βοιωτίας

Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 έχει προγραμματιστεί πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια, κατά την οποία θα οριστεί η αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στην Αθήνα για τη συνάντηση με την κυβέρνηση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε ανακοινώσει τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των αγροτών για την ερχόμενη Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.

Την ίδια στιγμή, οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται και εντείνονται, μία ημέρα μετά την αναλυτική παρουσίαση των κυβερνητικών μέτρων στήριξης για αγρότες και κτηνοτρόφους. Όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η πρόσκληση για διάλογο συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους, που αφορούν την πανελλαδική και αναλογική εκπροσώπηση των κινητοποιήσεων, καθώς και την απομάκρυνση των μπλόκων.

Μπλόκα αγροτών: Δύο προϋποθέσεις και ένας αστερίσκος από την κυβέρνηση

Το ραντεβού κυβέρνησης - αγροτών έχει δοθεί την Τρίτη 13/1 και αυτή είναι η τρίτη κυβερνητική πρόταση για ραντεβού κορυφής. Έτσι είχαν λήξει και οι κινητοποιήσεις του 2024. Και γι' αυτό και έμειναν στην άκρη οι σκέψεις και οι προετοιμασίες για πιο δυναμική αστυνομική παρουσία, αλλά και για διοικητικά πρόστιμα στα τρακτέρ. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, από το πρωί έχουν γίνει πολλά τηλεφώνηματα, κυρίως του κ. Τσιάρα με τους αγρότες. Η κυβέρνηση, βεβαίως, βάζει δύο προϋποθέσεις και έναν αστερίσκο για τον διάλογο που μπορεί να γίνει: να είναι οι δρόμοι ανοιχτοί και να έχουν οι αγρότες μια ενιαία αντιπροσωπεία που θα μιλάει για όλα τα μπλόκα της χώρας. Λέει όμως ότι αυτά τα ήταν τα λεφτά που είχε να δώσει και μπορεί να συζητήσει τεχνικά και διαρθρωτικά αιτήματα των αγροτών. 

Ένταση στο μπλόκο της Θήβας μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας

Στιγμές έντασης σημειώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα, κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με τις αστυνομικές δυνάμεις. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε όταν παραγωγοί άναψαν φωτιές σε άχυρα, επιχειρώντας να αποτρέψουν την προσέγγιση των ΜΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία επιχείρησε να ασκήσει πίεση προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στον δρόμο, ενώ από την πλευρά τους οι αγρότες αντέδρασαν, χρησιμοποιώντας τις φωτιές ως μέσο απώθησης. Το περιστατικό καταγράφηκε στο σημείο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θηβών – Λιβαδειάς.

Επεισόδια Θήβα

Στιγμιότυπα από τα επεισόδια στο μπλόκο της Θήβας / Φωτογραφίες Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Επεισόδια στο μπλόκο της Θήβας

Μπλόκο αγροτών στη Θήβα

Θήβα: Επεισόδια με αστυνομικούς και αγρότες

Οι αγρότες, κρατώντας ρόπαλα, ήρθαν σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν σοβαρότερα επεισόδια ή περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

Κανονικά από τα ξημερώματα τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη- Αθήνα

Κανονικά θα πραγματοποιούνται από αύριο, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης προς Αθήνα και το αντίστροφο, όπως ενημερώνει με νέα ανακοίνωσή της η εταιρεία, η οποία δημοσιεύτηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κι ενώ τα σημερινά δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Αθήνα λόγω της κλιμάκωσης των αγροτικών μπλόκων στις εθνικές οδούς δεν πραγματοποιήθηκαν, όπως αναφέρει η επιχείρηση στη νεότερή της ανακοίνωση, από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών για την έναρξη διαλόγου, οι αγρότες δεσμεύονται πως θα παραμείνουν στα μπλόκα, «χωρίς όμως να εμποδίζουν την κυκλοφορία». Οι επικεφαλής των κινητοποιήσεων δήλωσαν ότι, «θα τραβήξουμε τα τρακτέρ στην άκρη», ανοίγοντας τον δρόμο για την απρόσκοπτη μετακίνηση των επιβατών, τονίζει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Στο πλαίσιο αυτό τα δρομολόγια της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης από τα ξημερώματα της Παρασκευής θα εκτελούνται πλέον κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΚΤΕΛ.

Το e-ticket της εταιρείας άνοιξε ήδη (στις 18:00), δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να προμηθευτούν online και με έκπτωση τα εισιτήριά τους για τα δρομολόγια που θα ξεκινήσουν αύριο το πρωί.

