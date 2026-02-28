Μπαράζ εκρήξεων σε Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και Δυτική Όχθη

Aντίποινα από την Τεχεράνη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία από βίντεο ΣΚΑΪ
Τελ Αβίβ: Οι πρώτες εικόνες από το σημείο που έπεσε ο πύραυλος που «έσπασε» την αεράμυνα του Ισραήλ / ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σειρά εκρήξεων σημειώθηκε στο Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και Δυτική Όχθη, με προειδοποιητικές σειρήνες να ηχούν πριν από αυτές.
  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.
  • Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά από θραύσματα στην περιοχή του Τελ Αβίβ.
  • Περίπου 20 εκρήξεις ακούστηκαν στη Ραμάλα, όπου πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.
  • Η υπηρεσία διάσωσης MDA παρέχει ιατρική φροντίδα στους τραυματίες και αναφέρει σημαντικές ζημιές σε κτίρια.

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα το βράδυ στο κεντρικό Ισραήλ όπως και στην Ιερουσαλήμ και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Πριν από τις εκρήξεις είχαν σημάνει σειρήνες προειδοποίησης καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.

Πόλεμος Ιράν: Πυκνώνουν οι πληροφορίες ότι o Χαμενεΐ είναι νεκρός

Δημοσιογράφος του AFP στο Τελ Αβίβ έκανε λόγο για σημαντικό μπαράζ πυραύλων πάνω από την πόλη.

Ένας άνδρας «τραυματίστηκε σοβαρά από θραύσματα» στην περιοχή του Τελ Αβίβ μετά τη ρίψη νέας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, ανακοίνωσε η Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), η ισραηλινή υπηρεσία που είναι αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού.

«Ύστερα από ρίψεις πυραύλων προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ», οι διασώστες της MDA «παρέχουν ιατρική φροντίδα σε έναν άνδρα γύρω στα 40 που τραυματίστηκε σοβαρά από θραύσματα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία διάσωσης, την οποία συνοδεύουν φωτογραφίες, που δείχνουν σημαντικές ζημιές στην πρόσοψη πολυώροφου κτιρίου.

Περίπου 20 εκρήξεις ακούστηκαν επίσης πάνω από τη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, όπου πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ενώ στήλη καπνού υψωνόταν στον ουρανό στο δυτικό τμήμα της πόλης, σύμφωνα με άλλον δημοσιογράφο του AFP.
 

