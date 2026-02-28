Μπαράζ εκρήξεων σε Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και Δυτική Όχθη

Τελ Αβίβ: Οι πρώτες εικόνες από το σημείο που έπεσε ο πύραυλος που «έσπασε» την αεράμυνα του Ισραήλ / ΣΚΑΪ

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα το βράδυ στο κεντρικό Ισραήλ όπως και στην Ιερουσαλήμ και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Πριν από τις εκρήξεις είχαν σημάνει σειρήνες προειδοποίησης καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.

Δημοσιογράφος του AFP στο Τελ Αβίβ έκανε λόγο για σημαντικό μπαράζ πυραύλων πάνω από την πόλη.

⚡️Massive destruction in Tel Aviv following Iranian missile strike pic.twitter.com/yOaX2l3rN8 — War Monitor (@WarMonitors) February 28, 2026

Ένας άνδρας «τραυματίστηκε σοβαρά από θραύσματα» στην περιοχή του Τελ Αβίβ μετά τη ρίψη νέας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, ανακοίνωσε η Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), η ισραηλινή υπηρεσία που είναι αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού.

«Ύστερα από ρίψεις πυραύλων προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ», οι διασώστες της MDA «παρέχουν ιατρική φροντίδα σε έναν άνδρα γύρω στα 40 που τραυματίστηκε σοβαρά από θραύσματα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία διάσωσης, την οποία συνοδεύουν φωτογραφίες, που δείχνουν σημαντικές ζημιές στην πρόσοψη πολυώροφου κτιρίου.

Περίπου 20 εκρήξεις ακούστηκαν επίσης πάνω από τη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, όπου πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ενώ στήλη καπνού υψωνόταν στον ουρανό στο δυτικό τμήμα της πόλης, σύμφωνα με άλλον δημοσιογράφο του AFP.

