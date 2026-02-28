Στα χέρια της Αθήνας οι 262 φωτογραφίες με τα ντοκουμέντα της Καισαριανής

Στην κατοχή της Ελλάδας βρίσκονται πλέον οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 την Πρωτομαγιά του 1944 στην ﻿Καισαριανή. Την είδηση έκανε γνωστή η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Η μεταβίβαση της κυριότητας της σημαντικής φωτογραφικής συλλογής που περιλαμβάνει εικόνες των εκτελεσμένων στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 ολοκληρώθηκε.

Όπως υπενθύμισε η Βαλεντίνα Καραγεωργίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, πληροφορίες ανέφεραν πως η συμφωνία με τον Βέλγο συλλέκτη έφτανε τις 100.000 ευρώ.

Το υπουργείο Πολιτισμού, με τη βοήθεια της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο, παρέλαβε 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και 4 παλιά χαρτονομίσματα, τα οποία είχαν τεθεί προς πώληση σε δημοπρασία πριν από λίγες εβδομάδες.

Οι φωτογραφίες της συλλογής αποτελούν σημαντικά τεκμήρια του ήθους και της γενναιότητας των Ελλήνων που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή και πλέον ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της μνήμης τους για τις επόμενες γενιές.

Με ανακοινωσή της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ευχαρίστησε όλα τα στελέχη και τους εξωτερικούς συνεργάτες του υπουργείου για την ολοκλήρωση αυτού του δύσκολου και σύνθετου έργου.

Ολόκληρη η δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη:

«Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής, από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής. Τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη συνδρομή της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο, παρέλαβαν τις 262 φωτογραφίες, τα 16 έγγραφα και τα 4 παλαιά χαρτονομίσματα, τα οποία είχε εκθέσει προς πώληση ο Βέλγος συλλέκτης στο διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών, πριν από δύο εβδομάδες, ακριβώς.

Το Υπουργείο Πολιτισμού αντέδρασε με εξαιρετική ταχύτητα και έφερε σε πέρας ένα δύσκολο έργο, το οποίο περιελάμβανε την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας της συλλογής, τον χαρακτηρισμό της ως μνημείο, την τεκμηρίωση της προέλευσής της, τη διαπραγμάτευση, ώστε αυτή να μην διασπασθεί και να μεταβιβασθεί εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο και, τέλος, την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε να γίνει η μεταβίβαση, όπως απαιτεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ευχαριστώ όλα τα στελέχη και τους εξωτερικούς συνεργάτες του Υπουργείου για την πλήρη ανταπόκρισή τους σ’ αυτό το σύνθετο εγχείρημα. Οι φωτογραφίες -τεκμήρια του ήθους και του πατριωτισμού των εκτελεσμένων Ελλήνων στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944- είναι πλέον κτήμα του Ελληνικού Δημοσίου».