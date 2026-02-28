Εύη Βατίδου: Το συγκινητικό βίντεο με τον Αλέξη Κούγια

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια.

Μετά τον μονάκριβο γιο του, και η πρώην σύζυγός του, Εύη Βατίδου, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο Instagram όπου ο γνωστός ποινικολόγος μιλά για τη μάχη του με τον καρκίνο, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας.

Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Πέρασε 1 χρόνος...»

Λίγο νωρίτερα, ο Χρίστος Κούγιας είχε δημοσιεύσει διάφορες οικογενειακές φωτογραφίες, τις οποίες δε συνόδευσε με λόγια, παρά μόνο με καρδιές, εκφράζοντας την αγάπη και τον σεβασμό του στον εκλιπόντα πατέρα του.

Αύριο, Κυριακή 1η Μαρτίου, θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο του Αλέξη Κούγια στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσαν από κοινού τα παιδιά και οι συνεργάτες του στο δικηγορικό γραφείο.

«Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η τελετή θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του».