Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος»

Μίλησε για τον γάμο της με τον Αλέξη Κούγια

Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Εύη Βατίδου δήλωσε ότι ο Αλέξης Κούγιας δεν την αγάπησε ποτέ, χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους ως μίσος.
  • Επισημαίνει ότι δεν μπορεί να πει στα παιδιά τους ότι υπήρξε αγάπη μεταξύ τους, αλλά ότι ο πατέρας αγαπά τα παιδιά του.
  • Ο γάμος τους έγινε το 2001 και ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της χρονιάς, με 1.000 καλεσμένους.
  • Παρά τις όμορφες στιγμές, ο γάμος τους δεν διήρκεσε και υπήρξαν πολλές αλληλοκατηγορίες.
  • Ο Αλέξης Κούγιας δήλωσε ότι δεν υπήρξαν θέματα ηθικής κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

H Εύη Βατίδου μίλησε για τον γάμο της με τον Αλέξη Κούγια, αλλά και για τα δύο παιδιά τους, Χρήστο Κούγια και Μάιρα Κούγια.

«Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι να μου αλλάξουν τη δήλωση που έκανα, ότι ο Αλέξης Κούγιας δεν με αγάπησε ποτέ. Είναι προσωπικό βίωμα, δεν έχει σημασία αν κάνει σε κάποιον εντύπωση. Δεν μπορώ να πω στα παιδιά μου ότι αυτό ήταν αγάπη ενός άντρα προς μια γυναίκα. Μπορώ να διδάξω στα παιδιά μου ότι ο πατέρας αγάπησε τα παιδιά του, αλλά δεν μπορώ να πω στην κόρη μου ότι αυτός ο άνθρωπος με αγάπησε», είπε αρχικά η Εύη Βατίδου. στον δημοσιογράφο, Κώστα Μιναρετζή.

Και συνέχισε: «Αν πω ότι αυτός άνθρωπος φέρθηκε με αγάπη στη σχέση που είχε μαζί μου, θα έχω εκπαιδεύσει λάθος τα παιδιά μου αλλά και την κοινωνία. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος».

Η Εύη Βατίδου και ο Αλέξης Κούγιας έγιναν ζευγάρι τη δεκαετία του '90. Οι δυο τους γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ραντεβού και όπως ο ίδιος είχε πει, ήταν «έρωτας με την πρώτη ματιά».

Ο γάμος τους έγινε το 2001 στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου στην Αθήνα, με περίπου 1.000 καλεσμένους και αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κοινωνικά γεγονότα της χρονιάς. Μάλιστα, ο Μητροπολίτης Άνθιμος, παλιός δάσκαλος του Αλέξη Κούγια, ταξίδεψε από την Αλεξανδρούπολη για να τελέσει το μυστήριο.

Αμέσως μετά από τον γάμο τους, πήγαν για τον μήνα του μέλιτος, με πρώτους σταθμούς το Γκστάαντ στην Ελβετία και αργότερα το Σεν Μονί της Γαλλίας και το Μιλάνο.

Σύντομα, το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τον Χρίστο και τη Μάιρα. 

Παρά τις όμορφες στιγμές που πέρασαν μαζί, ο γάμος τους δεν διήρκεσε. Οι λόγοι πίσω από το διαζύγιο τους είναι πολλοί και παραμένουν αμφιλεγόμενοι. Το ζευγάρι υπήρξε αντικείμενο έντονης διαμάχης και συνεχών αλληλοκατηγοριών.

Ο Αλέξης Κούγιας, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι δεν υπήρξαν ποτέ θέματα ηθικής ή συμφερόντων κατά τη διάρκεια του γάμου τους, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερα, πέρα απο το ότι δεν ήθελε να γυρίσει σπίτι του.

Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μίσος»

 

