Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρα της στον γιο της

Μια ευχάριστη έκπληξη έκανε η Μιράντα Πατέρα στον εγγονό της, Βασίλη!

Το τρυφερό βίντεο ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram η Αλεξάνδρα Νίκα με τον γιο της, Βασίλη, όταν τους επισκέφθηκε η μητέρα της, Μιράντα Πατέρα.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε βίντεο με τον μεγάλο λούτρινο αρκούδο που δέχτηκε ο μικρός, Βασίλης, από την μητέρα της.

Η Αλεξάνδρα Νίκα επιβεβαίωσε αυτή την περίοδο διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και με χαρά περιμένει το δεύτερο παιδί της.

Την ευχάριστη ανακοίνωση έκανε η ίδια πριν από λίγες ημέρες ανεβάζοντας ένα βίντεο όπου φαινόταν η φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα περιμένουν κοριτσάκι και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας!

Ο πατέρας της σε επικοινωνία με το «Πρωινό» ανέφερε: «Μόνο χαρά νιώθω όταν μια οικογένεια μεγαλώνει. Όταν δύο νέα παιδιά που αγαπιούνται και θέλουν να δώσουν όλη τη φροντίδα τους σε μια νέα ζωή που είναι κομμάτι τους, αυτό είναι ευτυχία».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα τον Νοέμβριο του 2024 έγιναν για πρώτη φορά γονείς, ενώ τον περασμένο Ιούλιο ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στο Λαγονήσι.