MasterChef: Κράτησε ο Γιώργος την ασυλία;

Mετά την ήττα της μπλε μπριγάδας στην ομαδική δοκιμασία ήρθε και το κρίσιμο συμβούλιο στο σημερινό επεισόδιο του MasterChef.

Ένας φάκελος, ένα πλεονέκτημα και μια απόφαση που μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες έφεραν τον αρχηγό Γιώργο της μπλε μπριγάδας στο επίκεντρο.

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας, οι κριτές ανακοίνωσαν την ύπαρξη ενός φακέλου που αφορούσε αποκλειστικά τον αρχηγό της μπλε μπριγάδας.

Ο Γιώργος είχε τη δυνατότητα να παραχωρήσει την ασυλία του σε οποιονδήποτε συμπαίκτη του επιθυμούσε, αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη ψηφοφορία.

Αν επέλεγε να το κάνει, ο ίδιος θα έμενε εκτεθειμένος και θα κινδύνευε άμεσα, ενώ ο παίκτης που θα δεχόταν την ασυλία θα ήταν απόλυτα ασφαλής.

Η ευθύνη ήταν μεγάλη και το δίλημμα ξεκάθαρο: να προστατεύσει κάποιον άλλον ή να διαφυλάξει τη δική του θέση στο παιχνίδι.

Ο Γιώργος πήρε τον χρόνο του, χωρίς να ζητήσει τη γνώμη της ομάδας. Στις σκέψεις του μπήκαν συγκεκριμένα ονόματα, όπως ο Πέτρος και ο Χάρης, παίκτες με τους οποίους είχε δεθεί.

O Γιώργος, ο αρχηγός της μπλε μπριγάδας

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, αναρωτιόταν πώς θα φαινόταν αυτή η κίνηση προς τα έξω: στους φίλους του, στην οικογένειά του, αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό. Αφού είχε πασχίσει όπως είπε για να φτάσει εκεί και τώρα είναι σαν να θυσιάζει όλο τον αγώνα του.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν ένας σεφ «λυγίζει» και δείχνει ότι φταίει για όλα, τότε το καράβι έχει ήδη αρχίσει να βουλιάζει.

Τελικά, ο Γιώργος κράτησε την ασυλία για τον εαυτό του. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία της ψηφοφορίας προχώρησε χωρίς καμία αλλαγή και όλα τα μέλη της μπλε μπριγάδας, πλην του αρχηγού, παρέμειναν εκτεθειμένα.

Φυσικά η επιλογή του δεν πέρασε ασχολίαστη, αφού κάποιοι συμπαίκτες του εξέφρασαν έκπληξη, καθώς είχαν συνηθίσει τον Γιώργο ως έναν δίκαιο αρχηγό που συχνά βάζει την ομάδα πάνω από τον εαυτό του.

Η απόφαση να μη δώσει την ασυλία προκάλεσε ερωτήματα και άνοιξε συζητήσεις για το αν στο MasterChef, σε τόσο πρώιμο στάδιο, προέχει η ομαδικότητα ή η ατομική στρατηγική.