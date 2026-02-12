Ελαφόνησος: Ναυάγιο θαλαμηγού σε ακρωτήρι- Αγωνιώδεις στιγμές για 4 Έλληνες

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (12/2/2026) [Το ρεπορτάζ για την Ελαφόνησο από το 1:02]

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές στην Ελαφόνησο, όταν θαλαμηγός 30 μέτρων με τέσσερις Έλληνες επιβαίνοντες προσέκρουσε με σφοδρότητα στα βράχια και καταστράφηκε ολοσχερώς. Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει αγωνιώδεις στιγμές από την προσπάθεια διάσωσης των επιβατών, εν μέσω σφοδρής θαλασσοταραχής.

Ένα γιοτ μήκους 30 μέτρων, που είχε ξεκινήσει από την Τυνησία με τελικό προορισμό τον Πειραιά, ήταν ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης και παρασύρθηκε προς την ακτή του δυτικού άκρου του νησιού, όπου διαλύθηκε ολοσχερώς πάνω στα βράχια.

Μάχη με τα κύματα και τους ανέμους: Ψαράδες προσεγγίζοντας από τη στεριά το δύσβατο σημείο απεγκλώβισαν τους επιβάτες

Στη θαλαμηγό, γαλλικής σημαίας, επέβαιναν τέσσερις Έλληνες – μία γυναίκα και τρεις άνδρες – οι οποίοι μετά την πρόσκρουση, κόντρα στους θυελλώδεις ανέμους και τα μανιασμένα κύματα, κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στα βράχια.

«Το σκάφος βούλιαξε. Οι τέσσερις Έλληνες επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, χάρη στην άμεση παρέμβαση ιδιωτών με σκάφη, παραπλεόντων πλοίων, του λιμενικού σκάφους και των Ενόπλων Δυνάμεων με το Super Puma», λέει ο Γιώργος Βαλλής, πρόεδρος Πανελλήνιες Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμηγών.

Το Λιμεναρχείο Νεάπολης διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος. Το σκάφος παραμένει προσαραγμένο στο σημείο, ενώ από το περιστατικό δεν έχει παρατηρηθεί, ευτυχώς, θαλάσσια ρύπανση.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης ψαρά από το Γύθειο, που αγνοείται για τρίτο 24ωρο

Η βάρκα του 60χρονου Γιώργου από το Γύθειο, ο οποίος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς την Τρίτη βγαίνοντας για ψάρεμα, εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή με τη μηχανή σε λειτουργία, ενώ μέσα σε αυτήν βρέθηκε και το κινητό του.

Οι προσπάθειες των αρχών να εντοπίσουν έστω και ένα ίχνος του ψαρά, που είχε υπηρετήσει στα ΟΥΚ, παραμένουν για τρίτο 24ωρο άκαρπες, παρατείνοντας την αγωνία των δικών του.

«Ήταν έμπειρος, δύσκολο να έπεσε στη θάλασσα», λέει ο Γιώργος Καλλιακμάνης.