Ελαφόνησος: Ναυάγιο θαλαμηγού σε ακρωτήρι- Αγωνιώδεις στιγμές για 4 Έλληνες

Πώς απεγκλωβίστηκαν οι επιβάτες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.02.26 , 23:36 Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρα της στον γιο της
12.02.26 , 23:35 MasterChef: Ποιος είχε την καλύτερη προσπάθεια στη δοκιμασία αποχώρησης;
12.02.26 , 22:57 Η Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη
12.02.26 , 22:50 Έγκλημα Πάθους Με Θύμα Έναν Άνδρα Στα Καμίνια Ηρακλείου
12.02.26 , 22:47 Καταδίωξη Αχαρνών: 16χρονος Με Κλεμμένη Μηχανή Εμβόλισε Αστυνομικό
12.02.26 , 22:39 «Ας Περιμένουν οι Γυναίκες» στο Θέατρο Ψυρρή
12.02.26 , 22:35 MasterChef - Δοκιμασία αποχώρησης: Κουνέλι με ρίζες - Η συνταγή
12.02.26 , 22:26 Τροχαίο Πάτρα: Σκότωσε δύο παιδιά & ζητά 22.000 αποζημίωση για το αμάξι του
12.02.26 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 12/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
12.02.26 , 22:10 MasterChef: Ποιος είναι ο τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση;
12.02.26 , 22:00 Θάνατος 27χρονου δασκάλου Ρέθυμνο: «Ο Θοδωρής δεν είχε πρόβλημα υγείας»
12.02.26 , 21:58 Tο κομπολόι που δώρισε ο Eρντογάν στον Μητσοτάκη
12.02.26 , 21:55 MasterChef: Κράτησε ο Γιώργος την ασυλία;
12.02.26 , 21:38 Ελαφόνησος: Ναυάγιο θαλαμηγού σε ακρωτήρι- Αγωνιώδεις στιγμές για 4 Έλληνες
12.02.26 , 21:30 Παναγόπουλος: Τι ισχυρίσθηκε – Η πολιτική κόντρα που ξέσπασε
Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19- Οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της
Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξέ τον!»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
Ανατροπή στη διαθήκη του αδελφού του Ν. Σεργιανόπουλου – Πλαστή η υπογραφή
Φλαντρώ: Θεατρική βραδιά για επώνυμα ζευγάρια - Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα
Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US
Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (12/2/2026) [Το ρεπορτάζ για την Ελαφόνησο από το 1:02]
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές στην Ελαφόνησο, όταν θαλαμηγός 30 μέτρων με τέσσερις Έλληνες επιβαίνοντες προσέκρουσε με σφοδρότητα στα βράχια και καταστράφηκε ολοσχερώς. Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει αγωνιώδεις στιγμές από την προσπάθεια διάσωσης των επιβατών, εν μέσω σφοδρής θαλασσοταραχής.

Ένα γιοτ μήκους 30 μέτρων, που είχε ξεκινήσει από την Τυνησία με τελικό προορισμό τον Πειραιά, ήταν ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης και παρασύρθηκε προς την ακτή του δυτικού άκρου του νησιού, όπου διαλύθηκε ολοσχερώς πάνω στα βράχια.

Άφαντος ο Τούρκος επιχειρηματίας: Ο γάμος του με Ελληνίδα

Μάχη με τα κύματα και τους ανέμους: Ψαράδες προσεγγίζοντας από τη στεριά το δύσβατο σημείο απεγκλώβισαν τους επιβάτες  

Μάχη με τα κύματα και τους ανέμους: Ψαράδες προσεγγίζοντας από τη στεριά το δύσβατο σημείο απεγκλώβισαν τους επιβάτες  

Στη θαλαμηγό, γαλλικής σημαίας, επέβαιναν τέσσερις Έλληνες – μία γυναίκα και τρεις άνδρες – οι οποίοι μετά την πρόσκρουση, κόντρα στους θυελλώδεις ανέμους και τα μανιασμένα κύματα, κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στα βράχια.

«Το σκάφος βούλιαξε. Οι τέσσερις Έλληνες επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, χάρη στην άμεση παρέμβαση ιδιωτών με σκάφη, παραπλεόντων πλοίων, του λιμενικού σκάφους και των Ενόπλων Δυνάμεων με το Super Puma», λέει ο Γιώργος Βαλλής, πρόεδρος Πανελλήνιες Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμηγών. 

Το Λιμεναρχείο Νεάπολης διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος. Το σκάφος παραμένει προσαραγμένο στο σημείο, ενώ από το περιστατικό δεν έχει παρατηρηθεί, ευτυχώς, θαλάσσια ρύπανση.

Η εμβληματική θαλαμηγός του Ωνάση «Χριστίνα» πωλείται σε αστρονομικό ποσό!

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης ψαρά από το Γύθειο, που αγνοείται για τρίτο 24ωρο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης ψαρά από το Γύθειο, που αγνοείται για τρίτο 24ωρο

Η βάρκα του 60χρονου Γιώργου από το Γύθειο, ο οποίος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς την Τρίτη βγαίνοντας για ψάρεμα, εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή με τη μηχανή σε λειτουργία, ενώ μέσα σε αυτήν βρέθηκε και το κινητό του.

Οι προσπάθειες των αρχών να εντοπίσουν έστω και ένα ίχνος του ψαρά, που είχε υπηρετήσει στα ΟΥΚ, παραμένουν για τρίτο 24ωρο άκαρπες, παρατείνοντας την αγωνία των δικών του.

«Ήταν έμπειρος, δύσκολο να έπεσε στη θάλασσα», λέει ο Γιώργος Καλλιακμάνης. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΥΘΕΙΟ
 |
ΨΑΡΑΣ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
 |
ΘΑΛΑΜΗΓΟΣ
 |
ΑΚΡΩΤΗΡΙ
 |
ΝΑΥΑΓΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top