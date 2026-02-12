Θάνατος 27χρονου δασκάλου Ρέθυμνο: «Ο Θοδωρής δεν είχε πρόβλημα υγείας»

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου για τον θάνατο του 27χρονου δασκάλου στο Ρέθυμνο

Ανείπωτη τραγωδία στο Ρέθυμνο. Ένας δάσκαλος μόλις 27 ετών εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του και οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν αιφνίδιο θάνατο, γεγονός που προκαλεί ακόμη περισσότερο πόνο και ερωτήματα στους οικείους του.

Σοκ στο Ρέθυμνο από τον αιφνίδιο θάνατο του 27χρονου εκπαιδευτικού

Πραγματικό σοκ για τον ξαφνικό θάνατο του Θοδωρή. Καταγόταν από τον Τύρναβο. Το παιδί ήταν περίπου έναν χρόνο στο Ρέθυμνο, εργαζόταν ως αναπληρωτής δάσκαλος. Δεν πήγε χθες το πρωί στο σχολείο, συνάδελφοι και συγγενείς ανησύχησαν και άρχισαν να τον ψάχνουν. Λίγες ώρες μετά τον εντόπισαν στο σπίτι του νεκρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος εκπαιδευτικός δεν έπινε, δεν κάπνιζε, δεν είχε κάποιο σοβαρό θέμα υγείας. Ήταν πάντα χαμογελαστός, όπως λένε άνθρωποι που τον ήξεραν. Τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια. Φαίνεται να μιλάμε για αιφνίδιο θάνατο.

Είχε κάποιο πρόβλημα στην καρδιά που δεν το γνώριζε; Συνέβη κάτι άλλο που ακόμη δεν ξέρουμε; Η ιατροδικαστική εξέταση θα γίνει αύριο αργά το απόγευμα και θα ρίξει φως.