Θάνατος 27χρονου δασκάλου Ρέθυμνο: «Ο Θοδωρής δεν είχε πρόβλημα υγείας»

Συντετριμμένοι συγγενείς και συνάδελφοί του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.02.26 , 23:35 MasterChef: Ποιος είχε την καλύτερη προσπάθεια στη δοκιμασία αποχώρησης;
12.02.26 , 22:57 Η Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη
12.02.26 , 22:50 Έγκλημα Πάθους Με Θύμα Έναν Άνδρα Στα Καμίνια Ηρακλείου
12.02.26 , 22:47 Καταδίωξη Αχαρνών: 16χρονος Με Κλεμμένη Μηχανή Εμβόλισε Αστυνομικό
12.02.26 , 22:39 «Ας Περιμένουν οι Γυναίκες» στο Θέατρο Ψυρρή
12.02.26 , 22:35 MasterChef - Δοκιμασία αποχώρησης: Κουνέλι με ρίζες - Η συνταγή
12.02.26 , 22:26 Τροχαίο Πάτρα: Σκότωσε δύο παιδιά & ζητά 22.000 αποζημίωση για το αμάξι του
12.02.26 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 12/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
12.02.26 , 22:10 MasterChef: Ποιος είναι ο τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση;
12.02.26 , 22:00 Θάνατος 27χρονου δασκάλου Ρέθυμνο: «Ο Θοδωρής δεν είχε πρόβλημα υγείας»
12.02.26 , 21:58 Tο κομπολόι που δώρισε ο Eρντογάν στον Μητσοτάκη
12.02.26 , 21:55 MasterChef: Κράτησε ο Γιώργος την ασυλία;
12.02.26 , 21:38 Ελαφόνησος: Ναυάγιο θαλαμηγού σε ακρωτήρι- Αγωνιώδεις στιγμές για 4 Έλληνες
12.02.26 , 21:30 Παναγόπουλος: Τι ισχυρίσθηκε – Η πολιτική κόντρα που ξέσπασε
12.02.26 , 21:15 MasterChef: Ποιος κέρδισε στην πρώτη Ομαδική Δοκιμασία;
Ελένη Ζιώγα: Η μητρότητα στα 19- Οι στίχοι & τα σενάρια με την υπογραφή της
Καινούργιου για Κουτσουμπή: «Ο άντρας μου καλέ, φώναξέ τον!»
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Ανατροπή στη διαθήκη του αδελφού του Ν. Σεργιανόπουλου – Πλαστή η υπογραφή
Φλαντρώ: Θεατρική βραδιά για επώνυμα ζευγάρια - Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα
Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US
Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο της Μαρίας Ηλιάκη για το μωρό της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου για τον θάνατο του 27χρονου δασκάλου στο Ρέθυμνο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θάνατος 27χρονου δασκάλου Θοδωρή στο Ρέθυμνο προκαλεί σοκ και ερωτήματα.
  • Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, δεν είχε προηγούμενα προβλήματα υγείας.
  • Εργαζόταν ως αναπληρωτής δάσκαλος και δεν εμφανίστηκε στο σχολείο.
  • Οι πρώτες πληροφορίες δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια, πιθανός αιφνίδιος θάνατος.
  • Ιατροδικαστική εξέταση προγραμματισμένη για αύριο για να διαλευκανθούν οι αιτίες.

Ανείπωτη τραγωδία στο Ρέθυμνο. Ένας δάσκαλος μόλις 27 ετών εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του και οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν αιφνίδιο θάνατο, γεγονός που προκαλεί ακόμη περισσότερο πόνο και ερωτήματα στους οικείους του. 

Θρήνος στην Κρήτη: Πέθανε ξαφνικά 28χρονος δάσκαλος

Σοκ στο Ρέθυμνο από τον αιφνίδιο θάνατο του 27χρονου εκπαιδευτικού

Σοκ στο Ρέθυμνο από τον αιφνίδιο θάνατο του 27χρονου εκπαιδευτικού

Πραγματικό σοκ για τον ξαφνικό θάνατο του Θοδωρή. Καταγόταν από τον Τύρναβο. Το παιδί ήταν περίπου έναν χρόνο στο Ρέθυμνο, εργαζόταν ως αναπληρωτής δάσκαλος. Δεν πήγε χθες το πρωί στο σχολείο, συνάδελφοι και συγγενείς ανησύχησαν και άρχισαν να τον ψάχνουν. Λίγες ώρες μετά τον εντόπισαν στο σπίτι του νεκρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος εκπαιδευτικός δεν έπινε, δεν κάπνιζε, δεν είχε κάποιο σοβαρό θέμα υγείας. Ήταν πάντα χαμογελαστός, όπως λένε άνθρωποι που τον ήξεραν. Τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια. Φαίνεται να μιλάμε για αιφνίδιο θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος εκπαιδευτικός δεν έπινε, δεν κάπνιζε, δεν είχε κάποιο σοβαρό θέμα υγείας.

Είχε κάποιο πρόβλημα στην καρδιά που δεν το γνώριζε; Συνέβη κάτι άλλο που ακόμη δεν ξέρουμε; Η ιατροδικαστική εξέταση θα γίνει αύριο αργά το απόγευμα και θα ρίξει φως.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΕΘΥΜΝΟ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
 |
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top