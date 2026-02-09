Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο της Μαρίας Ηλιάκη για το μωρό της

Η Κατερίνα Καινούργιου ευχαρίστησε και δημόσια την καλή της φίλη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.02.26 , 00:10 MasterChef: Ποια μπριγάδα έφτιαξε ο Γιώργος για την ομαδική δοκιμασία
10.02.26 , 00:09 MasterChef: Οι κόκκινοι σε μαγειρικό οίστρο - «Είναι μαγικό αυτό που βλέπω»
10.02.26 , 00:02 Άγγελος Λάτσιος: Η φωτογραφία και οι ευχές στην αδελφή του, Λάουρα
10.02.26 , 00:00 MasterChef: Η ανατροπή με την τριπλή ισοψηφία στην ψηφοφορία
09.02.26 , 23:54 Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο της Μαρίας Ηλιάκη για το μωρό της
09.02.26 , 23:40 MasterChef: Αυτός είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση
09.02.26 , 23:35 MasterChef: Girl power στο Mystery Box - Ποια είχε το καλύτερο πιάτο;
09.02.26 , 23:30 MasterChef: Η σοβαρή αστοχία στην προσπάθεια του Παναγιώτη
09.02.26 , 23:00 MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το μαμαδίστικο πιάτο της Φιλιώς
09.02.26 , 22:49 «Μπαλάκι» ευθυνών για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Εισαγγελική έρευνα για το πάρτι
09.02.26 , 22:32 Ποινική Δίωξη Για Απείθεια Στον «Φραπέ»
09.02.26 , 22:14 Εμπρησμός Χανιά: Ρώσος ο ηθικός αυτουργός - Ήθελε να εκβιάσει την πρώην του
09.02.26 , 22:08 Η ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα
09.02.26 , 22:05 Renault και Dacia: Η εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων στην Ελλάδα
09.02.26 , 22:00 Ναταλία Γερμανού: Η παρέμβαση στην εκπομπή της Καραβάτου για τον Πανόπουλο
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
Λάκης Ραπτάκης: Συντετριμμένη η Βάνα Μπάρμπα στην κηδεία του επιχειρηματία
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Χριστίνα Χειλά Φαμέλη - Γιώργος Ζώης: Χωρισμός μετά από δύο χρόνια σχέσης
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
Αργυρός - Νίκα: Θα γίνουν ξανά γονείς - Το τρυφερό βίντεο της ανακοίνωσης
Αννίτα Πάνια – Νίκος Σαμοΐλης: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού
Ναταλία Γερμανού: Η παρέμβαση στην εκπομπή της Καραβάτου για τον Πανόπουλο
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Σκότωσε τη μητέρα της με το ΙΧ ενώ πάρκαρε!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
«Θα σταματήσω πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα με το καλό, για να ξεκουραστώ», αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα γλυκό και τρυφερό δώρο έκανε η Μαρία Ηλιάκη στην Κατερίνα Καινούργιου, η οποία περιμένει σε λίγο καιρό το πρώτο της παιδί.

Η παρουσιάστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με ένα παιδικό φορμάκι που έγραφε πάνω: «Kat Ken’s forever girl».

Η Κατερίνα Καινούργιου ευχαρίστησε και δημόσια την καλή της φίλη και πρώην συνεργάτιδα, Μαρία Ηλιάκη για το όμορφο δώρο που της έστειλε για την κόρη της.

Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο της Μαρίας Ηλιάκη για το μωρό της

Η παρουσιάστρια του Alpha, η οποία είναι 7,5 μηνών έγκυος, αναμένεται να γεννήσει κάπου στα μέσα Απριλίου και το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα» ποια ημερομηνία της έχει δώσει ο γιατρός: 

«17 Απριλίου είναι η ημερομηνία μου. Μακάρι, επειδή το μωράκι είναι λίγο μεγάλο μέχρι στιγμής, να προλάβουμε το 17. Ξέρω πότε θα σταματήσω. Θα σταματήσω πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα με το καλό. Εκείνες τις μέρες. Πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, ή τη Μεγάλη Εβδομάδα».

Η ΚατΚεν περιμένει τον καρπό του έρωτά της από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Καθημερινά στην εκπομπή της αναφέρεται στην κόρη της και στις αλλαγές που έχει το σώμα της καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»

Η μικρή θα πάρει τα ονόματα Πολυξένη (που είναι της πεθεράς της Κατερίνας Καινούργιου) και Αλεξάνδρα (που είναι το όνομα της κολλητής της, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε τη ζωή πριν μερικούς μήνες).

«Είπα στον εαυτό μου και στη μητέρα της και τις αδερφές της ότι εγώ το παιδί μου θα το πω Αλεξάνδρα. Οπότε το παιδί μου, με το καλό, θα το πω “Πολυξένη - Αλεξάνδρα”, γιατί νιώθω ότι εκείνη τη στιγμή μου το έφερε… Δεν μπόρεσα να το μοιραστώ. Είπα στην αδελφή της “πήγαινε στη ΜΕΘ αν μπορείς και πες της το στο αυτί, θα το καταλάβει”», είχε εξομολογηθεί η παρουσιάστρια.  

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top