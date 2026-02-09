Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο της Μαρίας Ηλιάκη για το μωρό της

«Θα σταματήσω πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα με το καλό, για να ξεκουραστώ», αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της

Ένα γλυκό και τρυφερό δώρο έκανε η Μαρία Ηλιάκη στην Κατερίνα Καινούργιου, η οποία περιμένει σε λίγο καιρό το πρώτο της παιδί.

Η παρουσιάστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με ένα παιδικό φορμάκι που έγραφε πάνω: «Kat Ken’s forever girl».

Η Κατερίνα Καινούργιου ευχαρίστησε και δημόσια την καλή της φίλη και πρώην συνεργάτιδα, Μαρία Ηλιάκη για το όμορφο δώρο που της έστειλε για την κόρη της.

Η παρουσιάστρια του Alpha, η οποία είναι 7,5 μηνών έγκυος, αναμένεται να γεννήσει κάπου στα μέσα Απριλίου και το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα» ποια ημερομηνία της έχει δώσει ο γιατρός:

«17 Απριλίου είναι η ημερομηνία μου. Μακάρι, επειδή το μωράκι είναι λίγο μεγάλο μέχρι στιγμής, να προλάβουμε το 17. Ξέρω πότε θα σταματήσω. Θα σταματήσω πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα με το καλό. Εκείνες τις μέρες. Πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, ή τη Μεγάλη Εβδομάδα».

Η ΚατΚεν περιμένει τον καρπό του έρωτά της από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Καθημερινά στην εκπομπή της αναφέρεται στην κόρη της και στις αλλαγές που έχει το σώμα της καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η μικρή θα πάρει τα ονόματα Πολυξένη (που είναι της πεθεράς της Κατερίνας Καινούργιου) και Αλεξάνδρα (που είναι το όνομα της κολλητής της, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε τη ζωή πριν μερικούς μήνες).

«Είπα στον εαυτό μου και στη μητέρα της και τις αδερφές της ότι εγώ το παιδί μου θα το πω Αλεξάνδρα. Οπότε το παιδί μου, με το καλό, θα το πω “Πολυξένη - Αλεξάνδρα”, γιατί νιώθω ότι εκείνη τη στιγμή μου το έφερε… Δεν μπόρεσα να το μοιραστώ. Είπα στην αδελφή της “πήγαινε στη ΜΕΘ αν μπορείς και πες της το στο αυτί, θα το καταλάβει”», είχε εξομολογηθεί η παρουσιάστρια.