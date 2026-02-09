MasterChef: Αυτός είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση

Η μπλε μπριγάδα ξεκίνησε με το πρώτο της Mystery Box στο σημερινό επεισόδιο του MasterChef, στη θεματική εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα.

Μια κουζίνα φαινομενικά απλή, αλλά με βαθιά νοστιμιά, τεχνική και απόλυτο σεβασμό στην πρώτη ύλη.

Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να ισορροπήσουν ανάμεσα στη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητα, αποφεύγοντας τα λάθη που σε τέτοιες δοκιμασίες δεν συγχωρούνται εύκολα.

Οι κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή εκτέλεση και στη νοστιμιά, επισημαίνοντας ότι η παράδοση δεν αφήνει περιθώρια για τεχνικές αστοχίες.

Η δύσκολη απόφαση του αρχηγού της μπλε μπριγάδας και ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή: η επιλογή του πρώτου υποψήφιου προς αποχώρηση από τη μπλε μπριγάδα.

Ο Γιώργος, ως αρχηγός, έπρεπε να πάρει μια απόφαση που επηρέασε άμεσα τη δυναμική της ομάδας. Η επιλογή του ήταν ο Παναγιώτης, με αιτιολογία τη μεγαλύτερη αστοχία στο πιάτο του και συγκεκριμένα ένα σοβαρό τεχνικό λάθος στη χρήση της χύτρας.

«Είχε τη μεγαλύτερη αστοχία, παιδάκια στη χύτρα... εντάξει. Πιστεύω ότι έχει εμπειρία, θα μπορούσε να το διορθώσει και να μην βάλει τα παιδάκια στη χύτρα» απάντησε ο ίδιος στους κριτές όταν τον ρώτησε για ποιο λόγο επέλεξε τον Παναγιώτη.

Ο Άρης από τη μπλε μπριγάδα παραδέχθηκε στην κάμερα ότι, αν βρίσκονταν στη θέση του αρχηγού, θα έκανε ακριβώς το ίδιο.

«Αν ήμουν αρχηγός θα έκανα κι εγώ το ίδιο ακριβώς. Ακριβώς το ίδιο. Ήταν η πιο αδύναμη προσπάθεια, θα ήτανε κρίμα να... βγάλει κάποιον άλλον», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ο Παναγιώτης δήλωσε ότι το περίμενε, αναγνωρίζοντας πως το άγχος είναι ο μεγαλύτερος του αντίπαλος μέσα στον διαγωνισμό.

«Ο μεγαλύτερος εχθρός μου εδώ μέσα πιστεύω ότι είναι το άγχος μου. Και... για δεύτερη φορά κρέμεται απ' την μπριγάδα η ποδιά μου, για το αν θα διαγωνιστώ σε μονομαχία στο ποιος θα φύγει απ' το παιχνίδι, οπότε πρέπει κάτι να κάνω σύντομα», δήλωσε ο Παναγιώτης στην κάμερα.

Παρά τη χαμηλή του απόδοση μέχρι στιγμής, παραμένει η ελπίδα ότι μπορεί να ανατρέψει το αποτέλεσμα και να αποδείξει πως αξίζει να συνεχίσει στο MasterChef.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η εβδομάδα της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας μόλις ξεκίνησε και οι δοκιμασίες που έρχονται θα είναι ακόμη πιο απαιτητικές, τόσο τεχνικά όσο και ψυχολογικά.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες, με τις μπριγάδες να δοκιμάζουν τα όριά τους!