Ναταλία Γερμανού: Η παρέμβαση στην εκπομπή της Καραβάτου για τον Πανόπουλο

Παρέμβαση έκανε η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» του ΑΝΤ1 μετά την προβολή της συνέντευξης του Δημήτρη Πανόπουλο.

Η παρουσιάστρια θέλησε να στείλει ένα μήνυμα on air στην Αφροδίτη Γραμμέλη.

Ο Δημήτρης Πανόπουλος είπε για την Ναταλία Γερμανού: «Δεν μετανιώνω για κάτι που είπα, το έκανα στο χώρο και στο χρόνο που έπρεπε, αλλά και με την αφορμή που έπρεπε»

Οι συντελεστές της εκπομπής σχολίασαν την ατάκα «γίνεται και καλύτερα» που είχε πει στο τρέιλερ του “Weekend live” ο Δημήτρης Πανόπουλος, το οποίο είχε θεωρηθεί «καρφί» προς τη Ναταλία Γερμανού.

Η Ναταλία Γερμανού, λοιπόν, που παρακολουθούσε εκείνη την ώρα την εκπομπή, έστειλε μήνυμα στην Αφροδίτη Γραμμέλη λέγοντας «κι εγώ γέλασα με το “καλύτερα γίνεται”. Το βρήκα πανέξυπνο».

Στη συνέντευξη αυτή ο Δημήτρης Πανόπουλος ρωτήθηκε και για τη Ναταλία Γερμανού και το πινγκ-πόνγκ των δηλώσεων που έχουμε παρακολουθήσει ανάμεσά τους με τον ίδιο να απαντά λέγοντας, «Για μένα το θέμα έχει κλείσει. Μια χαρά είναι όλα. Δεν έχω καμία εμμονή, ούτε καμία εμπάθεια. Ούτε θέλω να επανέρχομαι σε ζητήματα ξανά και ξανά. Αν μετανιώνω για κάτι που είπα; Όχι, δεν μετανιώνω γιατί το έκανα στον χώρο και τον χρόνο που έπρεπε, με την αφορμή που έπρεπε και με κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου.

Δε θέλω ποτέ να θίξω συγκεκριμένα πρόσωπα. Αν μιλήσω για κάποιον, δε θέλω να τον κατακρεουργήσω ως προσωπικότητα. Με αφορμή κάτι που μπορεί να είναι βιωματικό, θέλω να θίξω ένα μεγαλύτερο θέμα που μπορεί να είναι σοβαρό και να το αντιμετωπίζουν περισσότεροι άνθρωποι. Δε θεώρησα ότι από κάτι τέτοιο θα επωφεληθώ εγώ επαγγελματικά».