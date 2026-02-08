Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Προφήτου Ζαχαρία εκ της Παλαιάς Διαθήκης, Άγιων Μάρθας Μαρίας και Λυκαρίωνος και Αγίου Θεοδωρου του Στρατηλάτη. Επίσης, σήμερα είναι η γιορτή Του Ασώτου.

Ο Προφήτης Ζαχαρίας είναι ο ενδέκατος της σειράς των μικρών λεγομένων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Καταγόταν από το γένος του Ισραήλ και τη φυλή του Λευΐ. Γεννήθηκε στην πόλη Γαλαάδ της Παλαιστίνης κατά την περίοδο της βαβυλώνιας αιχμαλωσίας και το όνομά του σημαίνει, στην ελληνική γλώσσα, μνήμη Θεού, εκείνον δηλαδή τον οποίο ο Θεός ενθυμείται. Ήταν γιος του Βαραχίου και εγγονός του Αδδώ. Ο Ζαχαρίας, ήταν αυτός που με τον προφήτη Αγγαίο, διήγειραν τους Ιουδαίους, όταν αυτοί το 537 με 536 π.Χ. επέστρεψαν στην Ιουδαία, να ανοικοδομήσουν το ναό της Ιερουσαλήμ.

Υπάρχει η άποψη, ότι ο προφήτης Ζαχαρίας ανήκε σε Ιερατικό γένος και ήταν ιερεύς και ο ίδιος. Κατά την Ιουδαϊκή παράδοση, ο Ζαχαρίας και ο Αγγαίος ήταν μέλη της Μεγάλης Συναγωγής, η οποία ώρισε τον Κανόνα των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Ασχολήθηκαν δε και με την τακτοποίηση της ιεράς λειτουργίας, και συνέθεσαν ή αναθεώρησαν ψαλμούς. Ο Ζαχαρίας προφήτευσε την είσοδο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ για την Κυριακή των Βαΐων, και για το ποσό που πλήρωσαν οι Αρχιερείς στον Ιούδα σαν τίμημα για την προδοσία του Διδασκάλου. Ο Προφήτης Ζαχαρίας κοιμήθηκε σε βαθύ γήρας και ενταφιάσθηκε κοντά στον τάφο του Προφήτη Αγγαίου. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Μέγας (379-395 μ.Χ.) έκτισε ναό αφιερωμένο στον Προφήτη Ζαχαρία στη μονή της Αγίας Δομνίκης Κωνσταντινουπόλεως. Ναός, επίσης, του Προφήτου υπήρχε στο βουνό του Αυξεντίου, σε τόπο όπου καλείτο «Θέατρο».

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκι, Ζάκης*
  • Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα *
    Μάρθα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:22 και θα δύσει στις 18:55. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 33 λεπτά.

Σελήνη 21.1 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα του Γάμου

Με την Παγκόσμια Ημέρα του Γάμου τιμώνται ο άνδρας και η γυναίκα ως κεφαλές της οικογένειας, που αποτελεί το βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Χαιρετίζεται η αμοιβαία εμπιστοσύνης μεταξύ των συζύγων, η θυσία και η χαρά του καθημερινού έγγαμου βίου.

H ιδέα για τον εορτασμό του γάμου ξεκίνησε από το Μπατόν Ρουζ της Λουϊζιάνας το 1981, όταν ένα ζευγάρι πρότεινε στο Δήμαρχο, τον Κυβερνήτη και τον τοπικό Επίσκοπο, να κηρύξουν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ως Ημέρα του Γάμου.

Η ιδέα άρεσε και από το 1983 απέκτησε την αυτοτέλειά της και γιορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του Φεβρουαρίου, κυρίως στην Αμερική. Το 1993 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ ευλόγησε την Παγκόσμια Ημέρα του Γάμου.

