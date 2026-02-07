ΕΛΑΣ για επεισόδια ΑΠΘ: «Αναίτια και απρόκλητη επίθεση κατά αστυνομικών»

Νέα δεδομένα γύρω από τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 7/2 έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής 25 κοντάρια, επτά βόμβες μολότοφ, δέκα αντιασφυξιογόνες μάσκες, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως εκτιμούν αστυνομικές πηγές, τα ευρήματα φέρονται να μεταφέρθηκαν στους χώρους του πανεπιστημίου από άτομα που συμμετείχαν στο φοιτητικό πάρτι, το οποίο είχε ανακοινωθεί περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα. Ωστόσο, η ακριβής τοποθεσία της εκδήλωσης παρέμενε άγνωστη μέχρι λίγες ώρες πριν την έναρξή της, γεγονός που φαίνεται να δυσχέρανε την πρόληψη των επεισοδίων.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο και τη συμμετοχή όσων βρέθηκαν στον χώρο.

Επεισόδια στο ΑΠΘ: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο (07-02-2026), άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ).

Αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Επεισόδια στο ΑΠΘ: Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (7/2/2026) - Ρεπορτάζ της Άννας Σανοζίδου για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25», σημειώνει το Υπουργείο, τονίζοντας παράλληλα ότι «οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν».

Στην επίσημη ανακοίνωση επισημαίνεται ότι καταδικάζονται απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο, ενώ διευκρινίζεται ότι έχει ζητηθεί ενημέρωση σχετικά με το εάν η εκδήλωση ήταν εις γνώση των πανεπιστημιακών αρχών, αν υπήρξε σχετικό αίτημα και άδεια, τον ρόλο της εταιρείας φύλαξης, τα ακριβή περιστατικά και το ενδεχόμενο τέλεσης παράνομων πράξεων ή καταστροφών εντός των χώρων του Ιδρύματος.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια θα εφαρμοστεί πλήρως, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, ενώ διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για την προστασία της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων.

Από την πλευρά τους, οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε δελτίο Τύπου που εξέδωσαν, αναφέρουν ότι «εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα».

Στο ίδιο δελτίο Τύπου επισημαίνεται ακόμη ότι «τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο. Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».

Σε ό,τι αφορά τους 313 προσαχθέντες, αφέθηκαν ελεύθεροι αργά το μεσημέρι, καθώς δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο σε βάρος τους.

Επεισόδια στο ΑΠΘ: Το χρονικό

Σκηνικό έντασης και συγκρούσεων στήθηκε τα ξημερώματα στην Εγνατία οδό, έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου η περιοχή γύρω από την Πολυτεχνική Σχολή θύμιζε πεδίο μάχης.

Επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ ομάδων αγνώστων και αστυνομικών δυνάμεων, με βόμβες μολότοφ να εκτοξεύονται κατά διμοιρίας των ΜΑΤ στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ 21χρονη κοπέλα διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο με αναπνευστικά προβλήματα από τα χημικά, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο. Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε σταθμευμένα οχήματα.

Συνολικά έγιναν 313 προσαγωγές, με όλους τους προσαχθέντες να αφήνονται ελεύθεροι το μεσημέρι του Σαββάτου.